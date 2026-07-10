Dlhoročná kaviareň skončila, nahradí ju americký gigant. Známe nákupné centrum hlási veľkú novinku

City Arena Trnava

Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Martin Cucík
Milovníci kávy sa v Trnave môžu tešiť na veľké meno. Do mesta totiž príde americký Starbucks.

Do Trnavy prichádza obľúbená kaviarenská sieť Starbucks. Príchod značia polepy na mieste budúcej predajne a novinku nám pre redakciu potvrdili aj samotní zástupcovia spoločnosti. Presný termín otvorenia však zatiaľ nie je známy.

Nová pobočka má vzniknúť v obchodnom centre City Aréna na Kollárovej ulici, v priestoroch po nedávno zatvorenej kaviarni Stará Trnava, hneď vedľa lekárne BENU. Na mieste sa už objavil aj polep oznamujúci príchod novej prevádzky.

Budúca predajňa Starbucks v Trnave
Foto: Fb/Retazce a obchody

Áno, môžem potvrdiť, že v City Aréne sa otvorí nová prevádzka Starbucks. Termín otvorenie je však zatiaľ neznámy,“ vyjadril sa pre interez Filip Púchovský z agentúry For PR zastupujúcej reťazec.

Súčasť väčšej expanzie po Slovensku

Trnavská pobočka je súčasťou expanzie, počas ktorej Starbucks v poslednom období výrazne zrýchlil svoje pôsobenie mimo Bratislavy aj v rámci hlavného mesta. V apríli 2026 otvoril reťazec v Žiline svoju vôbec prvú prevádzku s obsluhou typu drive-thru, teda formátom, ktorý je bežný najmä pri reťazcoch rýchleho občerstvenia a umožňuje zákazníkom objednať si kávu priamo z auta bez toho, aby museli vystúpiť. Táto žilinská pobočka bola v poradí už 16. kaviarňou Starbucks na Slovensku.

Starbucks Žilina
Foto: TS Starbucks

Výber Žiliny pre tento pilotný projekt vysvetlil pri otvorení Grzegorz Kazmierczak, regionálny riaditeľ Starbucksu pre Slovensko a Českú republiku, slovami, že mesto si vybrali práve preto, že sa „nikdy nezastavuje“, a že hľadali lokalitu, kde ľudia skutočne žijú v pohybe.

Žilina je mestom, ktoré sa nikdy nezastavuje, a presne preto sme si ju vybrali pre tento prelomový projekt. Keď sme premýšľali o tom, kde uviesť formát Drive Thru na trh, hľadali sme miesto, kde ľudia skutočne žijú v pohybe. Žilina je dopravnou tepnou, je to križovatka diaľnic, vlakov a každodenného života desiatok tisíc ľudí z celého regiónu. Chceme byť súčasťou ich rána, ich cesty do práce, či osviežením počas cesty do krásnej prírody Vysokých Tatier. A teraz to môžeme urobiť novým, ešte pohodlnejším spôsobom vďaka prevádzke Drive Thru,“ uviedol Grzegorz Kazmierczak, regionálny riaditeľ spoločnosti Starbucks pre Slovensko a Českú republiku na margo predajne v Žiline.

Prvá slovenská pobočka Starbucksu sa otvorila koncom mája 2016 v bratislavskom nákupnom centre Aupark. Pre domáci trh vtedy išlo o pomerne významný míľnik, keďže mnohí Slováci koncept americkej kaviarenskej siete poznali už predtým zo zahraničia. Samotný Starbucks vznikol v roku 1971 v americkom Seattli, kde ho založili Jerry Baldwin, Gordon Bowker a Zev Siegl.

Len o dva mesiace neskôr, 15. júna 2026, pribudla ďalšia nová kaviareň, tentoraz v novšej časti bratislavského nákupného centra Eurovea, označovanej ako Eurovea II. Táto pobočka sa stala v poradí 17. kaviarňou značky na Slovensku. Pôvodná časť Eurovey pritom už jednu prevádzku Starbucks mala, takže nová kaviareň len doplnila portfólio rozšíreného centra.

Bratislava ako priorita

V rámci Bratislavy má Starbucks v súčasnosti zastúpenie v nákupných centrách Nivy, Central, Aupark, Avion a Polus, ako aj v historickom centre mesta a teraz aj v oboch častiach Eurovey. Mimo hlavného mesta prevádzkuje kaviarne v Trenčíne, Nitre, Žiline (kde má po novom dokonca dve pobočky vrátane spomínanej drive-thru), Košiciach a Prešove.

S pripravovanou trnavskou pobočkou by tak počet slovenských prevádzok mal vzrásť na 18. Slovenský trh pritom pre Starbucks nie je z hľadiska počtu lokalít kľúčový v porovnaní s väčšími krajinami, no značka podľa dostupných informácií svoju prítomnosť v regióne postupne posilňuje.

Snahu priblížiť sa bližšie k zákazníkom naznačuje práve aj spomínaný nový drive-thru formát, ktorý Starbucks na Slovensku doteraz nepoužíval a otváral svoje prevádzky takmer výhradne v nákupných centrách.

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