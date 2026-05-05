Všetkých 25 predajní je zatvorených, nefunguje ani e-shop. Známy detský reťazec to definitívne zabalil

Naši severní susedia aktuálne riešia exit ďalšej značky. Z poľského trhu definitívne zmizol francúzsky reťazec s detskou módou Okaidi. Podľa dostupných správ okrem e-shopu zrušil aj všetky svoje kamenné prevádzky, ľudia už nevybavia ani reklamácie.
Na aktuálnu situáciu upozornili weby WP Finanse a Wiadomosci Handlowe.
Značka Okaidi pôsobila v Poľsku od roku 2010 a naprieč krajinou prevádzkovala 25 kamenných predajní v mestách ako Vroclav, Varšava, Lodž či Poznaň. Podľa dostupných správ vyhlásil súd vo Varšave bankrot spoločnosti ešte koncom apríla. Veritelia si v rámci bežného postupu za 30 dní majú prihlásiť svoje pohľadávky.
Koniec a problémy materskej skupiny
Ako informujú viaceré miestne zdroje, reťazec ukončil svoje poľské pôsobenie po veľkých výpredajoch. Okrem kamenných pobočiek skončil aj internetový obchod, na ktorom už svieti len odkaz s poďakovaním a ospravedlnením. Vplyvom exitu z poľského trhu prišlo o prácu takmer 60 ľudí.
„Dovoľujeme si vás informovať, že všetky predajne Okaidi a internetový obchod boli zatvorené. Z tohto dôvodu už nemôžeme prijímať vrátenie tovaru. Rovnako tak už nie sú akceptované výhody vernostných kariet. Úprimne sa ospravedlňujeme za túto nepríjemnosť,“ uvádza spoločnosť na webe.
Tento krok bol zrejme logickým vyústením situácie, ktorá sa od pandémie covidu zhoršovala. V roku 2024 spoločnosť Okaidi Poland vykázala čistú stratu vo výške 1,6 milióna zlotých, čo je v prepočte zhruba 376-tisíc eur. Kumulatívne straty od vstupu na poľský trh mali dokonca dosiahnuť až 41,82 milióna zlotých (takmer 10 miliónov eur, pozn. red.).
Okrem samotnej pandémie mali na podnikanie známej značky negatívny vplyv aj ďalšie externé faktory – inflácia, energetická kríza, lacná konkurencia, ale tiež všeobecné podmienky na európskych trhoch. Nepomohli ani kroky materskej spoločnosti, ktorá sa snažila znížiť nájmy v kamenných predajniach, ale tiež rozbehnúť internetový obchod. Koniec koncov, v problémoch je aj samotný holding IDKIDS.
Jeho vedenie už viackrát zdôrazňovalo náročnú ekonomickú situáciu, v ktorej jednotlivé značky potrebujú čas na to, aby sa dokázali zotaviť a zároveň prispôsobiť silnejúcej konkurencii. „Okaidi musí prispôsobiť svoj prevádzkový model a zdôrazniť svoju jedinečnosť, aby zostala konkurencieschopná,“ uviedlo vedenie IDKIDS. To okrem Okaidi požiadalo o ochranu aj pre ďalšie značky ako Obaibi a Oxybul.
Tvrdé podmienky v Európe
Prípad francúzskej značky na poľskom trhu nie je ani zďaleka jediný, ktorý sa v posledných mesiacoch v médiách objavil. Problémy hlásia mnohé veľké odevné firmy naprieč celou Európou – tie musia bojovať so zníženým odbytom, s nižšou kúpyschopnosťou, rastúcimi nákladmi či lacnou konkurenciou.
Uvedené skutočnosti už pocítil napríklad aj slovenský trh, na ktorom skončilo niekoľko dlhoročných výrobcov spätých s odevným priemyslom, no z nákupných centier zmizli aj viacerí populárni predajcovia. My sme vás vlani informovali napríklad o exite značky s.Oliver, pod Tatrami to nevyšlo ani spoločnosti Gerry Weber.
