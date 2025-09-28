Kritika môže byť konštruktívna, či dokonca nápomocná. Tieto znamenia ju ale nedokážu prijať za žiadnych okolností

Foto: Pexels

Dana Kleinová
Niektorí ľudia sú otvorení počúvať a učiť sa, zatiaľ čo iní zaujmú obranný postoj alebo prejdú do útoku.

Každé znamenie má svoje typické pozitívne, ale aj negatívne vlastnosti. Napríklad niektoré nezvláda kritiku a je tvrdohlavé. Či už ju berú príliš osobne, cítia sa ohrození alebo jednoducho odmietajú priznať svoje chyby, títo jedinci často odmietajú kritiku namiesto toho, aby ju využili ako príležitosť na rast. 

Kritika môže byť užitočná, ak je konštruktívna, ale nie každý na ňu reaguje rovnako. Niektorí ľudia sú otvorení počúvať a učiť sa, zatiaľ čo iní zaujmú obranný postoj alebo prejdú do útoku. Podľa astrológie dokážu niektoré znamenia zverokruhu len veľmi ťažko zvládnuť aj tú najlepšie mienenú spätnú väzbu. Uvádza portál AstroMLM.

Lev: Potrebuje chválu, nie kritiku

Ľudia narodení v znamení Leva majú silný zmysel pre hrdosť a identitu, takže akúkoľvek kritiku vnímajú ako osobný útok, bez ohľadu na tón alebo zámer. Sú zvyknutí byť v centre pozornosti a vyžarovať sebavedomie a úspech, takže negatívne komentáre ich môžu zasiahnuť viac, než dajú najavo.

Foto: Pexels

Namiesto toho, aby priznali chybu, často sa bránia alebo sa snažia ospravedlniť svoje konanie. Hoci sú charizmatickí a vášniví, ich sebavedomie môže byť krehké, keď sa cítia nepochopení alebo odsúdení.

Baran: Musí mať vždy pravdu

