Rodičovské dôchodky v súčasnej podobe končia: Takto sa zmenia od roku 2025, seniori prídu aj o stovky eur

V roku 2025 sa výrazne zmení výpočet aj pravidlá rodičovského dôchodku. Zmeny oznámila vláda v konsolidačnom balíčku verejných financií. Najnovšie sa tak nebude počítať z platu, ale pracujúce deti budú môcť svojim rodičom poukázať dve percentá zo zaplatenej dane.

Ako píše portál Finsider, vláda by takto mala usporiť 287 miliónov eur, avšak na základe nového výpočtu príde veľa seniorov o peniaze a ich rodičovský dôchodok bude nižší. Niektorí seniori oň prídu úplne, pretože ich deti môžu darovanie ignorovať. Niekedy je ich príjem tak výrazne nízky, že neplatia žiadne dane. Rodičovský bonus sa predtým vyplácal automaticky bez toho, aby museli niečo urobiť.

Ktorí seniori si prilepšia?

Pokiaľ však majú seniori bohaté deti, môžu si aj prilepšiť. „V súčasnosti každé pracujúce dieťa prispieva zo svojej hrubej mzdy 1,5 percenta jednému rodičovi na dôchodku a 1,5 percenta druhému. Bonus sa počíta najviac z 1,2-násobku priemernej mzdy. Po novom bude môcť pracujúce dieťa darovať dve percentá až zo zaplatenej dane jednému rodičovi na penzii a dve percentá druhému. Naďalej zostane aj možnosť poukázať ďalšie dve percentá z dane neziskovému sektoru. Celkovo tak budú môcť fyzické osoby poukázať až šesť percent zo zaplatenej dane,“ vysvetlil portál.

Nové pravidlá by platili od roku 2025

Nové pravidlá výpočtu nepôjdu do platnosti hneď, ale až z daní, ktoré sa budú ich detí týkať v budúcom roku. V praxi to znamená, že peniaze dostanú seniori až v roku 2026 a v budúcom roku nedostanú nič. Posledný rodičovský bonus tak zatiaľ dostali v júni tohto roka. Návrh schválený vládou musia ešte schváliť aj poslanci parlamentu a podpísať ho musí prezident.

Vláda chce takýmto spôsobom ušetriť peniaze, takže rodičovský bonus bude nižší. Doteraz sa jeho suma rátala z hrubej mzdy, ktorú dieťa zarobilo pred dvoma rokmi. „Ak zarobilo v hrubom napríklad tisíc eur mesačne, každý z jeho rodičov v penzii dostal jednorazovo 180 eur za celý rok. V prípade, že návrh bude schválený, pracujúce dieťa s tisíceurovou mzdou prispeje svojmu rodičovi len zhruba 18 eur za celý rok. To znamená, že rodičovský bonus v tomto prípade klesne desaťnásobne. V prípade, že by tento zamestnanec mal dieťa, na ktoré poberá daňový bonus, neplatil by žiadnu daň. To znamená, že ani svojim rodičom nebude môcť nič poslať.“

Niekto by prišiel o peniaze