Hlavný dopravný ťah je paralyzovaný. Tunel Višňové je po nehode v smere z Martina uzavretý

Tunel Višňové na diaľničnom úseku D1 Lietavská Lúčka – Dubná Skala je v piatok večer v smere od Martina uzavretý. Dôvodom je dopravná nehoda v tuneli. Informovala o tom Zelená vlna STVR.
Ako upresnila polícia na portáli Ministerstva vnútra SR, k dopravnej nehode došlo približne 70 metrov pred koncom tunela, pričom blokované zostali oba jazdné pruhy smerom do Žiliny. Obchádzková trasa pri uzatvorenom tuneli vedie po ceste I/18 cez Strečniansku úžinu.
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