Vedci sú „vo vytržení“: Na dne oceánu v hĺbke 17 metrov vzniklo miesto pre ľudí

Vanguard, ubytovňa pod vodou

Foto: DEEP / Brendan Hall

Michaela Olexová
Vitajte vo Vanguarde. Nový objekt je čiastočne laboratóriom, čiastočne ubytovňou a čiastočne potápačskou loďou.

Nie je to prvýkrát, čo sa ľudia pokúšajú vytvoriť podmienky na dlhodobý pobyt na dne oceánu. Je to však prvýkrát, čo súkromná spoločnosť DEEP, založená v roku 2021, spustila pilotný projekt, ktorý môže byť začiatkom niečoho oveľa väčšieho.

Názov Vanguard sám osebe pripomína sci-fi román, a v podobných príbehoch by sa zariadenie rozhodne nestratilo. Ide o malé podmorské obydlie, ktoré sa nachádza na pevnej platforme pri útese Tennessee Reef v Národnej morskej rezervácii Florida Keys, približne 17 metrov pod hladinou oceánu.

Zmestia sa doň štyria členovia posádky a jednou z prvých návštevníčok morského dna má byť Dawn Kernagisová, riaditeľka vedeckého výskumu spoločnosti DEEP.

„Chceme rozšíriť možnosti podmorského obývania pre širšie ľudstvo,“ uviedla v rozhovore pre IFLScience.

Vanguard je novinkou ako zo sci-fi filmu

Výskum toho, ako extrémne prostredie vplýva na ľudskú fyziológiu, najmä na mozog a nervový systém, patrí medzi hlavné oblasti záujmu Kernagisovej. Vedkyňa je s hlbokomorským prostredím dôverne zoznámená. Sama bola v minulosti členkou posádky misie NASA NEEMO 21, v rámci ktorej sa venovala výskumu podmorských biotopov.

Vanguard, obydlie pod vodou
Foto: DEEP / Brendan Hall

Pre vedcov by bol terénny výskum hlbín o dosť jednoduchší, ak by nemuseli po každom ponore opakovane vychádzať na povrch… A práve to teraz Vanguard umožní.

Zjednodušuje sa tým aj ďalšia časť vedeckej práce – prenášanie a spracovanie vzoriek.

„Budeme môcť opätovne preskúmať mnohé vedecké otázky.“

Ako je známe, pri výstupe na hladinu dochádza k rýchlym zmenám tlaku, ktoré môžu ovplyvniť aj samotné vzorky.

„Keď sa vzorka dostane na povrch, nastáva dekompresia. Nech už je jej molekulárny alebo bunkový podpis akýkoľvek, v skutočnosti opisuje aj samotný proces dekompresie. Je to iné ako pozorovať vzorku priamo v hĺbkach,“ vysvetľuje Kernagisová. „Sme v obrovskom vytržení z toho, že budeme môcť opätovne preskúmať mnohé vedecké otázky a vytvoriť nové možnosti na spracovanie vzoriek takmer v reálnom čase – v hlbinách.“

 

View this post on Instagram

 

A post shared by DEEP (@deepengineered)

Podmorský Vanguard je vybavený senzormi, ktoré nepretržite monitorujú podmienky pod hladinou aj v čase, keď sa v ňom nikto nenachádza.

„Tieto tlakové podmienky sú dôležitou súčasťou života ľudí na palube Vanguardu. Obyvatelia budú žiť v podstate vo vzduchovej bubline ponorenej do oceánu, pričom vnútorný tlak bude takmer rovnaký ako tlak okolitej vody. Vanguard je v podstate veľká dekompresná komora, ktorá to obyvateľom – saturačným potápačom – umožní,“ uvádza vedkyňa.

Ako presne Vanguard funguje?

Saturačné alebo hlbokomorské potápanie sa využíva pri práci vo veľkých hĺbkach, kde sa ľudské telo postupne nasýti dusíkom a ďalšími inertnými plynmi. „Tento druh potápania existuje už dlhý čas. Keď ste raz nasýtení, môžete v podmorskom prostredí zostať v podstate celé týždne alebo mesiace,“ hovorí Kernagisová.

Keď posádka dorazí k Vanguardu v jednej z miniponoriek, posádka aj samotná lokalita sú už pod tlakom zodpovedajúcim okolitému oceánu. Po vstupe sa vstupný otvor uzavrie a obyvatelia prejdú procesom postupnej dekompresie.

Vanguard, obydlie pod vodou
Foto: DEEP / Brendan Hall

„V podstate ‘stúpate’. Stále sa nachádzate na dne oceánu, ale tlak vo vnútri habitatu sa postupne znižuje, až kým nedosiahne úroveň tlaku, pri ktorom žijeme na povrchu,“ vysvetľuje Kernagisová.

Nadmorský svet s Vanguardom spája „pupočný“ kábel

Vzduch, energiu a satelitné spojenie pre Vanguard zabezpečuje bója na hladine, ktorú s Vanguardom spája takzvaný „pupočný“ kábel. Členovia posádky sú nepretržite v kontakte s pobrežnou strážou. Čerstvá voda sa do systému dopĺňa, pričom odpadová voda sa zhromažďuje a následne odvádza.

Po dokončení dekompresie sa Vanguard môže opäť prepnúť do pôvodného režimu. Tlak vo vnútri sa znovu upraví tak, aby zodpovedal vonkajším podmienkam, a potápači môžu následne cez tzv. mesačný bazén – otvor v spodnej časti objektu vedúci priamo do oceánu – opäť vstúpiť do oceánu.

Otvoriť galériu (10)

Podľa vedkyne by medzi budúcich potenciálnych návštevníkov Vanguardu mohli patriť vedci, umelci, historici, študenti aj pedagógovia. „A podľa mňa aj politici. To by bolo skvelé, nie? Dať im možnosť pozrieť sa na to, čo sa nachádza pod hladinou oceánu.“

V tejto chvíli však Vanguard zostáva predovšetkým vedeckým pracoviskom určeným na výskum a monitorovanie okolitého prostredia, ako aj vplyvu dlhodobého pobytu na ľudí, ktorí ho obývajú. Vedkyňa uzatvára, že spoločnosť úzko spolupracuje s Národnou morskou rezerváciou, aby aj oni boli schopní vidieť potenciál objektu na vedecký výskum a obnovu ekosystému.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Čína vysadila 66 miliárd stromov: Vedci teraz tvrdia, že sa správajú inak ako bežný les

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Pred 170 rokmi sa narodil génius Nikola Tesla: Miesto žien miloval holubicu, po podrazoch kopal kanály
Pred 170 rokmi sa narodil génius Nikola Tesla: Miesto žien miloval holubicu, po podrazoch kopal kanály
Prezidentovi USA po atentáte podávali kravskú krv a vajcia cez anál. Zabili ho napokon lekári a nie strelec
Prezidentovi USA po atentáte podávali kravskú krv a vajcia cez anál. Zabili ho napokon lekári a nie strelec
Michael O´Leary zmenil cestovanie ako ho poznáme: Obéznych ľudí označil za „monštrá“, neveril v globálne otepľovanie
Michael O´Leary zmenil cestovanie ako ho poznáme: Obéznych ľudí označil za „monštrá“, neveril v globálne otepľovanie
Navštívili sme jednu z najkrajších dolín Veľkej Fatry. Je tu aj bikepark a údajne tu môžete vidieť rysa
Tip na výlet
Navštívili sme jednu z najkrajších dolín Veľkej Fatry. Je tu aj bikepark a údajne tu môžete vidieť rysa
Šéf NKÚ Andrassy v 1 na 1: Premiér sa so mnou nestretol. Vláda má pocit, že keď má moc, môže robiť čokoľvek
1 na 1
Šéf NKÚ Andrassy v 1 na 1: Premiér sa so mnou nestretol. Vláda má pocit, že keď má moc, môže robiť čokoľvek
Ropná plošina im vybuchla pod nohami. Počas jednej z najhorších tragédií svojho druhu zomrelo 167 ľudí
Ropná plošina im vybuchla pod nohami. Počas jednej z najhorších tragédií svojho druhu zomrelo 167 ľudí
Tréner psov Martin Buchta: Výcvik psa nie je o plemene, ale o jedincovi. Kľúčová je trpezlivosť
Domáci miláčikovia
Tréner psov Martin Buchta: Výcvik psa nie je o plemene, ale o jedincovi. Kľúčová je trpezlivosť
Giulia prezradila, aké je to žiť na Špicbergoch a aké sú tam zárobky. Meteorológ vysvetlil fenomén tepelnej kupoly
Giulia prezradila, aké je to žiť na Špicbergoch a aké sú tam zárobky. Meteorológ vysvetlil fenomén tepelnej kupoly
Katka žije a sprevádza ľudí v Maroku: Muž tu môže mať viac manželiek, no žena s tým musí súhlasiť
Slováci a Česi v zahraničí
Katka žije a sprevádza ľudí v Maroku: Muž tu môže mať viac manželiek, no žena s tým musí súhlasiť
Poznáme najlepšie seriály v prvom polroku 2026. Prvé miesto obsadil Shrinking s Harissonom Fordom
Tip na seriál
Poznáme najlepšie seriály v prvom polroku 2026. Prvé miesto obsadil Shrinking s Harissonom Fordom
Tunguská udalosť: Najväčšia explózia v dejinách ľudstva nie je stále pochopená. Prirovnávajú ju k Cár bombe
Tunguská udalosť: Najväčšia explózia v dejinách ľudstva nie je stále pochopená. Prirovnávajú ju k Cár bombe
Budú na Sviatok svätého Cyrila a Metoda otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom
Budú na Sviatok svätého Cyrila a Metoda otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Zobraziť viac