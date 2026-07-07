Seniori poznajú nové sumy minimálnych dôchodkov. Štát určil aj sumu za 100 odpracovaných rokov

Peniaze pre seniorov.

Foto: Pixabay

Dana Kleinová
Dôchodky
Nová tabuľka začína pri 30 rokoch dôchodkového poistenia a končí pri 100.

Od 1. júla došlo k úprave výšky životného minima. Táto zmena ovplyvňuje nielen výšku nezraziteľných súm pri exekúciách, ale aj podmienky nároku na predčasný starobný dôchodok a výšku minimálneho dôchodku od 1. januára nasledujúceho roka. 

Sociálna poisťovňa prepočty vykonáva automaticky a nie je potrebné o ne žiadať. Poistencov, ktorých sa tieto zmeny dotknú, bude písomne informovať buď poštou, alebo do eSchránky. Nové sumy pritom platia od 1. januára 2027 a zatiaľ si tak seniori len môžu pozrieť, čo ich v budúcom roku čaká.

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Nové sumy minimálnych dôchodkov

Najnižšia hranica minimálneho dôchodku (za 30 rokov obdobia poistenia) sa tak od 1. januára 2027 zvýši zo 412 eur na 428,10 eura mesačne. Tí, ktorí odpracovali 35 rokov, dostanú od budúceho roka sumu 465,00 eur. V prípade 40 rokov dôchodkového poistenia sa táto suma vyšplhá na 503,40 eura a pri 45 rokoch to bude už 547,70 eura. Ak má niekto 50 rokov dôchodkového poistenia, dostane sa tesne pod hranicu 600 eur so sumou 597,90 eura. Pri 60 rokoch dôchodkového poistenia suma minimálneho dôchodku dosiahne 752,90 eura.

Stoeurová bankovka
Ilustračná foto: Unsplash

Pre zaujímavosť, v novej tabuľke sa objavili aj sumy za 80, 90 či 100 odpracovaných rokov. V prípade 80 je suma minimálneho dôchodku na úrovni 1 195,70 eura, pri 90 je to suma 1 417,10 eura a rekordér, ktorý by zvládol odrobiť až 100 rokov, pri ktorých by bol aj riadne dôchodkovo poistený, by dostal 1 638,50 eura.

Porovnanie s minulým rokom

V januári 2026 dostali tí, ktorí získali 30 rokov dôchodkového poistenia, sumu minimálneho dôchodku 412 eur. Tí, ktorí získali 35 rokov, sumu 447,60 eura. V prípade 40 odpracovaných rokov to bola suma 484,50 eura. Pri 45 rokoch sa suma vyšplhala na 527,10 eura. V porovnaní s novými sumami tak ide o rozdiely začínajúce od 16 eur a pohybujúce sa okolo hranice 20 eur.

Sociálna poisťovňa zároveň mnohým ľuďom prehodnotí nárok na zvýšenie dôchodku na sumu minimálneho dôchodku. Valorizuje sa totiž suma pôvodne priznaného dôchodku bez tohto zvýšenia. To znamená, že ak aj po valorizácii bude penzia daného seniora nižšia ako nová suma minimálneho dôchodku, Sociálna poisťovňa tomuto dôchodcovi zvýši dôchodok na sumu minimálneho dôchodku platnú od januára budúceho roka. Dôchodca tak bude dostávať minimálny dôchodok a vďaka tomu aj vyššiu sumu, než mu bola pôvodne priznaná.

Seniorky
FOTO TASR – Pavol Remiaš

Ovplyvní aj exekučné zrážky

Od prvého júla je suma životného minima 295,22 eura mesačne, ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu, a táto suma bude platná až do 30. júna 2027. Táto suma je dôležitá nielen pri minimálnych dôchodkoch, aj pri výpočte viacerých sociálnych dávok, príspevkov či exekučných zrážok. Práve posledná spomínaná zmena už čoskoro prinesie dôchodcom dôležitú finančnú úľavu, ktorá však bude len dočasná.

Od spomínanej sumy 295,22 eura mesačne sa odvíja takzvaná nepostihnuteľná hodnota (suma, ktorú exekútor poručníkovi nesmie vziať), vďaka čomu dôchodcom zostane na účtoch viac hotovosti na pokrytie bežných nákladov, ako sú potraviny či energie.

Nastáva však aj opačná situácia a s nárastom životného minima sa automaticky posúva aj hranica, nad ktorou už exekútor môže peniaze strhávať bez akýchkoľvek limitov (ide o trojnásobok základnej nepostihnuteľnej sumy). Od júla táto hranica stúpne na 1 239,93 eura mesačne.

Pre drvivú väčšinu slovenských seniorov však táto horná hranica nie je kľúčová, keďže priemerný starobný dôchodok sa pohybuje na úrovni okolo 750 eur. Najzásadnejším benefitom letnej zmeny tak zostáva fakt, že ľuďom s nízkymi penziami štát garantuje vyššie minimum na prežitie.

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