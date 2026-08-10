Do rebríčka sa dostali až 3 chorvátske mestá: Patria medzi najkrajšie, ktoré môžete prejsť pešo

Dubrovník v Chorvátsku

Ilustračná foto: Pexels

Petra Sušaninová
Chorvátsko
Mnoho európskych miest má tú výhodu, že ich bez väčších problémov prejdete po vlastných.

Ľudia si už akosi privykli na to, že sa takmer všade dostanú autom. Európa je však známa tým, že je poľahky dostupná pešo alebo môžete použiť hromadnú dopravu. V najnovšom rebríčku miest, ktoré sú pre peších turistov najlepšie, sa umiestnili aj tri v Chorvátsku.

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Najlepší spôsob, ako spoznať mesto

Ako informuje web Freetour, popredný portál zameraný na prehliadky so sprievodcom zostavil rebríček 100 miest po celom svete, ktoré sú na pešie prehliadky tie najlepšie na tento rok. Rebríček vychádza z vyhľadávaní, rezervácií a recenzií miliónov cestovateľov. Odzrkadľuje teda skutočné preferencie ľudí. Chorvátsko sa v rebríčku presadilo hneď tromi mestami.

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Dubrovník sa umiestnil na 42. mieste, Split obsadil 48. priečku a Záhreb si vyslúžil 61. miesto. To podčiarkuje príťažlivosť tejto krajiny pre cestovateľov, ktorí radi spoznávajú mestské destinácie pešo.

Chorvátske mesto Split
Ilustračná foto: Pexels

„Pešia chôdza je jedným z najlepších spôsobov, ako spoznať mesto. V Chorvátsku, ktoré sa pýši bohatou históriou a živými ulicami, si cestovatelia môžu vychutnať naozaj jedinečné zážitky,“ vyjadril sa Ignacio Merino Romero, generálny riaditeľ spoločnosti Freetour. V celosvetovom rebríčku vedie Budapešť, za ňou nasledujú Rím, Viedeň, Barcelona a Madrid. Keď už je zmienka o susedných hlavných mestách, v rebríčku sa umiestnila aj Bratislava, avšak až na 43. mieste za Dubrovníkom.

TOP 10 najlepších miest na svete, ktoré môžete spoznať po vlastných:

    1. Budapešť
    2. Rím
    3. Viedeň
    4. Barcelona
    5. Madrid
    6. Paríž
    7. Praha
    8. Neapol
    9. Florencia
    10. Lisabon

Ľudia chcú autentické zážitky

Európa teda jasne dominuje, ale mestá ako Mexiko City, Tokio a Medellín sa v rebríčku neustále posúvajú nahor. Hoci v zozname sú najmä veľké mestá, trend tiež ukazuje, že cestovatelia čoraz viac vyhľadávajú menšie miesta. Už menej im vyhovujú preplnené pamiatky plné obrovských davov ľudí.

Mnohým ľuďom už nejde len o peknú fotku na instagram. Radi si zaplatia za sprievodcu, ktorý ich prevedie tými najkrajšími, no menej známymi zákutiami miest a vyrozpráva im príbehy, ktoré sa k rôznym lokalitám viažu. Chcú vášnivého rozprávača, ktorý ich zaujme a nebude len vymenúvať dátumy a udalosti.

Túžia po autentickej miestnej atmosfére, po skutočných rozhovoroch, jedlách, ktoré jedia miestni obyvatelia, a po jedinečných príbehoch. Zaujímavý je pre mnohých v súčasnosti najmä Balkán, hoci sa neumiestnil v TOP 10. Medzi najviac vyhľadávané trasy v Európe sa radí napríklad balkánsky koridor pozostávajúci z miest Dubrovník, Split, Mostar, Sarajevo a Tirana.

Dubrovník v Chorvátsku
Ilustračná foto: Pexels

Čo sa oplatí vidieť v Chorvátsku?

Na tie najzaujímavejšie miesta v Chorvátsku, ktoré bez pochýb stoja za návštevu, sme sa pýtali aj Slovenky Veroniky Samborskej, ktorá v krajine prebýva. Úplne na juhu Chorvátska, v Dubrovníku odporúča navštíviť napríklad piesočnatú pláž Sv. Jakov, ktorá je údajne tou najatraktívnejšou v okolí. Keď tu už budete, určite nevynechajte ani pláž Banje, podľa Veroniky tu síce zvykne byť veľa dovolenkárov, ale výhľad na staré mesto a ostrov Lokrum odtiaľto je jednoducho úžasný.

Neďaleko Dubrovníka zas odporúča pláž Pasjača v oblasti Konavle v dedinke Popovići, ktorá sa ukrýva pod útesmi konavlovských skál. Niekoľko nádherných pláží nájdete aj na druhom najväčšom chorvátskom polostrove Pelješac, spomenúť môžeme napríklad pláž Divna, ktorá však nie je ničím divná, v preklade totiž znamená krásna.

Ďalšou krásnou plážou na tomto polostrove je aj piesočnatá pláž Prapratno, ak ste fanúšikom piesočnatých pláží, tak táto je pre vás tou pravou, piesok totiž nie je len na pláži, ale aj na dne mora. Navštívte aj dlhú piesočnatú pláž Trstenica v Orebiči, ktorá je ideálna najmä pre rodiny s deťmi.

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