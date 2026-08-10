Známy predajca Apple je na Slovensku opäť v strate. Kúpa konkurencie priniesla nečakané problémy

Predajňa iStyle

Foto: iStyle

Martin Cucík
Spoločnosť iStyle, ktorá na našom trhu 20 rokov predáva produkty Apple, je v strate už tretí rok za sebou. Nepomohla jej ani akvizícia konkurencie.

Spoločnosť iStyle, jeden z najvýznamných predajcov produktov Apple na Slovensku, má za sebou ďalší stratový rok. Tentoraz však firma vo svojej výročnej správe otvorene pomenovala viacero problémov, ktoré sa podpísali pod jej hospodárenie. Nejde pritom iba o slabší predaj.

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Firma za problémami vidí viacero konkrétnych faktorov. Medzi najzaujímavejšie patrí samotný proces po akvizícii. iStyle totiž v roku 2023 spojil svoje podnikanie so spoločnosťou m:zone a následne výrazne rozšíril svoju sieť predajní. Informoval o tom portál Index.

Strata tretí rok po sebe

iStyle v roku 2025 dosiahol výnosy 25,25 milióna eur, zatiaľ čo o rok skôr to bolo 34,28 milióna eur. Spoločnosť sa tak medziročne prepadla približne o 9 miliónov eur. Zároveň skončila v strate 1,35 milióna eur. V roku 2024 bola strata 899 000 eur.

Tržby spoločnosti Istyle
Reprofoto: Finstat

iStyle vznikol už v roku 2006 a na Slovensku sa postupne vypracoval medzi významných predajcov produktov Apple. Väčšinu jeho obratu tvorí predaj výrobkov značky Apple a príslušenstva. Firma sa okrem maloobchodu venuje aj veľkoobchodu, poradenstvu a servisu.

Výrazný zlom prišiel na konci roka 2023. Protimonopolný úrad vtedy schválil koncentráciu spoločností iStyle a m:zone. Následne iStyle otvoril tri nové predajne. V Bratislave v Auparku a Eurovei a v Žiline v Auparku. Prevzal tiež skladové priestory v Bratislave a kancelárske priestory na Panenskej ulici.

Po spojení sa iStyle podľa vlastnej výročnej správy stal druhým najväčším Apple Premium Resellerom na Slovensku. Zároveň rozšíril portfólio služieb o tie, ktoré predtým poskytovala m:zone. Expanzia však nepriniesla výsledky, aké firma očakávala.

Firma priznala, že zákazníkov bolo menej

Jedným z dôvodov straty bol podľa samotného iStyle nižší než očakávaný prenos zákazníckeho portfólia po akvizícii. Firma zároveň uvádza, že mala nadmerné personálne kapacity a s nimi spojené náklady na ich optimalizáciu. Problémom boli aj rozdiely vo firemnej kultúre a interných procesoch.

Firma zamestnávala k 31. 12. 2025 celkovo 82 zamestnancov a prevádzkuje na Slovensku sedem predajní. iStyle je súčasťou nadnárodnej skupiny MIDIS Group, ktorá pôsobí vo viac ako 100 spoločnostiach v Európe, severnej Afrike a na Blízkom východe.

Predajňa iStyle
Foto: iStyle

Problémom pre iStyle je aj čoraz tvrdší konkurenčný boj na slovenskom trhu. Zákazník, ktorý chce iPhone, MacBook či Apple Watch, nie je odkázaný na špecializovaného predajcu Apple. Výrazným konkurentom je najmä iStores, ktorý prevádzkuje sieť Apple Premium Partner predajní, no ešte väčší tlak vytvárajú veľké internetové obchody ako Alza či klasické elektroretailové siete. Apple zariadenia navyše predávajú aj mobilní operátori a stále väčšiu úlohu zohráva trh s použitými a repasovanými zariadeniami.

Do zisku sa chce vrátiť až v roku 2027

iStyle pritom nepredpokladá, že problémy vyrieši zo dňa na deň. Vedenie spoločnosti na základe aktuálnych finančných prognóz očakáva návrat k ziskovosti až v roku 2027. Do tej doby chce pokračovať v optimalizácii zásob, predajní, personálu, obchodných tímov a interných procesov.

Po skončení účtovného obdobia nastali vo firme viaceré zmeny. K 7. máju 2026 zanikla funkcia konateľov Branislavovi Rentkovi a Georgesovi Abboudovi, novými konateľmi sa od 8. mája 2026 stali Péter Tamás Kárpáti a Veselin Stefanov Hristev. Zmenila sa aj vlastnícka štruktúra a podiel spoločnosti iStyle Cyprus Limited vzrástol na 99 %, zatiaľ čo Georges Abboud si ponechal 1 % podiel.

Spoločnosť zároveň uvádza, že jej materská spoločnosť pozná aktuálnu finančnú situáciu a v prípade potreby je pripravená poskytnúť primeranú finančnú a prevádzkovú podporu, aby iStyle mohol pokračovať v činnosti a riadne plniť svoje záväzky.

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