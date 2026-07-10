Ďalšia veľká firma chystá masívne prepúšťanie. O prácu by mohlo prísť až tisíc zamestnancov

V posledných dňoch sa na slovenskom, ale aj svetovom trhu práce objavilo viacero správ o hromadných prepúšťaniach. Týkajú sa technologických IT firiem, no najnovšie tiež mobilných operátorov. Spoločnosti investujú do umelej inteligencie, no zápasia aj s nižšími ziskami.
Podľa najnovších správ mobilný operátor O2 Telefónica Germany plánuje rozsiahle prepúšťanie v rámci reštrukturalizácie zameranej na obnovenie konkurencieschopnosti po prudkom zhoršení svojej finančnej výkonnosti.
Dcérska spoločnosť španielskej firmy Telefónica potvrdila, že so zástupcami zamestnancov rokuje o rôznych opatreniach, ale odmietla sa vyjadriť k rozsahu plánovaného prepúšťania. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
O prácu vraj môže prísť až tisícka ľudí
Zdroje oboznámené s problematikou uviedli, že sa očakáva zrušenie viac ako 1 000 pracovných miest. Na začiatku tohto roka O2 Telefónica Germany zamestnávala 6 820 ľudí.
Tržby operátora vlani klesli o 3,8 % na 8,2 miliardy eur a upravený zisk pred úrokmi, zdanením, odpismi a amortizáciou (EBITDA) sa znížil o 8,8 % na 2,5 miliardy eur. Prvý štvrťrok tohto roka nepriniesol žiadne zlepšenie. Dlhoročný generálny riaditeľ O2 Telefónica Germany Markus Haas odstúpil v závere minulého roka a vedenie prevzal Santiago Argelich Hesse s mandátom oživiť podnikanie a posilniť divíziu firemných zákazníkov.
Analytici však tvrdia, že nemecký trh mobilnej komunikácie je nasýtený, čo ponecháva operátorom obmedzený priestor na rast počtu zákazníkov alebo výrazné zvyšovanie cien. Hospodárska súťaž sa sústreďuje na ponúkanie väčšieho objemu dát za malé alebo žiadne dodatočné náklady, čo vyvíja tlak na marže.
Škrtá aj Microsoft
Prvé správy o prepúšťaní vo firme Microsoft sa objavili zhruba pred týždňom. Ako na základe agentúry Reuters informovala TASR, škrtanie pracovných miest by malo zasiahnuť tisíce pozícií v oblasti predaja, poradenských služieb, ako aj práve v hernej divízii Xbox. Hovorilo sa o približne 2,5 % pracovnej sily, bližšie informácie ale neboli komunikované a Microsoft nekomentoval ani zverejnené správy.
Teraz už je zrejmé, že o prácu by malo prísť až 4 800 ľudí. To je o niečo menej, ako sa pôvodne predpokladalo. Okamžite by v divízii Xbox malo skončiť zhruba 1 600 pracovníkov, ostatní svoje miesta opustia najneskôr do budúceho kalendárneho roka.
„Naše podnikanie sa mení, pretože sa mení svet okolo neho,“ napísala v memorande zamestnancom Amy Colemanová, výkonná viceprezidentka a riaditeľka pre ľudské zdroje spoločnosti Microsoft.
Oznámenie prichádza v čase, keď Microsoft naďalej investuje desiatky miliárd dolárov do rozširovania infraštruktúry umelej inteligencie, cloudových kapacít a služieb AI novej generácie.
Postihnutý bude hlavne herný svet
Microsoft chce zvýšiť ziskovosť svojej hernej divízie Xbox a podľa kompetentných je v tomto smere nevyhnutná reštrukturalizácia. Okrem optimalizačných zmien by mal Xbox predať až päť herných štúdií.
Herný biznis čelí čoraz väčšiemu tlaku kvôli rastúcim nákladom na vývoj, meniacemu sa dopytu spotrebiteľov a silnejúcej konkurencii na trhu konzol a predplatných služieb. Uvedené zmeny majú priniesť reštart tejto divízie a umožniť Microsoftu presunúť investície do oblastí, od ktorých sa očakáva silnejšia dlhodobá návratnosť.
Nie je to pritom prvé veľké prepúšťanie v hernej divízii. V roku 2024 o prácu prišlo zhruba 2 000 ľudí – stalo sa tak pred obrovskou akvizíciou spoločnosti Activision-Blizzard, ktorá je medzi fanúšikmi známa napríklad vďaka vytvoreniu fenomenálnej série Call of Duty.
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