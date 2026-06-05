Rodičovské dôchodky bude opäť čakať zmena. Pomôže seniorom, ktorí by inak o peniaze prišli

O zmene systému rodičovských dôchodkov a ich výmene za asignáciu dane sa prvýkrát začalo hovoriť v roku 2024 spolu s témou konsolidačného balíčka. Rozhodlo sa, že výška týchto dôchodkov už viac nebude závisieť od platu, ale bude závisieť od výšky zaplatených daní dieťaťa, a tak automaticky platí, že čím vyšší príjem dieťa má, tým vyššie dane platí a tým vyšší bude aj rodičovský dôchodok jeho rodiča.
O tom, kedy bude rodičovský dôchodok vyplatený, tak rozhodne, či dieťa podalo daňové priznanie v klasickom termíne do 31. marca, alebo požiadalo o odklad, pričom ten najbežnejší odsúva tento termín na 30. júna 2026. Predpokladá sa pritom, že vo väčšine prípadov, keď bolo daňové priznanie podané do 31. marca 2026, Sociálna poisťovňa vyplatí poberateľom dôchodku asignáciu dane najneskôr do 31. augusta 2026.
Zatiaľ tak pôjde o úplne prvé vyplatenie podľa nového systému, no napriek tomu už teraz parlament zvažuje ďalšie zmeny v systéme asignácie daní. Ako informoval portál openiazoch, štát by chcel totiž reagovať na viaceré problémy z praxe a pripravil preto sériu dôležitých zmien. Tieto úpravy rezort financií zakomponoval do novely zákona o spotrebnej dani z alkoholických nápojov, ktorú aktuálne predložil do pripomienkového konania.
Okrem úprav v daniach prináša novela riešenia pre situácie, kedy je dôchodok rodičovi priznaný spätne až po podaní vyhlásenia. „Po novom sa preto nastavuje mechanizmus dodatočného vyhlásenia, ktorý umožní tieto situácie vyriešiť spravodlivejšie a flexibilnejšie,“ približuje ministerstvo financií.
Spätné vyplácanie
Veľkou zmenou je možnosť poukázať 2 percentá z dane rodičovi aj v prípadoch, keď mu bol starobný, invalidný, výsluhový alebo invalidný výsluhový dôchodok (vyplácaný po dovŕšení dôchodkového veku) priznaný spätne.
„Podmienka poberateľa dôchodku u rodiča daňovníka posudzovaná k 31. decembru kalendárneho roka, za ktorý sa má poukázať podiel zaplatenej dane pre rodiča, bude aj v takých prípadoch splnená,“ dodáva ministerstvo.
V takomto prípade môže daňovník podať dodatočné vyhlásenie do šiestich kalendárnych mesiacov od vydania rozhodnutia o spätnom priznaní dôchodku. Toto vyhlásenie je možné podať najviac za tri po sebe idúce kalendárne roky spätne, pričom novinka sa dá uplatniť už za zdaňovacie obdobie 2025. Peniaze tak dostanú aj tí seniori, ktorí pôvodne počítali s tým, že ich nedostanú.
Len jedno tlačivo a oprava chýb
Celý proces asignácie dane by sa mal navyše výrazne zjednodušiť. Daňovník už nebude musieť vypĺňať viacero formulárov. Ak sa rozhodne poukázať podiel zaplatenej dane pre klasického prijímateľa (napríklad neziskovú organizáciu) a zároveň aj svojmu rodičovi, podá na tieto účely iba jedno komplexné vyhlásenie.
„Nie je prípustné podávať za jedno zdaňovacie obdobie viac vyhlásení samostatne pre každý druh asignácie dane,“ dodáva rezort financií.
Nové štruktúrované tlačivo bude navrhnuté tak, aby obsahovalo všetky informácie potrebné pre úspešné spracovanie správcom dane. Novela myslí aj na situácie, kedy daňovník urobí vo vyhlásení chybu.
„Ak daňovník predsa zistí, že podané vyhlásenie je neúplné alebo obsahuje nesprávne údaje a je potrebné ho opraviť alebo doplniť, môže tak urobiť pred uplynutím lehoty na podanie vyhlásenia, kedy podá opravné vyhlásenie – s vyznačením, že ide o opravné vyhlásenie,“ približuje zmeny rezort financií.
Pravidlá pre neoprávnené platby a úmrtie rodiča
Novela prináša aj presné pravidlá pre opravy, lehoty a vrátenie peňazí. Ak bol podiel na dani rodičovi vyplatený neoprávnene, rodič alebo jeho dedič musí túto sumu vrátiť Sociálnej poisťovni.
„Takto vrátený podiel zaplatenej dane je Sociálna poisťovňa povinná previesť finančnému riaditeľstvu najneskôr do 60 kalendárnych dní,“ dodáva ministerstvo.
Rovnaká povinnosť vrátenia peňazí správcovi dane platí aj vtedy, ak sa poukázaná suma vráti na účet Sociálnej poisťovne alebo zamestnávateľa z dôvodu úmrtia rodiča – napríklad vtedy, ak peniaze poslané ako súčasť dôchodku zostanú nevyzdvihnuté na pošte alebo ak bol bankový účet zosnulého rodiča už zablokovaný.
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