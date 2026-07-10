Facebook a Instagram majú upraviť svoj dizajn, je vraj príliš návykový. Európska komisia hrozí pokutou

Scrollovanie na sociálnych sieťach je dnes už prirodzenou súčasťou života mnohých ľudí. Niektorí sú vo virtuálnom svete zackylení čoraz častejšie, pričom podľa EK je rizikom napríklad aj návykový dizajn platforiem ako Facebook či Instagram.
Americká spoločnosť Meta musí upraviť návykový dizajn svojich sociálnych sietí Facebook a Instagram, inak jej hrozí vysoká pokuta za porušenie nariadenia Európskej únie o digitálnych službách (DSA). Vyplýva to z predbežných zistení Európskej komisie (EK) zverejnených v piatok, informuje TASR.
Problémom má byť aj vysoko personalizovaný obsah
EK tvrdí, že technologický gigant dostatočne neobmedzil riziká, ktoré jeho platformy predstavujú najmä pre deti a ďalšie zraniteľné skupiny používateľov. Brusel kritizuje predovšetkým funkcie navrhnuté tak, aby používateľov udržali čo najdlhšie online vrátane vysoko personalizovaného obsahu či automatického prehrávania videí.
„Ochrana fyzického a duševného zdravia Európanov musí byť prioritou platforiem sociálnych médií,“ uviedla eurokomisárka pre technológie Henna Virkkunenová. EK preto od spoločnosti požaduje zmeny dizajnu oboch sociálnych sietí vrátane vypnutia alebo obmedzenia funkcií, ktoré podľa nej podporujú návykové správanie.
Meta uviedla, že s predbežnými zisteniami nesúhlasí, no bude s EÚ naďalej konštruktívne spolupracovať. Zároveň má možnosť predložiť Komisii svoje písomné stanovisko. Ak EK svoje závery po ukončení konania potvrdí, spoločnosti môže uložiť pokutu až do výšky šiestich percent jej celosvetového ročného obratu.
Predbežné zistenia EK sú súčasťou vyšetrovania dodržiavania DSA spoločnosťou Meta, ktoré sa začalo 16. mája 2024. Európska únia v posledných mesiacoch zintenzívnila tlak na veľké technologické spoločnosti, aby lepšie chránili používateľov internetu, najmä deti a mladistvých, pripomína agentúra AFP.
EK hrozí aj ďalšou pokutou
Európska komisia ešte začiatkom júna nariadila americkej firme Meta, aby v rámci pokračujúceho protimonopolného vyšetrovania do piatich pracovných dní dočasne poskytla vývojárom konkurenčných systémov umelej inteligencie (AI) bezplatný prístup na platformu WhatsApp. V opačnom prípade jej hrozí vysoká pokuta.
„Žiadame spoločnosť Meta, aby obnovila prístup konkurenčných AI asistentov k aplikácii WhatsApp, kým vyšetrujeme, či tieto obmedzenia môžu porušovať pravidlá EÚ v oblasti hospodárskej súťaže,“ uviedla výkonná podpredsedníčka EK Teresa Riberová.
Toto opatrenie „ochráni hospodársku súťaž na rastúcom trhu s asistentmi umelej inteligencie tým, že zachová kľúčový vstupný bod na oslovenie spotrebiteľov v Európe, v tomto prípade WhatsApp, a umožní spoločnostiam zaoberajúcim sa AI inovovať, rozširovať sa a dosiahnuť svoj plný potenciál,“ uviedla Riberová.
Zuckerberg nie je spokojný s vývojom AI
Mark Zuckerberg, generálny riaditeľ spoločnosti Meta, materského koncernu sociálnej siete Facebook, nie je spokojný s tempom pokroku v oblasti využívania umelej inteligencie (AI). Vývoj agentov sa za posledné štyri mesiace nezrýchli tak, ako sa očakávalo, povedal vo štvrtok (2. 7.) na stretnutí so zamestnancami. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters, ktorá sa odvolala na zvukový záznam zo stretnutia.
Zuckerberg ďalej podľa Reuters konštatoval, že reštrukturalizácia spoločnosti vrátane rozsiahleho prepúšťania neprebieha tak hladko, ako sa predpokladalo.
Očakávania súvisiace s novou štruktúrou sa zatiaľ nenaplnili, povedal. Zuckerberg teraz očakáva, že gigant v oblasti sociálnych médií začne pociťovať výraznejšie prínosy zo svojich investícií do AI v priebehu najbližších troch až šiestich mesiacov. Meta plánuje tento rok investovať do infraštruktúry pre AI až 145 miliárd dolárov (127,2 miliardy eur).
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