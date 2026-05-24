Svet môže dostať dobré správy: USA hovoria o možnej dohode s Iránom, v hre je aj otvorenie Hormuzského prielivu

Nina Malovcová
Útok na Irán
Blízky východ môže čakať zásadný obrat.

Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio uviedol, že ešte v nedeľu by mohlo dôjsť k oznámeniu dohody s Iránom, ktorá by mohla formálne ukončiť vojnu na Blízkom východe.

TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP. „Myslím si, že je tu možnosť, že v najbližších hodinách dostane svet dobré správy,“ povedal Rubio novinárom v Naí Dillí. Podobné správy zazneli z úst amerického ministra už v sobotu, avšak k oznámeniu dohody napokon nedošlo.

V hre je aj Hormuzský prieliv

Rubio, ktorý je na svojej prvej návšteve Indie, povedal, že pripravovaná dohoda by riešila obavy USA týkajúce sa Hormuzského prielivu, ktorý Irán do veľkej miery zablokoval v reakcii na útoky USA a Izraela. Dohoda by podľa neho zároveň odštartovala „proces, ktorý nás môže nakoniec doviesť tam, kde nás chce mať prezident, teda do sveta, ktorý sa už nemusí báť ani obávať iránskej jadrovej zbrane“.

Tieto vyjadrenia nasledovali po tom, ako americký prezident Donald Trump v sobotu uviedol, že návrh, ktorý zahŕňa otvorenie Hormuzského prielivu, bol „z veľkej časti vyrokovaný“. „Čaká sa na jeho finalizáciu medzi Spojenými štátmi, Iránskou islamskou republikou a ďalšími krajinami,“ napísal Trump v sobotu na svojej platforme Truth Social.

