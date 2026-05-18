Všetky predajne sa už o pár dní zatvoria. Známa značka po dlhých rokoch končí, ponúka finálne výpredaje

Tlak v európskom odevnom priemysle stúpa a negatívnych správ postupne pribúda. Začiatkom mája sme vás informovali o tom, že z poľského trhu odišiel známy francúzsky predajca detskej módy Okaidi. Problémy však má mať aj jeho materská firma, pričom vo Francúzsku sa rieši ďalší exit – tentoraz je hlavným protagonistom značka Minelli.
Ide o francúzsku módnu značku zameranú najmä na koženú obuv, kabelky a doplnky. Vznikla v roku 1973 v Paríži a dlhodobo sa profilovala ako značka spájajúca francúzsku eleganciu s talianskym štýlom a remeselným spracovaním. Jej zákazníci sa profilovali niekde medzi klasickou dostupnou fast-fashion módou a prémiovými luxusnými domami.
Ako teraz informovali viaceré zahraničné magazíny Retail Detail, Fashion United či Sortir Paris, značka Minelli neustála dlhotrvajúcu krízu a na svojich sociálnych sieťach sa podelila s oznamom, že definitívne končí.
Problémy nevyriešila
V uplynulých rokoch sa zvučné meno pasovalo s viacerými problémami a v reštrukturalizácii sa prevádzkujúca spoločnosť prvýkrát ocitla ešte v roku 2023. Vtedy ju sprevádzali veľké škrty ako v portfóliu kamenných predajní, tak aj v zamestnaneckej štruktúre. Zachránená bola vďaka investorom, no ani po optimalizácii sa nedokázala dostať z červených čísel, čo napokon vedie k jej úplnému koncu.
V pozadí síce ešte beží konanie na jednom z parížskych obchodných súdov, no vyzerá to tak, že ani jeden z potenciálnych investorov nezachová značku v jej terajšej podobe. Samotný brand navyše na svojich sociálnych sieťach komunikuje definitívny koniec.
„S ťažkým srdcom vám oznamujeme, že Minelli definitívne zatvára svoje dvere. Toto obdobie znamená koniec hlboko ľudského príbehu, ktorý niesli zanietené tímy ľudí, ktorí značku viac než pol storočia budovali s oddanosťou a úprimnosťou,“ uviedla spoločnosť v príspevku.
Ako dodala, poslednou bodkou za jej príbehom by mali byť výpredaje až do výšky 60 % s tým, že objednávky cez internetový obchod sú pozastavené. Kamenné pobočky sa zatvoria na konci mája.
Kto značku preberie?
Podľa dostupných správ je o prebratie značky s jej infraštruktúrou záujem hneď od viacerých subjektov. Vo všeobecnosti ale platí, že ani jeden z nich ju pravdepodobne nezachová tak, ako je známa dnes. Niektoré firmy by chceli iba časť predajní, iné majú záujem o zamestnancov z centrály a zásoby. Na oficiálne rozhodnutie súdu sa ešte stále čaká.
Problémy dlhoročnej značky vyplývajú z aktuálnej situácie, ktorá trápi množstvo európskych firiem. Konkurencia lacných reťazcov pripravuje takéto spoločnosti o pevnú pôdu pod nohami, pričom čoraz väčší tlak vyvíjajú aj obchodníci z Ázie. Pochopiteľne, okrem iného rastú tiež náklady na výrobu, prevádzku či mzdy.
