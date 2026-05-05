Všetkých 25 predajní je zatvorených, nefunguje ani e-shop. Známy detský reťazec to definitívne zabalil

Ilustračná fotografia: Jmh2o, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Jakub Baláž
Obchodné reťazce
Na webovej stránke spoločnosti sa už nakupovať nedá, po náhlom konci na nej svieti len odkaz s poďakovaním zákazníkom.

Naši severní susedia aktuálne riešia exit ďalšej značky. Z poľského trhu definitívne zmizol francúzsky reťazec s detskou módou Okaidi. Podľa dostupných správ okrem e-shopu zrušil aj všetky svoje kamenné prevádzky, ľudia už nevybavia ani reklamácie.

Na aktuálnu situáciu upozornili weby WP Finanse a Wiadomosci Handlowe.

Značka Okaidi pôsobila v Poľsku od roku 2010 a naprieč krajinou prevádzkovala 25 kamenných predajní v mestách ako Vroclav, Varšava, Lodž či Poznaň. Podľa dostupných správ vyhlásil súd vo Varšave bankrot spoločnosti ešte koncom apríla. Veritelia si v rámci bežného postupu za 30 dní majú prihlásiť svoje pohľadávky.

Koniec a problémy materskej skupiny

Ako informujú viaceré miestne zdroje, reťazec ukončil svoje poľské pôsobenie po veľkých výpredajoch. Okrem kamenných pobočiek skončil aj internetový obchod, na ktorom už svieti len odkaz s poďakovaním a ospravedlnením. Vplyvom exitu z poľského trhu prišlo o prácu takmer 60 ľudí.

Dovoľujeme si vás informovať, že všetky predajne Okaidi a internetový obchod boli zatvorené. Z tohto dôvodu už nemôžeme prijímať vrátenie tovaru. Rovnako tak už nie sú akceptované výhody vernostných kariet. Úprimne sa ospravedlňujeme za túto nepríjemnosť,“ uvádza spoločnosť na webe.

Reprofoto: Okaidi Poland

Tento krok bol zrejme logickým vyústením situácie, ktorá sa od pandémie covidu zhoršovala. V roku 2024 spoločnosť Okaidi Poland vykázala čistú stratu vo výške 1,6 milióna zlotých, čo je v prepočte zhruba 376-tisíc eur. Kumulatívne straty od vstupu na poľský trh mali dokonca dosiahnuť až 41,82 milióna zlotých (takmer 10 miliónov eur, pozn. red.).

Okrem samotnej pandémie mali na podnikanie známej značky negatívny vplyv aj ďalšie externé faktory – inflácia, energetická kríza, lacná konkurencia, ale tiež všeobecné podmienky na európskych trhoch. Nepomohli ani kroky materskej spoločnosti, ktorá sa snažila znížiť nájmy v kamenných predajniach, ale tiež rozbehnúť internetový obchod. Koniec koncov, v problémoch je aj samotný holding IDKIDS.

Jeho vedenie už viackrát zdôrazňovalo náročnú ekonomickú situáciu, v ktorej jednotlivé značky potrebujú čas na to, aby sa dokázali zotaviť a zároveň prispôsobiť silnejúcej konkurencii. „Okaidi musí prispôsobiť svoj prevádzkový model a zdôrazniť svoju jedinečnosť, aby zostala konkurencieschopná,“ uviedlo vedenie IDKIDS. To okrem Okaidi požiadalo o ochranu aj pre ďalšie značky ako Obaibi a Oxybul.

Tvrdé podmienky v Európe

Prípad francúzskej značky na poľskom trhu nie je ani zďaleka jediný, ktorý sa v posledných mesiacoch v médiách objavil. Problémy hlásia mnohé veľké odevné firmy naprieč celou Európou – tie musia bojovať so zníženým odbytom, s nižšou kúpyschopnosťou, rastúcimi nákladmi či lacnou konkurenciou.

Uvedené skutočnosti už pocítil napríklad aj slovenský trh, na ktorom skončilo niekoľko dlhoročných výrobcov spätých s odevným priemyslom, no z nákupných centier zmizli aj viacerí populárni predajcovia. My sme vás vlani informovali napríklad o exite značky s.Oliver, pod Tatrami to nevyšlo ani spoločnosti Gerry Weber.

Analytik Potočár o energopomoci: Schválili sa nové pravidlá, niektorí ľudia môžu o peniaze aj prísť
Vedci ožiarili tisícky rastlín: Mutantné odrody z atómovej záhrady ste jedli možno aj vy
Šéf IĽP: Ficova vláda chce Slovákov v zahraničí umlčať, zasahuje do ich práva voliť. Krajina cúva, nejde vpred
Bola som na najlepšom letisku na svete: Vodopád je zadarmo, najete sa aj lacno a okúpete v strešnom bazéne
Mirka odišla na Lombok, kde ju jedlo v reštaurácii vyjde 1 euro. Analytik povedal, aké konsolidačné opatrenia by nám pomohli
Muži k pôrodu jednoznačne patria, hovorí dula Liudmyla: Príprava začína už počas tehotenstva
Chcela si vziať život, a tak skočila z Empire State Building. Elvita Adamsová je jediná žena, ktorá to prežila
Tip na výlet
Druhá svetová vojna
Finančný poradca Kravár o hypotéke na bývanie: V troch prípadoch môže byť ťarchou. Je reálna aj s príjmom 700 eur
Krimiseriály už nemajú ďaleko od reality: Expert zo SAV vysvetľuje, ako DNA pomáha polícii odhaľovať páchateľov
Bývalý detektív Vachálek o vražde Remiáša: Ľudia sa už pravdu nedozvedia, pre politikov je to pohodlnejšie

