Farma 18 prinesie veľkú zmenu aj nového experta. Obľúbená šou mieri do vinohradu, začne čoskoro

Farma

Foto: TV Markíza

Dana Kleinová
Farma
Nová séria odštartuje v pondelok 7. septembra 2026 o 22:00 hod, pričom predplatitelia Voyo budú môcť jednotlivé epizódy sledovať v predstihu.

Štrnásť odvážnych súťažiacich čaká boj o výhru až do výšky 100 000 eur, záchrana starého vinohradu aj cesta za výrobou vlastného vína. O ich osude rozhodnú nielen pracovitosť a stratégia, ale aj odvaha postaviť sa pravde.

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Najdlhšie vysielaná a najúspešnejšia slovenská reality šou otvára novú kapitolu. Televízia Markíza prináša už 18. sériu Farmy, ktorá divákov po prvý raz zavedie do sveta vinohradníctva a vinárstva. Dejiskom veľkolepého farmárskeho dobrodružstva sa stanú Malé Karpaty – región s bohatou vinohradníckou tradíciou, kde štrnásť súťažiacich čaká nielen boj o výhru až do výšky 100 000 eur, ale aj náročná cesta za záchranou starého vinohradu a výrobou vlastného vína.

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Nová séria odštartuje v pondelok 7. septembra 2026 o 22:00 hod. na TV Markíza, pričom predplatitelia Voyo budú môcť jednotlivé epizódy sledovať o 24 hodín skôr v exkluzívnom predstihu.

Vo víne je pravda

Tentoraz sa Farma presunie na opustenú vinársku usadlosť v srdci Malých Karpát, kde sa farmári budú musieť naučiť remeslu, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou slovenských tradícií. Ich úlohou nebude iba zvládnuť náročné podmienky a uspieť v hre, ale predovšetkým vdýchnuť nový život zanedbanému vinohradu. Počas celej série si osvoja vinárske postupy a na jej konci predstavia vlastné farmárske víno – výsledok mesiacov tvrdej práce, spolupráce aj odhodlania.

Ústredným motívom novej série bude pravda. Podtitul „Vo víne je pravda“ nebude iba odkazom na vinársku tematiku, ale stane sa jedným z kľúčových pilierov celej hry. Farmári budú opakovane čeliť situáciám, ktoré preveria ich úprimnosť, charakter, lojalitu aj odvahu postaviť sa pravde tvárou v tvár.

„Farma patrí dlhodobo medzi naše najsilnejšie programové značky a aj po sedemnástich úspešných sériách dokáže prinášať divákom nové, atraktívne témy. Vinárstvo je jedinečné remeslo postavené na tradícii, trpezlivosti a poctivej práci – hodnotách, ktoré sú Farme prirodzene blízke. Tento rok sme ich navyše prepojili s motívom pravdy, ktorý bude sprevádzať celú sériu a výrazne ovplyvní medziľudské vzťahy aj samotnú hru. Verím, že divákov čaká jedna z najsilnejších sérií v histórii formátu,“ hovorí Silvia Majeská, programová riaditeľka skupiny Markíza.

S novými pravidlami prichádzajú nové výzvy

Osemnásta séria prinesie aj výrazné herné novinky. Farmári budú od začiatku rozdelení do dvoch skupín, pričom jedna získa výrazne lepšie podmienky na život a prácu, zatiaľ čo druhá bude musieť zvládať nielen náročné úlohy, ale aj podstatne skromnejšie zázemie. Samotné prostredie sa tak stane ďalšou skúškou ich odolnosti, vytrvalosti a schopnosti fungovať pod tlakom.

Priebeh hry ovplyvnia aj nové mechanizmy, nečakané zvraty a strategické rozhodnutia, ktoré môžu zásadne zmeniť rozloženie síl aj podobu duelov.

Farma
Foto: TV Markíza

Ďalšia dôležitá posila

Sprievodcom novej série zostáva obľúbený herec a moderátor Marek Fašiang, na dodržiavanie farmárskeho poriadku bude opäť dohliadať skúsený hospodár Martin Bagar. Súčasťou Farmy zostáva aj umelá inteligencia Alica, ktorá bude aj v 18. sérii zohrávať dôležitú úlohu.

Historicky prvýkrát zároveň dostane hospodár po svojom boku odborného garanta. Stane sa ním uznávaný vinár Tomáš Dudo, ktorý pochádza z vinárskej rodiny s viac ako 400-ročnou tradíciou. Počas celej série bude farmárov sprevádzať pri plnení vinárskych úloh, odovzdávať im svoje skúsenosti a dohliadať na to, aby zvládli jednotlivé postupy čo najlepšie.

Z Ruže pre nevestu na Farmu

Medzi štrnástkou súťažiacich nebude chýbať ani známa tvár reality šou Ruža pre nevestu – Mercedes Gálisová, ktorá sa tentoraz predstaví v úplne inom svetle. Na Farmu prichádza odhodlaná ukázať, že zvládne aj náročné podmienky ďaleko od komfortnej zóny.

Farma
Foto: TV Markíza

„Myslím si, že diváci budú prekvapení, aká som pracovitá. Som rada, že mám možnosť ukázať aj svoju druhú stránku, nielen tú, ktorú spoznali v Ruži pre nevestu. Uvedomujem si, že Farma vie byť drsná, ale som pripravená. Nemám strach zo zvierat, viem sa rýchlo adaptovať na nové prostredie, preto si verím. Ľudí budem najskôr pozorovať a až potom si vytvorím názor aj bližšie vzťahy.“

Nová Farma tak spojí silu tradícií, poctivú prácu, strategickú hru aj veľké emócie do jednej z doposiaľ najambicióznejších sérií. Divákov čaká príbeh, v ktorom nebude rozhodovať iba fyzická sila, ale aj charakter, dôvera a schopnosť obstáť vo chvíľach, keď sa ukáže, že vo víne je pravda.

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