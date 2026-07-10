Štipec do vlasov hlási veľký návrat: Štýlové účesy s týmto doplnkom si zamilujete na prvý pohľad

Dievča so štipcom vo vlasoch

Foto: Image by freepik, Image by freepik

Jana Petrejová
Zabudnite na nudné copíky.

Ešte pred pár rokmi sa mohlo zdať, že štipce do vlasov zostali len spomienkou na 90. roky. Dnes však zažívajú veľký módny comeback a patria medzi najobľúbenejšie vlasové doplnky sezóny. Návrhári ich vracajú na móla, influencerky ich nosia v každodenných outfitoch a milovníčky módy na ne nedajú dopustiť.

Nie je sa čomu čudovať. Štipec je praktický, šetrný k vlasom a dokáže aj z obyčajného účesu vytvoriť elegantný alebo ležérny look počas niekoľkých sekúnd. Navyše je ideálnym riešením na horúce letné dni, keď chcete mať vlasy upravené, no zároveň sa cítiť pohodlne. Portál Joypup prináša inšpiráciu v podobe piatich jednoduchých a štýlových účesov so štipcom, ktoré si zamilujete.

Štipce sú navyše ideálnou voľbou pre ženy, ktoré chcú svojim vlasom dopriať oddych od častého používania gumičiek či tepelného stylingu. Pri správnom použití vlasy zbytočne nelámu a pomáhajú vytvoriť prirodzene pôsobiace účesy, ktoré sú pohodlné na nosenie počas celého dňa.

Veľkým trendom sú najmä ležérne účesy, ktoré pôsobia nenútene, no zároveň upravene. Práve štipec dokáže dodať vlasom objem, zvýrazniť ich textúru a vytvoriť efekt, akoby ste pri úprave strávili oveľa viac času. Navyše je vhodný takmer pre každý typ vlasov – od jemných až po husté a dlhé.

1. Nízky drdol so štipcom

Tento účes je stelesnením nenútenej elegancie. Vlasy zopnite do nízkeho copu, zatočte ich do jemného uzla a obtočte okolo gumičky tak, aby vznikol drdol. Následne ho upevnite väčším štipcom. Niekoľko voľných pramienkov okolo tváre dodá účesu prirodzený a romantický vzhľad.

Žena s bielym svetrom a štipcom vo vlasoch
Foto: Pexels

2. Vysoký cop so štipcom

Ak potrebujete rýchly účes, ktorý vyzerá upravene a moderne, siahnite po vysokom cope. Vlasy vyčešte do výšky, zopnite ich a štipcom ich mierne nadvihnite, čím vytvoríte väčší objem. Voľné pramene pri tvári zjemnia celkový vzhľad a dodajú mu ženský nádych.

3. Ležérny francúzsky twist

Francúzsky twist patrí medzi nadčasové účesy, ktoré sa hodia do kancelárie aj na spoločenské udalosti. Vlasy voľne stiahnite dozadu, stočte ich smerom nahor a vytvorte typický vertikálny záhyb. Celý účes zafixujte väčším štipcom. Výsledkom je elegantný účes, ktorý pôsobí sofistikovane, no jeho vytvorenie vám zaberie len pár minút.

4. Rozpustené vlasy so štipcom

Milujete rozpustené vlasy, no chcete im dodať trochu originality? Oddeľte hornú časť vlasov – približne od úrovne uší až po temeno hlavy. Túto časť jemne zatočte alebo zopnite do malého drdola a upevnite štipcom. Zvyšné vlasy nechajte voľne padať. Ide o jednoduchý, no veľmi efektný účes na každý deň.

Dievčatá so štipcom vo vlasoch
Foto: Pexels

5. Bočný účes so štipcom

Romantický účes, ktorý je ideálny na rande, oslavu alebo letnú párty. Vlasy prehoďte na jednu stranu, jemne ich stočte a upevnite štipcom za uchom. Ak sú vlasy mierne zvlnené, výsledný efekt bude ešte prirodzenejší a účes získa krásnu textúru.

Štipec do vlasov je opäť módnym hitom

Štipce do vlasov už dávno nie sú len praktickou pomôckou na rýchle zopnutie vlasov. Dnes patria medzi najvýraznejšie vlasové doplnky a objavujú sa na módnych prehliadkach aj sociálnych sieťach. Ich popularita dokazuje, že trendy z 90. rokov sa úspešne vracajú a získavajú modernú podobu.

Či už preferujete elegantné drdoly, ležérne účesy alebo romantické vlny, správne zvolený štipec dokáže dodať vášmu vzhľadu štýl aj originalitu. Navyše ide o jeden z najjednoduchších spôsobov, ako vytvoriť krásny účes bez zdĺhavého stylingu.

Okrem toho, že štipec vytvorí štýlový účes za pár sekúnd, môže byť aj skvelým pomocníkom, ak vaše vlasy nie sú práve v najlepšej kondícii. Ak vás zaujíma, ako účesom zamaskovať poškodené či oslabené vlasy, prečítajte si náš článok, v ktorom nájdete ďalšie užitočné tipy a inšpirácie.

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