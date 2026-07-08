Lídri NATO potvrdili podporu Ukrajine a záväzok voči kolektívnej obrane

Michaela Olexová
TASR
Vojna na Ukrajine
V tureckej Ankare sa v utorok a v stredu stretli na samite NATO prezidenti alebo premiéri 32 členských štátov.

Lídri členských štátov Severoatlantickej aliancie (NATO) v stredu na summite v Ankare potvrdili záväzok voči kolektívnej obrane a tiež neochvejnú podporu Ukrajine. Krajine napadnutej Ruskom zároveň sľúbili poskytnúť vojenské vybavenie v hodnote 70 miliárd eur v roku 2026 a prinajmenšom rovnakú sumu aj v budúcom roku. Vyplýva to zo spoločného záverečného vyhlásenia zverejneného na webovej stránke Aliancie, píše TASR.

„Útok na jedného je útokom na všetkých. Naša jednota, solidarita a spoločná sila naďalej tvoria základ mieru, bezpečnosti a prosperity pre jednu miliardu občanov našej Aliancie slobodných a demokratických krajín,“ píše sa v úvode vyhlásenia s odkazom na článok 5 Washingtonskej zmluvy.

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Na summite podľa Trumpa panovala „veľká láska“

Americký prezident Donald Trump na zasadnutí za zatvorenými dverami podľa zdroja agentúry AFP povedal, že USA chcú zostať v NATO, ktoré predtým opakovane kritizoval a pohrozil aj vystúpením z organizácie. Trump neskôr počas bilaterálneho stretnutia s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským novinárom povedal, že na summite panovala „veľká láska“.

Donald Trump v Ankare
Foto: TASR/AP

Hlavy štátov a vlád v Ankare uviedli, že s cieľom „odolávať dlhodobej hrozbe, ktorú Rusko predstavuje pre euroatlantickú bezpečnosť a stabilitu, ako aj hrozbe terorizmu“ zvyšujú investície do obrany. V tejto súvislosti oznámili nové zákazky v hodnote viac ako 50 miliárd dolárov.

Spojenci sú vo svojej neochvejnej podpore Ukrajiny jednotní

Spojenci sa tiež zaviazali rozšíriť spoločné výrobné kapacity a spolupracovať s priemyslom na urýchlení inovácií. Členské európske štáty NATO a Kanada podľa vyhlásenia preberajú väčšiu zodpovednosť za obranu v rámci Aliancie, a to „v spolupráci s USA“.

Kyjev, ktorý už viac než štyri roky odoláva ruskej invázii, podľa lídrov „prispieva k transatlantickej bezpečnosti“ a spojenci sú jednotní vo svojej neochvejnej podpore Ukrajiny pri obrane jej slobody, suverenity a územnej celistvosti.

Prevažnú väčšinu vojenskej pomoci podľa vyhlásenia v súčasnosti financujú európski spojenci a Kanada. Táto podpora musí byť spravodlivá, predvídateľná a dlhodobo udržateľná, zdôraznili.

Prezident Pellegrini v Ankare
Foto: TASR/AP

„Na rok 2026 sa spojenci zaviazali poskytnúť Ukrajine vojenskú techniku, pomoc a výcvik v hodnote 70 miliárd eur a potvrdili svoj suverénny záväzok udržať aspoň rovnakú úroveň aj v roku 2027,“ dodávajú vo vyhlásení.

V tureckej Ankare sa v utorok a v stredu stretli na samite NATO prezidenti alebo premiéri 32 členských štátov. Slovensko zastupuje prezident Peter Pellegrini. Súčasťou delegácie sú aj minister zahraničných vecí Juraj Blanár a minister obrany Robert Kaliňák (obaja Smer-SD).

Europoslanci v Štrasburgu ocenili pokrok Ukrajiny a Moldavska aj napriek hrozbám Ruska

Europoslanci v stredu v Štrasburgu ocenili pokrok Ukrajiny a Moldavska v reformách napriek hrozbám Ruska a vyzvali na urýchlenie ich prístupových rokovaní do Európskej únie (EÚ).

Zároveň Kyjev skritizovali za premenovanie vojenskej jednotky po Ukrajinskej povstaleckej armáde (UPA), ktoré podľa nich poškodzuje vzťahy s Poľskom.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj
Foto: SITA/AP

Európsky parlament (EP) v správe o Ukrajine privítal júnové otvorenie prvého základného bloku v prístupových rokovaniach a vyjadril nádej, že čoskoro budú nasledovať ďalšie. Ocenil pokrok Kyjeva pri reforme súdnictva a v boji proti korupcii a zdôraznili potrebu pokračovať v kľúčových reformách právneho štátu.

Europoslanci odmietli tlak na usporiadanie volieb počas ruskej invázie a zdôraznili, že po skončení stanného práva musí byť dostatok času na vytvorenie podmienok pre slobodné a spravodlivé voľby. Správu prijal 460 hlasmi za, 136 proti a 59 europoslancov sa zdržalo hlasovania. Poslanci EP vyzvali na zmiernenie napätia medzi oboma krajinami.

V prípade Srbska upozornili na stagnáciu reforiem, zhoršovanie stavu demokracie a pretrvávajúce neplnenie kľúčových podmienok pre vstup do EÚ. Za prístup k Belehradu skritizovali Európsku komisiu (EK), píše TASR.

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