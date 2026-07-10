Ak sa chystáte k vode, na tieto kúpaliská si dajte pozor. Zverejnili miesta so zhoršenou kvalitou vody

Foto: Unsplash/reprofoto ÚVZ

Jakub Baláž
TASR
Kompetentní upozorňujú na možné zdravotné riziko.

Príjemné teploty a slnečné lúče prirodzene vyťahujú Slovákov na kúpaliská či k iným vodným plochám. Úrad verejného zdravotníctva SR (ÚVZ) preto ľuďom odporúča, aby brali do úvahy zhoršenú kvalitu vody, ktorá môže mať za následky, predovšetkým u ohrozených skupín, rôzne zdravotné problémy.

Povolenie na prevádzku malo k piatku 159 umelých kúpalísk a 473 bazénov. V prevádzke boli aj viaceré prírodné kúpaliská. TASR o tom informoval Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR.

Znížená prehliadnosť či zhoršená kvalita

Znížená priehľadnosť vody bola zistená na vodných nádržiach Duchonka, Kanianka, Izra, na jazere Krpáčovo Horná Lehota a vodnej nádrži Tajch Nová Baňa. „Priehľadnosť vody nepatrí medzi zdravotne významné ukazovatele kvality vody na kúpanie, čiže horšie výsledky tohto ukazovateľa nepredstavujú ohrozenie zdravia kúpajúcich sa,“ vysvetlil úrad na svojom webe.

Z dôvodu zhoršenej kvality vody na kúpanie platí možné zvýšené zdravotné riziko pre citlivé populačné skupiny, ako sú deti, tehotné ženy, alergici a osoby s oslabeným imunitným systémom pre plážové kúpalisko Jazero v Košiciach a pre Vinianske jazero z dôvodu zvýšených hodnôt ukazovateľa cyanobaktérie.

Rovnako pre Ružín (Počkaj Beach) a Kunovskú priehradu Sobotište, kde bola zaznamenaná zhoršená kvalita vody na kúpanie, a to z dôvodu prekročenia medznej hodnoty chlorofylu-a pri prevahe rias, avšak bez výskytu cyanobaktérií.

Záber na ľudí v jazere
Ilustračná foto: TASR

Na základe ostatných laboratórnych výsledkov prekročenie limitných hodnôt zdravotne významných ukazovateľov bolo zaznamenané pre črevné enterokoky na Ružíne (SKI) a vodnej nádrži Lipovina – Bátovce, tiež na štrkovisku Čaňa a rekreačnej oblasti Gazárka Šaštín Stráže pre cyanobaktérie a chlorofyl. „V uvedených lokalitách voda nie je vhodná na kúpanie – kúpanie predstavuje akútne nebezpečenstvo a zvýšené zdravotné riziko pre všetkých kúpajúcich sa,“ ozrejmil ÚVZ.

Nevyhovujúce hodnoty aj v detskom bazéne

Úrad na webe tiež zverejnil kúpaliská, ktoré nedodržali mikrobiologickú alebo biologickú kvality vody v 27. a 28. kalendárnom týždni.

Nevyhovujúce hodnoty boli preukázané v detskom bazéne na kúpalisku Bazény Kurinec, Rimavská Sobota, plaveckom bazéne na Letnom kúpalisku v Podbrezovej, vonkajšom neplaveckom bazéne na kúpalisku Wellness centrum Patince, veľkom bazéne na Letnom kúpalisku Lamač Bratislava, detskom bazéne na Kúpalisku Kežmarok, vonkajšom bielom bazéne na kúpalisku Kúpele Lučivná, oddychovom bazéne B1 a detskom bazéne B2 na kúpalisku Bazény – Pacho, Veľká Čausa, oddychovom bazéne a vo vírivke na kúpalisku Vodný svet Číž.

Záber na Mestské kúpalisko Lamač
Ilustračná foto: Bratislava.sk

Taktiež vo vonkajšom letnom oddychovom bazéne B6 na kúpalisku Termály Malé Bielice, plaveckom bazéne na Letnom kúpalisku Dobrá Voda, vonkajších toboganoch na kúpalisku Thermalpark Dunajská Streda a v detskom a neplaveckom bazéne na Letnom kúpalisku Vrútky.

V bazénoch, v ktorých boli zistené nedostatky v kvalite vody na kúpanie, prevádzkovatelia vykonali opatrenia na zlepšenie kvality vody na kúpanie a odoberali vzorky na overenie účinnosti vykonaných opatrení. Prevádzka bazénov sa obnovuje po predložení vyhovujúcich výsledkov,“ uviedol ÚVZ.

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