Dlhoročná kaviareň skončila, nahradí ju americký gigant. Známe nákupné centrum hlási veľkú novinku

Do Trnavy prichádza obľúbená kaviarenská sieť Starbucks. Príchod značia polepy na mieste budúcej predajne a novinku nám pre redakciu potvrdili aj samotní zástupcovia spoločnosti. Presný termín otvorenia však zatiaľ nie je známy.
Nová pobočka má vzniknúť v obchodnom centre City Aréna na Kollárovej ulici, v priestoroch po nedávno zatvorenej kaviarni Stará Trnava, hneď vedľa lekárne BENU. Na mieste sa už objavil aj polep oznamujúci príchod novej prevádzky.
„Áno, môžem potvrdiť, že v City Aréne sa otvorí nová prevádzka Starbucks. Termín otvorenie je však zatiaľ neznámy,“ vyjadril sa pre interez Filip Púchovský z agentúry For PR zastupujúcej reťazec.
Súčasť väčšej expanzie po Slovensku
Trnavská pobočka je súčasťou expanzie, počas ktorej Starbucks v poslednom období výrazne zrýchlil svoje pôsobenie mimo Bratislavy aj v rámci hlavného mesta. V apríli 2026 otvoril reťazec v Žiline svoju vôbec prvú prevádzku s obsluhou typu drive-thru, teda formátom, ktorý je bežný najmä pri reťazcoch rýchleho občerstvenia a umožňuje zákazníkom objednať si kávu priamo z auta bez toho, aby museli vystúpiť. Táto žilinská pobočka bola v poradí už 16. kaviarňou Starbucks na Slovensku.
Výber Žiliny pre tento pilotný projekt vysvetlil pri otvorení Grzegorz Kazmierczak, regionálny riaditeľ Starbucksu pre Slovensko a Českú republiku, slovami, že mesto si vybrali práve preto, že sa „nikdy nezastavuje“, a že hľadali lokalitu, kde ľudia skutočne žijú v pohybe.
„Žilina je mestom, ktoré sa nikdy nezastavuje, a presne preto sme si ju vybrali pre tento prelomový projekt. Keď sme premýšľali o tom, kde uviesť formát Drive Thru na trh, hľadali sme miesto, kde ľudia skutočne žijú v pohybe. Žilina je dopravnou tepnou, je to križovatka diaľnic, vlakov a každodenného života desiatok tisíc ľudí z celého regiónu. Chceme byť súčasťou ich rána, ich cesty do práce, či osviežením počas cesty do krásnej prírody Vysokých Tatier. A teraz to môžeme urobiť novým, ešte pohodlnejším spôsobom vďaka prevádzke Drive Thru,“ uviedol Grzegorz Kazmierczak, regionálny riaditeľ spoločnosti Starbucks pre Slovensko a Českú republiku na margo predajne v Žiline.
Len o dva mesiace neskôr, 15. júna 2026, pribudla ďalšia nová kaviareň, tentoraz v novšej časti bratislavského nákupného centra Eurovea, označovanej ako Eurovea II. Táto pobočka sa stala v poradí 17. kaviarňou značky na Slovensku. Pôvodná časť Eurovey pritom už jednu prevádzku Starbucks mala, takže nová kaviareň len doplnila portfólio rozšíreného centra.
Bratislava ako priorita
V rámci Bratislavy má Starbucks v súčasnosti zastúpenie v nákupných centrách Nivy, Central, Aupark, Avion a Polus, ako aj v historickom centre mesta a teraz aj v oboch častiach Eurovey. Mimo hlavného mesta prevádzkuje kaviarne v Trenčíne, Nitre, Žiline (kde má po novom dokonca dve pobočky vrátane spomínanej drive-thru), Košiciach a Prešove.
S pripravovanou trnavskou pobočkou by tak počet slovenských prevádzok mal vzrásť na 18. Slovenský trh pritom pre Starbucks nie je z hľadiska počtu lokalít kľúčový v porovnaní s väčšími krajinami, no značka podľa dostupných informácií svoju prítomnosť v regióne postupne posilňuje.
Snahu priblížiť sa bližšie k zákazníkom naznačuje práve aj spomínaný nový drive-thru formát, ktorý Starbucks na Slovensku doteraz nepoužíval a otváral svoje prevádzky takmer výhradne v nákupných centrách.
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