Chýb v seriáli Sľub pribúda. Pozorní diváci sa rozhodli poukázať na tie, ktoré im najviac lezú na nervy

Dobový seriál Sľub len nedávno vymenil na obrazovkách obľúbený rodinný seriál Mama na prenájom. Rovnako ako jeho predchodca, aj on predstavil komplikované rodinné vzťahy a navyše divákov zobral na spomienkovú cestu plnú nostalgie.

Hoci by niekto mohol tvrdiť, že seriály sú na to, aby sa sledovali a nie kritizovali, počet ľudí, ktorí v ňom hľadajú chyby, stále rastie. Ukázalo sa to v komentároch pod naším posledným článkom, keď sme upozornili, že postavy v seriáli Sľub chodia aj v októbri oblečené v letných šatách.

Našli viacero chýb

Hoci ide o dobový seriál, čo naznačuje, že sa tvorcovia nesnažia byť historicky presní, ale ich prvotným cieľom je zaujať divákov a poskytnúť im zábavu a odpočinok pri obrazovkách, niektorí ľudia si aj tak nemôžu pomôcť a skúmajú každý detail. Všimnú si tak drobnosti, ktoré neuniknú len pozorným divákom.

Napríklad situácia Milana je taká, že nad ňou diváci len nechápavo krútia hlavou. „Vtedy alimenty sťahovali z výplaty. Keď nemal výplatu, nepracoval, sedel v base za príživníctvo a tam musel makať,“ argumentuje diváčka a ďalšia sa hneď pridáva: „Aj za socializmu policajt-nepolicajt všetci museli dodržiavať pravidlá. Keď platil výživné, nedávalo sa do ruky len tak, že dostal výplatu a z tej si výživné odrátal a doniesol matke. Výživné sa strhlo z výplaty a prišlo cez poštovú poukážku do rúk matky.“

Iná diváčka zas upozornila: „Je tam viac chýb – prvák už čítal Ema má mamu a v ďalšom diele sa učili písmenko. U pána primára majú vysokú chladničku, čo vtedy nebolo a pani zástupkyňa príde ôsmakom do triedy predom aj zadom, nuž neprekáža, rada si to pozriem.“

Ďalšia zas konštatuje: „Neviem, ale ja si nepamätám, že by bola vtedy osobitná škola navrhnutá preto, že je dieťa živšie a aby si toto dovolila zástupkyňa riaditeľa. Vtedy učitelia učili deti a mali na ne čas, nie ako teraz.“

Osobitnú kategóriu tvoria sťažnosti na oslovovanie. „Toľko, čo sa „súdružkuje“ v tomto seriáli, sa nikdy „nesúdružkovalo“. Zdravilo sa úplne normálne „Dobrý deň“ a oslovovalo sa pán alebo pani. Toto, čo je tu, je už prehnané,“ píše diváčka a ďalšia súhlasí: „Rodičia s učiteľmi, lekármi a inými známymi sa nikdy nezdravili česť práci! To platilo len v škole. Aj tých súdruhov by som zredukovala, tak sa oslovovali ortodoxní komunisti medzi sebou, a učitelia.“

Aj tieto chyby pritom majú svoj dôvod a často slúžia na to, aby sa zdramatizoval dej. Poukázala na to aj diváčka, ktorá napísala: „Veď je to len seriál, neprežívajte to tak. Jasné, že tam musia niečo vymyslieť, aj keď nepravdivé. Hádam nechcete, aby bolo všetko úplne tip top. Musia vymyslieť všeličo. Aj zlé aj dobré.“ Druhá zas konštatuje: „Je tam veľa chýb, pousmejem sa, ale sledujem a spomínam.“