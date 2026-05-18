Všetky predajne sa už o pár dní zatvoria. Známa značka po dlhých rokoch končí, ponúka finálne výpredaje

Ilustračná fotografia: Jmh2o, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Jakub Baláž
Obchodné reťazce
Spoločnosti nevyšiel ani ďalší pokus o záchranu a na sociálnych sieťach sa lúči so zákazníkmi.

Tlak v európskom odevnom priemysle stúpa a negatívnych správ postupne pribúda. Začiatkom mája sme vás informovali o tom, že z poľského trhu odišiel známy francúzsky predajca detskej módy Okaidi. Problémy však má mať aj jeho materská firma, pričom vo Francúzsku sa rieši ďalší exit – tentoraz je hlavným protagonistom značka Minelli.

Ide o francúzsku módnu značku zameranú najmä na koženú obuv, kabelky a doplnky. Vznikla v roku 1973 v Paríži a dlhodobo sa profilovala ako značka spájajúca francúzsku eleganciu s talianskym štýlom a remeselným spracovaním. Jej zákazníci sa profilovali niekde medzi klasickou dostupnou fast-fashion módou a prémiovými luxusnými domami.

Viac z témy Obchodné reťazce:
1.
Gigant plánuje zrušiť až 850 pracovných miest. Firma priznala vážne problémy
2.
Na Slovensku rastú až dve reštaurácie McDonaldu. Veľká značka mieri do nových lokalít
3.
Lacného Actionu sa dočkajú ďalší Slováci. Diskont plánuje expanziu, láka na nízke ceny
Zobraziť všetky články (372)

Ako teraz informovali viaceré zahraničné magazíny Retail Detail, Fashion United či Sortir Paris, značka Minelli neustála dlhotrvajúcu krízu a na svojich sociálnych sieťach sa podelila s oznamom, že definitívne končí.

Problémy nevyriešila

V uplynulých rokoch sa zvučné meno pasovalo s viacerými problémami a v reštrukturalizácii sa prevádzkujúca spoločnosť prvýkrát ocitla ešte v roku 2023. Vtedy ju sprevádzali veľké škrty ako v portfóliu kamenných predajní, tak aj v zamestnaneckej štruktúre. Zachránená bola vďaka investorom, no ani po optimalizácii sa nedokázala dostať z červených čísel, čo napokon vedie k jej úplnému koncu.

V pozadí síce ešte beží konanie na jednom z parížskych obchodných súdov, no vyzerá to tak, že ani jeden z potenciálnych investorov nezachová značku v jej terajšej podobe. Samotný brand navyše na svojich sociálnych sieťach komunikuje definitívny koniec.

S ťažkým srdcom vám oznamujeme, že Minelli definitívne zatvára svoje dvere. Toto obdobie znamená koniec hlboko ľudského príbehu, ktorý niesli zanietené tímy ľudí, ktorí značku viac než pol storočia budovali s oddanosťou a úprimnosťou,“ uviedla spoločnosť v príspevku.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Minelli (@minelliofficiel)

Ako dodala, poslednou bodkou za jej príbehom by mali byť výpredaje až do výšky 60 % s tým, že objednávky cez internetový obchod sú pozastavené. Kamenné pobočky sa zatvoria na konci mája.

Kto značku preberie?

Podľa dostupných správ je o prebratie značky s jej infraštruktúrou záujem hneď od viacerých subjektov. Vo všeobecnosti ale platí, že ani jeden z nich ju pravdepodobne nezachová tak, ako je známa dnes. Niektoré firmy by chceli iba časť predajní, iné majú záujem o zamestnancov z centrály a zásoby. Na oficiálne rozhodnutie súdu sa ešte stále čaká.

Problémy dlhoročnej značky vyplývajú z aktuálnej situácie, ktorá trápi množstvo európskych firiem. Konkurencia lacných reťazcov pripravuje takéto spoločnosti o pevnú pôdu pod nohami, pričom čoraz väčší tlak vyvíjajú aj obchodníci z Ázie. Pochopiteľne, okrem iného rastú tiež náklady na výrobu, prevádzku či mzdy.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Všetkých 25 predajní je zatvorených, nefunguje ani e-shop. Známy detský reťazec to definitívne zabalil

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Za 28 eur som bola na nahom ostrove. Navštívila som „lacné Bali“, za 6 dní som utratila do 200 eur
Za 28 eur som bola na nahom ostrove. Navštívila som „lacné Bali“, za 6 dní som utratila do 200 eur
Psychologička prehovorila o prípade učiteľky v Nitre. Obkladač Vladislav o trende, ktorý Slováci oľutujú
Psychologička prehovorila o prípade učiteľky v Nitre. Obkladač Vladislav o trende, ktorý Slováci oľutujú
Jiří vlastní 200-ročnú romantickú vilu v Toskánsku: Susedia nás hneď prijali, s kúpou domu vám tu všetci pomôžu
Jiří vlastní 200-ročnú romantickú vilu v Toskánsku: Susedia nás hneď prijali, s kúpou domu vám tu všetci pomôžu
Najhorší pápež v histórii: Unášal pútničky a robil s nimi orgie, kardinála dal vykastrovať. Zomrel pri sexe s milenkou
Najhorší pápež v histórii: Unášal pútničky a robil s nimi orgie, kardinála dal vykastrovať. Zomrel pri sexe s milenkou
Lukáš kontroluje nehnuteľnosti: Videl som dom zlomený na dve polovice. Skryté chyby často vyjdú draho
Lukáš kontroluje nehnuteľnosti: Videl som dom zlomený na dve polovice. Skryté chyby často vyjdú draho
Slovensko prestalo rásť, Poliaci sú na míle ďaleko: Analytik povedal, aké opatrenia by nám naozaj pomohli
Slovensko prestalo rásť, Poliaci sú na míle ďaleko: Analytik povedal, aké opatrenia by nám naozaj pomohli
Patrik a Monika pracujú na Islande ako upratovači: Zarobené peniaze im pomôžu urobiť dobrú vec
Patrik a Monika pracujú na Islande ako upratovači: Zarobené peniaze im pomôžu urobiť dobrú vec
Beáta Jurík v 1 na 1: Zlu sa neustupuje. Šimečka za pochybenia nemôže, je pripravený poraziť Fica
1 na 1
Beáta Jurík v 1 na 1: Zlu sa neustupuje. Šimečka za pochybenia nemôže, je pripravený poraziť Fica
Psychologička Lucia Košťálová o prípade učiteľky v Nitre: Škola by mala mať postup pre tieto situácie
Psychologička Lucia Košťálová o prípade učiteľky v Nitre: Škola by mala mať postup pre tieto situácie
Namaľoval Hitlera ako masturbuje, bol ním posadnutý. Salvador Dalí veril, že je reinkarnáciou mŕtveho brata
Namaľoval Hitlera ako masturbuje, bol ním posadnutý. Salvador Dalí veril, že je reinkarnáciou mŕtveho brata
Dobil tehotnú ženu, ktorá následne porodila, dieťa zabil. Sells môže mať na rukách krv až 70 ľudí
Dobil tehotnú ženu, ktorá následne porodila, dieťa zabil. Sells môže mať na rukách krv až 70 ľudí
Agnesa žije 20 rokov v USA: Podnikanie je tu ľahšie, no pracuje sa veľa. Ľudia dajú na bývanie aj 70 % príjmov
Slováci a Česi v zahraničí
Agnesa žije 20 rokov v USA: Podnikanie je tu ľahšie, no pracuje sa veľa. Ľudia dajú na bývanie aj 70 % príjmov

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Zobraziť viac