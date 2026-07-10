Požiar v Zlíne zasiahol aj ďalšiu známu značku, doma ju majú mnohí Slováci. Majiteľ počíta s najhorším

Jednu z budov bývalého priemyselného areálu Svit v meste Zlín na východe Moravy zachvátil vo štvrtok rozsiahly požiar. Časť desaťposchodovej budovy sa počas zásahu hasičov zrútila a zničené zásoby hlásia viaceré značky.
Základné informácie:
Požiar vypukol približne o 8:30 ráno na deviatom poschodí budovy č. 34, kde má sklad obuvi zlínska spoločnosť Vasky. Z horiaceho objektu najprv evakuovali približne 100 ľudí, neskôr preventívne vyprázdnili aj okolité budovy vrátane krajského úradu, finančného úradu, knižnice a múzea.
Počas zásahu sa postupne zrútili dve časti budovy. Hovorca hasičov Pavel Řezníček upozornil, že hrozilo aj zrútenie ďalších častí objektu, preto bola technika presunutá do bezpečnejšej vzdialenosti.
Ako teraz informoval portál iDnes.cz, okrem značky Vasky utrpela aj firma Alpine Pro. Majiteľ českej značky hovoril o škode na úrovni pol miliardy českých korún, nakoľko išlo o jediný centrálny sklad spoločnosti.
„Bol to náš hlavný a jediný sklad. Keď som sa dozvedel, že budova horí šesť poschodí nad nami, nepredpokladal som, že už popoludní nebude stáť. To je scenár, na ktorý sa nedá pripraviť,“ uviedol Václav Hrbek. K nešťastiu prišlo v čase, keď firma chcela zahájiť letný výpredaj.
Ako Hrbek dodal, v súčasnosti počíta s najhorším scenárom a teda tým, že prišli o kompletne všetky zásoby. Jediné, čo ostalo, je tovar naskladnený v kamenných predajniach. „Predajne sú zatiaľ dobre zásobené, ale tovar nebude možné priebežne dopĺňať. Online predaj sme zastavili, zákazníci si môžu tovar iba rezervovať a vyzdvihnúť na predajni,“ povedal Hrbek.
Dobrou správou je, že jesenná a zimná kolekcia by nemali byť ohrozené, nakoľko väčšinu vecí sa Alpine Pro iba chystalo naskladniť. V týchto chvíľach prebieha hľadanie náhradného zázemia. „Niektoré novinky možno uvedieme skôr, ako sme pôvodne plánovali,“ uzatvoril.
Očakávajú sa veľké škody
Spoločnosť Vasky uviedla, že príčinu požiaru ani rozsah škôd zatiaľ nepozná, očakáva však škody vo výške desiatok miliónov českých korún. Podľa firmy sú všetci jej zamestnanci v poriadku. Zakladateľ a majiteľ obuvníckej spoločnosti Vasky Václav Staněk pre web Novinky.cz uviedol, že zhorelo viac ako 70-tisíc párov obuvi značiek Vasky a Botas, ako aj oblečenie a doplnky oboch značiek v predajnej hodnote 150 až 180 miliónov českých korún.
Hasičský záchranný zbor ČR zároveň na sociálnej sieti vydal v piatok odporúčanie, aby ľudia počas dnešného dňa nevetrali. Ako ďalej kompetentní uviedli, vo vzduchu je opäť policajný vrtuľník, ktorý pomáha s liatím vody na trosky. Od rána tiež pokračovali práce na ochladzovaní budovy, hasiči postihnutú oblasť a jej okolie pravidelne monitorujú dronom.
Ako uvádzajú aktuálne správy, viac než dve tretiny najväčšej budovy v areáli bývalých závodov firmy Baťa v českom Zlíne sa zrútili. Postupne došlo k zosunutiu stredu budovy a následne aj ďalších jej častí, informovala TASR na základe správ portálov Novinky.cz a iDnes.cz.
Podľa hovorcu hasičov Pavla Řezníčka má budova číslo 34 narušenú statiku. „Či sa zrúti sama, alebo ju bude musieť dať majiteľ strhnúť, zatiaľ nie je jasné,“ uviedol Řezníček.
Nahlásiť chybu v článku