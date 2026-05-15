Rodičovský dôchodok by sa mohol opäť meniť. V hre je novela zákona, ktorá pomôže penzistom

Dana Kleinová
Dôchodky
Časť zaplatených daní by mohli po novom ľudia venovať nielen svojim rodičom, ale tiež starým rodičom.

Od 1. januára 2025 sa rodičovský dôchodok zmenil na asignáciu podielu zaplatenej dane, pričom prvé vyplatenie podľa nového systému čaká dôchodcov už tento rok. Sumy sa budú odvíjať od daňových priznaní, ktoré väčšina zamestnancov či živnostníkov podala do konca marca. Niektorí tak dostanú viac, niektorí menej a predčasní penzisti ho nedostanú vôbec.

Ako informoval portál Užitočná Pravda, niekoľko poslankýň a poslancov v zložení Beáta Jurík, Simona Petrík, Štefan Kišš, Darina Luščíková a Lucia Plaváková predložilo do legislatívneho procesu návrh novely zákona, ktorá by opäť zmenila rodičovský dôchodok. Tentoraz však nie tak, že by sa zmenil systém rátania sumy, ale rozšíril by sa okruh poberateľov.

Pomoc rodičom aj starým rodičom

Poslanci predložený návrh pracovne nazvali „Zákon o darovaní 2 % z daní“. Jeho cieľom je rozšíriť okruh osôb, ktorým môžu daňovníci priamo pomôcť zo svojich odvedených daní, a to tak, že zatiaľ čo doteraz mohli len deti finančne podporiť svojich rodičov, po novom by mohli aj vnúčatá venovať časť svojich daní svojim starým rodičom.

Iniciátori zmeny tvrdia, že terajší systém dostatočne nereaguje na skutočné rodinné vzťahy a finančnú situáciu slovenských rodín. Novinku by podľa nich privítali najmä ekonomicky aktívni vnuci a vnučky, ktorí chcú materiálne pomôcť starým rodičom, no legislatíva im v tom momentálne bráni.

Dôvodová správa konkrétne poukazuje na prípady, keď rodičia pracujúcich vnúčat ešte nedosiahli dôchodkový vek a pracujú, zatiaľ čo najstaršia generácia už zápasí s finančnými ťažkosťami. Návrh tak rieši situácie, keď majú seniori zhoršené sociálno-ekonomické podmienky, prípadne ak vnúčatá z nejakého dôvodu nemôžu asignovať percentá z dane rodičom. Podľa predkladateľov ide o cielenú podporu, ktorá nezaťaží štátny rozpočet, no pre starých rodičov predstavuje citeľné prilepšenie.

Jedna vec však ostáva zachovaná. Tak ako v súčasnosti, aj po novom by mohla daná osoba darovať dokopy len 6 percent zo svojich daní, teda 2 percentá neziskovému sektoru a ďalšie 2 a 2 vybraným osobám. Daňovník by si tak po novom mohol vybrať, či chce podiel svojich zaplatených daní venovať rodičom alebo starým rodičom.

Ak by návrh prešiel, nadobudol by účinnosť od 1. januára 2027. Daňovníci by tak prvýkrát mohli takto rozšírenú možnosť využiť pri podávaní priznaní za rok 2026, ktoré sa spracovávajú práve v úvode roka 2027.

