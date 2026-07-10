Pilot ukázal, koľko zarába: Plat vo výške 33-tisíc eur mesačne ľudí rozzúril

Po príchode do práce sa musíte posadiť do stroja s hmotnosťou desiatok až stoviek ton a prevziať zodpovednosť za stovky ľudských životov. Akákoľvek chyba neprichádza do úvahy. Do práce nesmiete doraziť duchom neprítomný, so zvyškovým alkoholom v krvi alebo si dovoliť mentálnu slabosť či nestabilitu.
Existuje dôvod, prečo sa piloti pravidelne objavujú v rebríčkoch najprestížnejších a najlepšie platených profesií. Pilotný výcvik patrí medzi najdrahšie, pričom mnohí uchádzači rýchlo zistia, že na túto kariéru nemajú potrebné predpoklady a do komerčného letectva sa nedostanú.
Snímka výplatnej pásky, na ktorej svieti suma 457-tisíc dolárov
Na sociálnych sieťach koluje snímka obrazovky. Podľa Unilad ide o údajnú výplatnú pásku pilota, ktorý pracuje pre spoločnosť American Airlines. Za rok práce si mal zarobiť celkovo 457 894,51 dolára, čo v prepočte predstavuje približne 400 305,12 eura. To znamená, že jeho mesačný príjem by dosahoval približne 33 360 eur, alebo 314 eur za hodinu.
Pre porovnanie – na pozíciách, ktoré si nevyžadujú skúsenosti ani odborné znalosti – sa ročný plat pohybuje od 37- do 54-tisíc dolárov (32- až 47-tisíc eur). To zodpovedá približne hodinovej mzde 20 až 31 eur.
„To nie je plat, ale výhra v lotérii.“
Príspevok, ktorý sa objavil na viacerých sociálnych sieťach vrátane Redditu či Facebooku, podľa slov Unilad rozdelil ľudí na dva tábory. Mnohých pohľad na údajnú výplatnú pásku pilota rozzúril.
„A napriek tomu piloti nedokážu správne zopakovať ani jednoduché pokyny, no keď sa niečo pokazí, vinu aj tak zvalia na riadiacich letovej prevádzky. Absolútne smiešne,“ rozhorčil sa jeden z komentujúcich. Ďalší uviedol: „Hlavným argumentom je, že piloti si za takúto mieru zodpovednosti zaslúžia každý jeden cent. Ale 458-tisíc dolárov? To už nie je plat, ale výhra v lotérii.“
Objavili sa aj ľudia, ktorí samotnú výplatnú pásku spochybnili. „Je to skutočná páska? Vie to niekto overiť?“ pýtal sa jeden z komentujúcich.
Je výška platu spravodlivá?
Diskusia sa postupne zvrtla na tému spravodlivých platov. Mnohí tvrdia, že takáto odmena je primeraná. Zohľadniť treba vysoké náklady na letecký výcvik, kurzy a roky potrebné na získanie potrebných skúseností. „Ľudia pracujúci v McDonald’s si chcú porovnávať svoje povinnosti s pilotmi,“ ironicky poznamenal jeden z komentujúcich.
Ďalší používateľ uviedol, že vysoký plat pilotov ho skôr upokojuje než poburuje. „Keď je váš život v rukách inej osoby, chcete, aby to bola tá najschopnejšia osoba. Je skvelé, že kapitáni sú dobre platení a že majú školenia aj odborné znalosti potrebné na to, aby sme boli vo vzduchu v bezpečí,“ napísal.
Iný komentujúci dodal: „Môj inštalatér si tiež účtuje 300 dolárov za hodinu. Právnici si môžu účtovať aj 3-tisíc dolárov. Na elitný plat je to stále málo.“
Zdá sa však, že takéto príjmy sú vysoké aj v porovnaní s ostatnými pilotmi vo svete. Jeden z diskutujúcich pritom upozornil, že americkí piloti majú zarábať výrazne viac než ich kolegovia v iných krajinách. A to napriek tomu, že piloti patria medzi dobre platené profesie všade. Svoju reakciu uzavrel s humorom: „Piloti leteckých spoločností všade inde: úctyhodná suma. Piloti leteckých spoločností v USA: 20 miliónov dolárov za kariéru.“
Koľko zarábajú piloti?
Podľa údajov portálu Platy sa 80 % pilotov na Slovensku pohybuje v rozmedzí hrubého mesačného platu od 1 534 do 9 627 eur. Zastúpenie žien na tejto pozícii portál uvádza ako 0 %. Profesia pilota sa podľa jeho údajov nachádza na 8. mieste medzi najlepšie zarábajúcimi pozíciami na Slovensku, pričom priemerný mesačný plat dosahuje 5 059 eur. S rastúcimi skúsenosťami a kariérnym postupom odmena stúpa. Najlepšie platení piloti si majú zarobiť až 18 858 eur mesačne.
V iných európskych krajinách sa výška príjmov líši. Napríklad v Spojenom kráľovstve sa ročný hrubý plat pilotov pohybuje približne od 54 283 eur na základnej úrovni až po 173 243 eur pri skúsených pilotoch. Podľa údajov Nemeckého spolkového štatistického úradu môže zas ročný príjem v Nemecku v prípade pilotov vykonávajúcich najnáročnejšie úlohy dosiahnuť až 342 072 eur.
V diskusii na sociálnej sieti o svojom kariérnom raste hovoril aj komentujúci, ktorý tvrdí, že pracuje ako pilot v USA. Uviedol, že po absolvovaní leteckej školy začiatkom roka 2018 zarábal 15-tisíc dolárov ročne. Jeho príjem sa následne postupne zvyšoval.
V roku 2019 dosiahol 35-tisíc dolárov, v roku 2020 55-tisíc dolárov, v roku 2021 75-tisíc dolárov, v roku 2022 125-tisíc dolárov. V roku 2023 to bolo 120-tisíc dolárov, v roku 2024 205-tisíc dolárov a v roku 2025 už 300-tisíc dolárov ročne. Dodal tiež, že študentské pôžičky v celkovej výške približne 125-tisíc dolárov splatil až začiatkom roka 2024.
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