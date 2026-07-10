Ľudia ich milujú: Našli sme skvelé kempy na Slovensku, musíte sem vyraziť

Kempovanie pri vode

Ilustračná foto: Unsplash

Michaela Olexová
Tip na výlet
Letná sezóna je tu a Slováci rozhodne nebudú chcieť tráviť najkrajšie mesiace roka kdesi v uzavretých priestoroch.

Uprednostnenie kempu pred chatou či hotelom vám dovolí skutočne sa spojiť s prírodou a užívať si jej rôzne podoby. Zároveň pri plánovaní dovolenky či krátkeho výletu pocíti úľavu aj vaša peňaženka. Dnes sme sa preto pozreli na to, ktoré kempy na Slovensku si ľudia veľmi pochvaľujú a potešia vás dobrým pomerom ceny a kvality, lákavou lokalitou, príjemnými majiteľmi či nadštandardnými službami.

Pri výbere kempov sme prešli dostupné lokality na Slovensku a následne sme ich overovali prostredníctvom hodnotení návštevníkov. Zamerali sme sa najmä na kempy s vysokým priemerným hodnotením a dostatočným počtom recenzií. Okrem vlastného prieskumu sme vychádzali aj z viacerých dostupných rebríčkov, článkov a odporúčaní.

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V Európe máme až 10 najkrajších jazier sveta. Môžete sa v nich kúpať. Najbližšie je len 5 hodín autom
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Do výberu sme zaradili známejšie kempy, ako aj menej objavené miesta. Zároveň sme dbali na to, aby si v dnešnom zozname našiel svoje vytúžené miesto pre oddych každý, od ľudí hľadajúcich pokoj cez rodiny s deťmi až po tých, ktorí preferujú komfort a majú náročný vkus.

Upozornenie: Uvedené ceny sú iba orientačné. Vychádzajú z oficiálnych cenníkov a môžu sa líšiť v závislosti od aktuálnej sezóny, počtu návštevníkov či rozsahu doplnkových služieb, ktoré využijete. Presné ceny, podmienky pobytu, dostupnosť služieb a poplatky si preto vždy overte priamo u konkrétneho prevádzkovateľa.

Farm & Camping Lazy: Odľahlý vidiecky raj

V článku sa po odomknutí dozvieš

  • ceny, pozitíva a negatíva jednotlivých kempov;
  • kde nájdete skrytý klenot;
  • ktorý kemp je klenotom na hranici;
  • kde viete okúsiť život na vidieku;
  • ktoré miesto zláka tatranských turistov;
  • ktorý kemp nazývajú hostia kempom pre náročných;
  • kde nájdete kemp prepojený s kúpaliskom;
  • ktorý kemp je najlepší pre rodiny s deťmi;
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