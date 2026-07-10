Veľmi smutný mesiac na Ukrajine: Rusko v júni zabilo minimálne 265 civilistov

Najmenej 265 civilistov zahynulo a ďalších 1816 ich utrpelo zranenia v priebehu júna v dôsledku ruských útokov na Ukrajine. Ide o najvyšší kombinovaný počet obetí od prvých mesiacov po začiatku invázie Moskvy vo februári 2022, uviedla vo štvrtok na pôde Bezpečnostnej rady OSN námestníčka generálneho tajomníka OSN pre politické záležitosti Rosemary DiCarlová. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.
Počet zabitých a zranených civilistov na Ukrajine bol podľa DiCarlovej v máji najvyšší od apríla 2022. Údaje Úradu vysokého komisára OSN pre ľudské práva (OHCHR) však poukazujú na ešte vyšší počet obetí v júni a pravdepodobne aj v júli. Konečné údaje za jún budú zverejnené koncom júla, uviedol hovorca OSN.
„Tento znepokojujúci trend zjavne pokračuje aj v júli,“ povedala DiCarlová, pričom poukazovala na tri masívne vlny ruských leteckých útokov na Kyjev a ďalšie ukrajinské mestá len za uplynulý týždeň. Mnohé z nich boli zamerané na mestské centrá s vysokým počtom civilného obyvateľstva.
„Akékoľvek útoky na civilistov a civilnú infraštruktúru, bez ohľadu na to, kde k nim dôjde, sú jasným porušením medzinárodného humanitárneho práva a musia sa okamžite skončiť,“ vyhlásila. DiCarlová spresnila, že OHCHR od začiatku vojny celkovo potvrdil smrť najmenej 16.402 civilistov na Ukrajine vrátane 802 detí, ako aj zranenie 48 428 osôb vrátane 2948 detí. Skutočné čísla sú však pravdepodobne vyššie, dodáva Reuters.
Pravidelné útoky
Ukrajinským hlavným mestom pritom aj tento týždeň otriasali výbuchy. Rusko pokračovalo v útokoch na Kyjev v čase, keď sa lídri členských štátov NATO zišli na summite v Turecku. Útoky hlásili aj z mesta Charkov, kde údery poškodili viac ako 20 domov, píše TASR. Presne pri takýchto útokoch umierajú civilisti.
Prvý hlasný výbuch započuli novinári francúzskej tlačovej agentúry ešte predtým, než sa v ukrajinskej metropole rozozvučali sirény leteckého poplachu. Kyjevský primátor Vitalij Kličko uviedol, že po raketovom útoku vypukli požiare v skladoch a „nebytovej budove“.
„Nepriateľ útočí na hlavné mesto balistickými strelami,“ napísal Kličko na sociálnych sieťach a vyzval obyvateľov, aby ostali v úkrytoch. Vedúci kyjevskej mestskej správy Tymur Tkačenko na platforme Telegram uviedol, že podľa predbežných informácií je zranená jedna osoba. Kličko hlási dvoch zranených.
Okrem Kyjeva útočí ruská armáda aj na mesto Charkov na severovýchode Ukrajiny. Starosta Charkova Ihor Terechov na Telegrame napísal, že po ruskom údere je poškodených viac než 20 domov, verejné osvetlenie, autá a dve osoby trpia v dôsledku úderov „akútnou stresovou reakciou“. K týmto útokom dochádza po tom, čo ruské údery v pondelok zabili na Ukrajine 30 ľudí.
Nádej v podobe Patriotov
Ukrajina v najbližších dňoch dostane od Spojených štátov novú sadu striel pre systémy protivzdušnej obrany Patriot, oznámil vo štvrtok ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, čo by pri podobných útokoch mohlo pomôcť.
„V najbližších dňoch nám príde balík zo Spojených štátov. S našimi európskymi partnermi som tiež uzavrel samostatné dohody,“ odpovedal Zelenskyj na novinársku otázku o tom, či počas summitu NATO v Ankare vyjednal dodávky striel PAC-3 schopných zasiahnuť balistické rakety.
Ukrajina dlhodobo žiada spojencov o posilnenie svojej protivzdušnej obrany. Zelenskyj výzvu zopakoval aj na zasadnutí lídrov NATO v Turecku, ktoré sa konalo v utorok a stredu.Pre Ukrajinu sú podľa prezidenta v súčasnosti najväčším problémom ruské balistické rakety. Kyjev má kritický nedostatok protiraketových striel, ktorými by vedel takéto útoky odraziť. Zároveň sú v jeho arzenáli jedinou zbraňou, ktorá dokáže s vysokou úspešnosťou zostreliť balistické rakety.
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