Rusko útočí z mora: Drony na Európu vraj vypúšťa z tankerov, varuje Zelenskyj a žiada okamžité sankcie

Foto: TASR/AP

Martin Cucík
SITA
Vojna na Ukrajine
Zelenskyj taktiež vyjadril očakávanie, že Ukrajina dostane masívnu podporu zo strany Spojených štátov.

Rusko podľa spravodajských informácií využíva svoju flotilu tankerov na vypúšťanie a ovládanie dronov, ktoré sú nasadzované proti európskym krajinám.

Ako referuje web Espreso TV, v nedeľňajšom večernom prejave to uviedol ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.Zdôraznil, že v súčasnosti sa čaká na rozhodnutie Európy o 19. balíku sankcií voči Rusku a „je obzvlášť dôležité, aby sankcie tvrdo zasiahli ruský obchod s energiami a celú infraštruktúru ruskej flotily tankerov“. Informovala agentúra SITA.

Viac z témy Vojna na Ukrajine:
1.
Rusko v problémoch na viacerých frontoch: Belgorod po ukrajinskom útoku bez elektriny, ponorka v ohrození
2.
Rusko spustilo masívny, 12-hodinový útok dronmi a raketami na Kyjev: Poškodili budovu poľského veľvyslanectva
3.
Rusi vypálili „stovky dronov a rakiet“: Ukrajina čelila rozsiahlym útokom, počet obetí môže narásť
Zobraziť všetky články (1279)

Obzvlášť teraz existujú spravodajské informácie, že Rusi používajú tankery na odpaľovanie a ovládanie dronov, ktoré vypúšťajú smerom na európske krajiny. To je ďalší dôkaz, že Baltské more a ďalšie moria by mali byť pre ruské tankery uzavreté, minimálne pre ruskú tieňovú flotilu,“ upozornil ukrajinský prezident. Zelenskyj tiež vyjadril očakávanie, že Ukrajina dostane „rázne kroky“ zo strany Spojených štátov.

S prezidentom Trumpom sme sa rozprávali o tom, čo by mohlo Rusko skutočne prinútiť zmeniť jeho postoj a zastaviť vojnu. Svet má nástroje, ktoré budú fungovať skutočne mierotvorným spôsobom,“ skonštatoval Zelenskyj.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Kritika môže byť konštruktívna, či dokonca nápomocná. Tieto znamenia ju ale nedokážu prijať za žiadnych…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Lukáš pracuje na expedičných lodiach: Človek môže zarobiť aj 7 000 eur, pri 20-metrových vlnách mi nebolo všetko jednoLukáš pracuje na expedičných lodiach: Človek môže zarobiť aj 7 000 eur, pri 20-metrových vlnách mi nebolo všetko jedno
Z orgazmu pri nadmernom sexe vracal, chcel ženu uspokojiť alebo zomrieť. Will Smith priznal, že uvažoval o vražde otcaZ orgazmu pri nadmernom sexe vracal, chcel ženu uspokojiť alebo zomrieť. Will Smith priznal, že uvažoval o vražde otca
Boli sme v podniku z novej epizódy Na nože, toto nás veľmi sklamalo. Jozef žil v Škótsku, kde mesačne zarobíte okolo 3-tisíc eurBoli sme v podniku z novej epizódy Na nože, toto nás veľmi sklamalo. Jozef žil v Škótsku, kde mesačne zarobíte okolo 3-tisíc eur
Má 288 hektárov: Navštívili sme slovenský unikát, stál nás 36 €. Odchádzali sme nadšení, 1 vec nás šialene sklamalaMá 288 hektárov: Navštívili sme slovenský unikát, stál nás 36 €. Odchádzali sme nadšení, 1 vec nás šialene sklamala
Boli sme na výstave Bang! Bang?! v SNG, sklamala nás: Fotografovať nám zakázali, zastavil sa pri nás aj riaditeľ KrálikBoli sme na výstave Bang! Bang?! v SNG, sklamala nás: Fotografovať nám zakázali, zastavil sa pri nás aj riaditeľ Králik
Dcéru doviedol k šialenstvu a tvrdil, že každý chce sex so svojou matkou. Sigmund Freud zmenil svet psychológieDcéru doviedol k šialenstvu a tvrdil, že každý chce sex so svojou matkou. Sigmund Freud zmenil svet psychológie
Holanďan Luke rád navštevuje Slovensko: Zlé miesto tu nenájdete, je tu bezpečnejšie ako inde, no inflácia krajine uškodilaHolanďan Luke rád navštevuje Slovensko: Zlé miesto tu nenájdete, je tu bezpečnejšie ako inde, no inflácia krajine uškodila
Jedlo stálo 30,50 € a naozaj stojí za to: Boli sme v podniku z novej epizódy Na nože. 1 vec nás veľmi sklamalaJedlo stálo 30,50 € a naozaj stojí za to: Boli sme v podniku z novej epizódy Na nože. 1 vec nás veľmi sklamala
Ruský kanibal Alexander znásilnil dievčatá, mali sa navzájom rozštvrtiť. Jeho mama varila a jedla ich mäsoRuský kanibal Alexander znásilnil dievčatá, mali sa navzájom rozštvrtiť. Jeho mama varila a jedla ich mäso
Jozef žil v Škótsku: Mesačný plat je tu okolo 3-tisíc eur. Život je drahší ako na Slovensku. Toto u nás funguje lepšieJozef žil v Škótsku: Mesačný plat je tu okolo 3-tisíc eur. Život je drahší ako na Slovensku. Toto u nás funguje lepšie
Má už 31 rokov a nevšimli sme si ich: Prekvapí vás, aké očividné chyby v sitkome Priatelia urobili tvorcoviaMá už 31 rokov a nevšimli sme si ich: Prekvapí vás, aké očividné chyby v sitkome Priatelia urobili tvorcovia
Slovenskom sa šíri nebezpečné ochorenie: Čo robiť, keď sa nakazím a musím potom ostať v karanténe? Pozrite si prehľadSlovenskom sa šíri nebezpečné ochorenie: Čo robiť, keď sa nakazím a musím potom ostať v karanténe? Pozrite si prehľad

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac