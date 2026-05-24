Rusi počas masívneho útoku odpálili aj hypersonickú raketu Orešnik. „Sú naozaj šialení,“ reagoval Zelenskyj

Jakub Baláž
TASR
Hypersonická strela stredného doletu Orešnik je schopná niesť aj jadrové hlavice.

Rusko v rámci rozsiahlych nočných útokov na Kyjev odpálilo hypersonickú strelu stredného doletu Orešnik schopnú niesť jadrové hlavice, uviedol v nedeľu ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na sociálnych sieťach.

Moskva odpálenie rakety potvrdila. Ide o tretie použitie tejto zbrane od začiatku vojny. TASR o tom píše podľa správ agentúr AP a AFP.

Masívny nočný útok

Intenzívny nočný útok, ktorý si vyžiadal najmenej štyri obete, poškodil budovy v celom ukrajinskom hlavnom meste vrátane budov v blízkosti vládnych úradov, obytných domov a škôl. Podľa Ukrajiny sa na útoku podieľalo 600 dronov a 90 rakiet.

Tri ruské rakety (vypálené) na vodárenské zariadenie, vyhorený trh, desiatky poškodených obytných budov, niekoľko (zasiahnutých) škôl, a on (ruský prezident Vladimir Putin) odpálil svoju raketu ‚Orešnik‘ na mesto Bila Cerkva (v Kyjevskej oblasti). Sú naozaj šialení,“ uviedol Zelenskyj vo svojom príspevku na Telegrame.

Kyjevský starosta Vitalij Kličko oznámil, že v hlavnom meste zahynuli dvaja ľudia a 56 ďalších utrpelo zranenia, zatiaľ čo gubernátor Kyjevskej oblasti Mykola Kalašnyk informoval, že mimo metropoly prišli o život ďalší dvaja ľudia a deväť bolo zranených.

Foto: SITA/AP

Ruské ministerstvo obrany následne potvrdilo, že použilo raketu Orešnik, ako aj iné typy rakiet, na útok na ukrajinské „vojenské veliteľské a riadiace zariadenia“, letecké základne a vojenské priemyselné podniky. Nešpecifikovalo však, kde sa tieto ciele nachádzali.

V reakcii na teroristické útoky Ukrajiny na civilnú infraštruktúru na ruskom území vykonali ozbrojené sily Ruskej federácie masívny útok s použitím balistických rakiet Orešnik, vzdušných balistických rakiet Iskander, hypersonických vzdušných balistických rakiet Kinžal a rakiet Zirkon,“ ako aj bezpilotných lietadiel, uviedol rezort vo svojom vyhlásení.

Stephanie žije v Austrálii a pomáha ľuďom, ktorí by tam chceli žiť tiež: Sú práce, kde sú migranti veľmi vítaní
