Reťazec Lidl napadli hackeri. Dostať sa mali aj k citlivým dátam slovenských zákazníkov

Slovenský Lidl v piatok informoval svojich zákazníkov o tom, že pri jednom z poskytovateľov IT služieb došlo k bezpečnostnému incidentu. Tento problém sa dotkol aj citlivých dát ľudí, ku ktorým sa hackeri na krátky čas dostali.
Upozornil na to portál Index.
„Kontaktujeme Vás, pretože ste zákazníkom internetového obchodu Lidl, aby sme Vás informovali o IT bezpečnostnom incidente, ku ktorému došlo u jedného z našich poskytovateľov IT služieb a ktorý sa týka aj časti Vašich údajov uchovávaných v spoločnosti Lidl,“ uviedla slovenská divízia nemeckého diskontného reťazca.
Obete sú aj v iných krajinách
Ako teda z vyjadrenia vyplýva, k incidentu došlo u jedného z externých poskytovateľov IT služieb. Medzi uniknutými údajmi majú byť meno, e-mailová adresa, telefónne číslo či dátum narodenia. Dobrou správou je, že reťazec neeviduje zasiahnutie fakturačných adries či platobných informácií.
„Poskytovateľ IT služieb podal trestné oznámenie a bezodkladne poveril IT forenzných expertov, aby incident vyšetrili. O situácii sme informovali aj príslušný dozorný orgán pre ochranu osobných údajov,“ špecifikoval Lidl ďalej v oficiálnom stanovisku.
Skupina Schwarz Gruppe, pod ktorú patrí okrem Lidla aj Kaufland, sa v posledných rokoch sťažovala na narastajúce hackerské útoky. Kybernetické incidenty začali pribúdať hlavne od začiatku vojny na Ukrajine.
Okrem Slovenska postihol hackerský útok napríklad aj susednú Českú republiku, Belgicko, Holandsko a Nemecko.
Slovenský Lidl zavádza self-scanning
Lidl patrí tržbami medzi lídrov slovenského maloobchodného trhu. Pod Tatrami postupne rozširuje aj svoju sieť kamenných predajní a zavádza tiež rôzne inovácie. Ako nám prednedávnom zástupcovia reťazca prezradili, pri modernizácii predajní sa zameriava najmä na technológie, ktoré dokážu urýchliť nákup a zvýšiť komfort zákazníkov.
„Reagujeme na moderné trendy a neustále investujeme do inovácií, ktoré našim zákazníkom šetria čas a prinášajú vyšší komfort. Naším cieľom je ponúknuť zákazníkom plynulý, rýchly a maximálne pohodlný nákup. Preto kontinuálne investujeme nielen do rozširovania siete samoobslužných pokladníc, ale najmä do ich najmodernejšej generácie a smart technológií, ktoré nákupný proces posúvajú na novú úroveň,“ vyjadril sa pre interez reťazec.
Zároveň dodal, že samoobslužné pokladnice sa už stali bežnou súčasťou väčšiny jeho predajní a nechýbajú ani v novootváraných prevádzkach.
Najväčšou novinkou, na ktorú sa zákazníci môžu tešiť, je zavedenie takzvaného self-scanningu. Táto technológia umožní nakupujúcim skenovať produkty už počas prechádzania predajňou, čím sa výrazne skráti čas strávený pri pokladnici. Lidl nám zároveň prezradil, že testuje aj ďalšie riešenia využívajúce umelú inteligenciu.
„S cieľom ešte viac posilniť pozitívny zákaznícky zážitok plánujeme v priebehu tohto roka spustiť riešenie self-scanningu. Zákazníci tak dostanú možnosť skenovať tovar priebežne priamo počas nákupu pri regáloch, čo výrazne urýchli ich nákup. Aktívne testujeme aj nové technológie založené na umelej inteligencii (AI), aby sme zákazníkom umožnili svoj nákup vybaviť ešte efektívnejšie a rýchlejšie,“ uzatvoril reťazec.
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