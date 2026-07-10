Ľudia ich milujú: Našli sme skvelé kempy na Slovensku, musíte sem vyraziť

Uprednostnenie kempu pred chatou či hotelom vám dovolí skutočne sa spojiť s prírodou a užívať si jej rôzne podoby. Zároveň pri plánovaní dovolenky či krátkeho výletu pocíti úľavu aj vaša peňaženka. Dnes sme sa preto pozreli na to, ktoré kempy na Slovensku si ľudia veľmi pochvaľujú a potešia vás dobrým pomerom ceny a kvality, lákavou lokalitou, príjemnými majiteľmi či nadštandardnými službami.
Pri výbere kempov sme prešli dostupné lokality na Slovensku a následne sme ich overovali prostredníctvom hodnotení návštevníkov. Zamerali sme sa najmä na kempy s vysokým priemerným hodnotením a dostatočným počtom recenzií. Okrem vlastného prieskumu sme vychádzali aj z viacerých dostupných rebríčkov, článkov a odporúčaní.
Do výberu sme zaradili známejšie kempy, ako aj menej objavené miesta. Zároveň sme dbali na to, aby si v dnešnom zozname našiel svoje vytúžené miesto pre oddych každý, od ľudí hľadajúcich pokoj cez rodiny s deťmi až po tých, ktorí preferujú komfort a majú náročný vkus.
Farm & Camping Lazy: Odľahlý vidiecky raj
V článku sa po odomknutí dozvieš
- ceny, pozitíva a negatíva jednotlivých kempov;
- kde nájdete skrytý klenot;
- ktorý kemp je klenotom na hranici;
- kde viete okúsiť život na vidieku;
- ktoré miesto zláka tatranských turistov;
- ktorý kemp nazývajú hostia kempom pre náročných;
- kde nájdete kemp prepojený s kúpaliskom;
- ktorý kemp je najlepší pre rodiny s deťmi;
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