Dôležitá správa pre seniorov: Rodičovské dôchodky dorazia v konkrétnom termíne, rozhoduje tento dátum

Klasické rodičovské dôchodky nahradila asignácia dane, takže sa dátum vyplácania viaže na obdobie podávania daňových priznaní.

Obdobie podávania daňových priznaní končí a s touto skutočnosťou sa ponúka otázka, kedy sa seniori dočkajú svojich dvoch percent. Každý pracujúci dospelý totiž mohol v daňovom priznaní darovať 2 percentá otcovi a 2 percentá mame, pričom tieto sumy sa rátali zo zaplatených daní.

Ako informovala samotná Sociálna poisťovňa, to, kedy bude rodičovský dôchodok vyplatený, záleží od toho, kedy daňovník podá daňové priznanie, teda či to stihne v riadnom termíne alebo si ho nechá odložiť. Najbežnejší odklad je o tri kalendárne mesiace, teda z pôvodného termínu 31. marca 2026 sa posúva na 30. júna 2026.

Kedy sa dočkajú peňazí

Aby bola asignácia dane vyplatená poberateľovi relevantného dôchodku, daňovník, teda dieťa, musí v daňovom priznaní/vyhlásení uviesť, že chce 2 percentá dane poukázať rodičovi a musia byť splnené všetky zákonné podmienky. Overenie splnenia podmienky poberania relevantného druhu dôchodku prebieha prostredníctvom priamej komunikácie medzi Sociálnou poisťovňou a Finančným riaditeľstvom Slovenskej republiky.

Čo sa týka samotného vyplácania, tento proces je viazaný na zákonné lehoty. Napríklad vo väčšine prípadov, keď bolo daňové priznanie podané do 31. marca 2026, Sociálna poisťovňa vyplatí poberateľom dôchodku asignáciu dane najneskôr do 31. augusta 2026.

V prípade odloženého daňového priznania bude asignácia dane vyplatená priebežne neskôr, po spracovaní a doručení údajov z Finančnej správy SR.

