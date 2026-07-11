Vedci sú „vo vytržení“: Na dne oceánu v hĺbke 17 metrov vzniklo miesto pre ľudí

Nie je to prvýkrát, čo sa ľudia pokúšajú vytvoriť podmienky na dlhodobý pobyt na dne oceánu. Je to však prvýkrát, čo súkromná spoločnosť DEEP, založená v roku 2021, spustila pilotný projekt, ktorý môže byť začiatkom niečoho oveľa väčšieho.
Názov Vanguard sám osebe pripomína sci-fi román, a v podobných príbehoch by sa zariadenie rozhodne nestratilo. Ide o malé podmorské obydlie, ktoré sa nachádza na pevnej platforme pri útese Tennessee Reef v Národnej morskej rezervácii Florida Keys, približne 17 metrov pod hladinou oceánu.
Zmestia sa doň štyria členovia posádky a jednou z prvých návštevníčok morského dna má byť Dawn Kernagisová, riaditeľka vedeckého výskumu spoločnosti DEEP.
„Chceme rozšíriť možnosti podmorského obývania pre širšie ľudstvo,“ uviedla v rozhovore pre IFLScience.
Vanguard je novinkou ako zo sci-fi filmu
Výskum toho, ako extrémne prostredie vplýva na ľudskú fyziológiu, najmä na mozog a nervový systém, patrí medzi hlavné oblasti záujmu Kernagisovej. Vedkyňa je s hlbokomorským prostredím dôverne zoznámená. Sama bola v minulosti členkou posádky misie NASA NEEMO 21, v rámci ktorej sa venovala výskumu podmorských biotopov.
Pre vedcov by bol terénny výskum hlbín o dosť jednoduchší, ak by nemuseli po každom ponore opakovane vychádzať na povrch… A práve to teraz Vanguard umožní.
Zjednodušuje sa tým aj ďalšia časť vedeckej práce – prenášanie a spracovanie vzoriek.
„Budeme môcť opätovne preskúmať mnohé vedecké otázky.“
Ako je známe, pri výstupe na hladinu dochádza k rýchlym zmenám tlaku, ktoré môžu ovplyvniť aj samotné vzorky.
„Keď sa vzorka dostane na povrch, nastáva dekompresia. Nech už je jej molekulárny alebo bunkový podpis akýkoľvek, v skutočnosti opisuje aj samotný proces dekompresie. Je to iné ako pozorovať vzorku priamo v hĺbkach,“ vysvetľuje Kernagisová. „Sme v obrovskom vytržení z toho, že budeme môcť opätovne preskúmať mnohé vedecké otázky a vytvoriť nové možnosti na spracovanie vzoriek takmer v reálnom čase – v hlbinách.“
View this post on Instagram
Podmorský Vanguard je vybavený senzormi, ktoré nepretržite monitorujú podmienky pod hladinou aj v čase, keď sa v ňom nikto nenachádza.
„Tieto tlakové podmienky sú dôležitou súčasťou života ľudí na palube Vanguardu. Obyvatelia budú žiť v podstate vo vzduchovej bubline ponorenej do oceánu, pričom vnútorný tlak bude takmer rovnaký ako tlak okolitej vody. Vanguard je v podstate veľká dekompresná komora, ktorá to obyvateľom – saturačným potápačom – umožní,“ uvádza vedkyňa.
Ako presne Vanguard funguje?
Saturačné alebo hlbokomorské potápanie sa využíva pri práci vo veľkých hĺbkach, kde sa ľudské telo postupne nasýti dusíkom a ďalšími inertnými plynmi. „Tento druh potápania existuje už dlhý čas. Keď ste raz nasýtení, môžete v podmorskom prostredí zostať v podstate celé týždne alebo mesiace,“ hovorí Kernagisová.
Keď posádka dorazí k Vanguardu v jednej z miniponoriek, posádka aj samotná lokalita sú už pod tlakom zodpovedajúcim okolitému oceánu. Po vstupe sa vstupný otvor uzavrie a obyvatelia prejdú procesom postupnej dekompresie.
„V podstate ‘stúpate’. Stále sa nachádzate na dne oceánu, ale tlak vo vnútri habitatu sa postupne znižuje, až kým nedosiahne úroveň tlaku, pri ktorom žijeme na povrchu,“ vysvetľuje Kernagisová.
Nadmorský svet s Vanguardom spája „pupočný“ kábel
Vzduch, energiu a satelitné spojenie pre Vanguard zabezpečuje bója na hladine, ktorú s Vanguardom spája takzvaný „pupočný“ kábel. Členovia posádky sú nepretržite v kontakte s pobrežnou strážou. Čerstvá voda sa do systému dopĺňa, pričom odpadová voda sa zhromažďuje a následne odvádza.
Po dokončení dekompresie sa Vanguard môže opäť prepnúť do pôvodného režimu. Tlak vo vnútri sa znovu upraví tak, aby zodpovedal vonkajším podmienkam, a potápači môžu následne cez tzv. mesačný bazén – otvor v spodnej časti objektu vedúci priamo do oceánu – opäť vstúpiť do oceánu.
Podľa vedkyne by medzi budúcich potenciálnych návštevníkov Vanguardu mohli patriť vedci, umelci, historici, študenti aj pedagógovia. „A podľa mňa aj politici. To by bolo skvelé, nie? Dať im možnosť pozrieť sa na to, čo sa nachádza pod hladinou oceánu.“
V tejto chvíli však Vanguard zostáva predovšetkým vedeckým pracoviskom určeným na výskum a monitorovanie okolitého prostredia, ako aj vplyvu dlhodobého pobytu na ľudí, ktorí ho obývajú. Vedkyňa uzatvára, že spoločnosť úzko spolupracuje s Národnou morskou rezerváciou, aby aj oni boli schopní vidieť potenciál objektu na vedecký výskum a obnovu ekosystému.
Nahlásiť chybu v článku