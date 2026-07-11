Bratislavu prebudila silná explózia: Vybuchli propán-butánové fľaše

Ivanskou cestou v Bratislave, v blízkosti letiska, otriasol v noci na sobotu výbuch propán-butánových fliaš. Tie vybuchli následkom požiaru. Pre TASR to potvrdil hovorca Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) Štefan Koči s tým, že sa pri udalosti nikto nezranil. Polícia už začala v prípade trestné stíhanie.
Hasiči boli krátko po polnoci privolaní na Ivanskú cestu, kde bol ohlásený požiar časti budovy, kontajnerového stojiska a priľahlého porastu.
Pri prieskume našli štyri propán-butánové fľaše
„Ešte pred príjazdom hasičských jednotiek došlo k výbuchu propán-butánových fliaš, ktoré sa nachádzali v kontajnerovom stojisku. V dôsledku výbuchu bolo poškodených šesť vedľa zaparkovaných osobných automobilov,“ uviedol Koči pre TASR.
Hasiči pri prieskume našli celkom štyri propán-butánové fľaše, z toho dve už explodované. Vykonali aj prieskum interiéru a strechy budovy a miesto monitorovali termokamerou. K udalosti prišiel aj zisťovateľ príčin vzniku požiarov.
Podľa TN Live svedkovia opísali, že počuli silnú ranu a cítili tlakovú vlnu. Bratislavský krajský policajný hovorca Lukáš Pecek pre TASR uviedol, že polícia prijala oznámenie o incidente krátko po polnoci.
@dav1d_n3 Explózia pri budove Viessmann na Ivanskej ceste v Bratislave #Bratislava #Explozia #viral #fyp ♬ pôvodný zvuk – dav1d_n3
„V súvislosti s udalosťou bolo začaté trestné stíhanie vo veci trestného činu všeobecného ohrozenia. Okolnosťami prípadu sa naďalej intenzívne zaoberajú policajti Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave II,“ priblížil.
Hovorca Lukáš Pecek potvrdil, že polícia prijala oznámenie o explózii
K nočnej dráme v hlavnom meste sa vyjadril aj hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Lukáš Pecek. Potvrdzuje, že polícia prijala oznámenie o explózii a následnom požiari v bratislavskom Ružinove dnes krátko po polnoci.
Po príchode na miesto policajní príslušníci zistili, že išlo o výbuch propán-butánových fliaš nachádzajúcich sa v kontajnerovom stojisku v areáli jednej zo spoločností.
„V dôsledku explózie boli poškodené dve vozidlá patriace spoločnosti, dve zaparkované motorové vozidlá mimo areálu, ako aj sklenená výplň neďalekej budovy. Pri udalosti sa nikto nezranil,” uviedol Pecek.
Doplnil, že miesto obhliadol zisťovateľ príčin požiarov. Presná príčina výbuchu je predmetom ďalšieho skúmania. Polícia v súvislosti s udalosťou začala trestné stíhanie vo veci trestného činu všeobecného ohrozenia. „Okolnosťami prípadu sa naďalej intenzívne zaoberajú policajti Okresného riaditeľstva PZ v Bratislave II,” uzavrel Pecek.
Propán-bután je vysoko horľavý
Propán-butánové fľaše majú široké možnosti využitia. Využívajú sa napríklad na vykurovanie, ohrev vody, varenie či grilovanie. Zároveň však môžu spôsobiť mimoriadne silnú explóziu.
Plyn je totiž vo vnútri uskladnený pod vysokým tlakom. Ak sa nádoba zahreje, tlak prudko rastie a v krajnom prípade sa môže roztrhnúť. Ak sa uvoľnený plyn vznieti, vzniká mohutná explózia, ktorú sprevádza tlaková vlna.
Nebezpečný je aj samotný únik plynu z poškodenej fľaše. Propán-bután je vysoko horľavý. Po zmiešaní so vzduchom vytvára nebezpečnú výbušnú zmes, ktorú môže zapáliť aj najmenšia iskra. Keďže je ťažší ako vzduch, v prípade úniku sa môže hromadiť blízko pri zemi a v uzavretých priestoroch.
Podľa Václava Kratochvíla, znalca požiarnej ochrany Hasičského záchranného zboru v Prahe, rizikom pre ľudí je aj vdýchnutie zmesi. „Teplota plynovzdušnej zmesi propán-butánu môže byť až 2 000 stupňov Celzia. Tohto tisícstupňového oblaku sa nadýchnete raz, dvakrát, a proste končíte,“ uviedol pre Seznam zprávy.
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