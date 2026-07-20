Veľký omyl Slovákov o dôchodku: Stačí nesplniť jedinú podmienku a o penziu od štátu prídete

Získať nárok na dôchodok nie je také jednoduché, ako si väčšina ľudí myslí. Predstava, že v momente, ako dosiahnete dostatočný vek, začnete dostávať peniaze od štátu, je dosť skreslená. Nejde totiž len o to, koľko máte rokov. Podmienok na poberanie dôchodku je viac a na to, aby ste ostali bez peňazí, stačí nesplniť jednu.
Starobný dôchodok predstavuje dávku vyplácanú zo starobného poistenia, ktorej hlavným cieľom je zabezpečiť poistencovi stabilný príjem vo veku, kedy už nepracuje. Nárok na túto dávku vzniká najskôr v deň, kedy dosiahnete stanovený dôchodkový vek. Zároveň je potrebné mať odpracovaných a poistených minimálne 15 rokov. Toto poistenie mohol za vás odvádzať zamestnávateľ v riadnom pracovnom pomere, štát, prípadne ste si ho hradili sami ako živnostník či dobrovoľne poistená osoba, informuje Sociálna poisťovňa.
Všeobecný dôchodkový vek sa však môže znížiť. Týka sa to žien, ktoré vychovali aspoň jedno dieťa, pričom za každé vychované dieťa sa dôchodkový vek skracuje o šesť mesiacov. Ak túto výchovu nie je možné zohľadniť matke, nárok na zníženie dôchodkového veku prechádza na muža, ktorý sa o dieťa staral.
Platí to aj pri minimálnych dôchodkoch
Rovnako prísne sú aj podmienky minimálnych dôchodkov, hoci tie majú za úlohu postarať sa o to, aby mal senior príjem na takej úrovni, aby nebol odkázaný na pomoc v hmotnej núdzi. Na to, aby však seniorovi vznikol nárok na minimálny dôchodok, musí najprv splniť podmienky toho klasického.
Sociálna poisťovňa posudzuje nárok na minimálny dôchodok automaticky v rámci rozhodovacieho procesu. Tento nárok vzniká poberateľom starobného dôchodku, a to aj v prípade, že im bol v minulosti priznaný ako predčasný starobný dôchodok. Rovnako naň majú nárok aj poberatelia invalidného dôchodku, avšak až po tom, čo dosiahnu všeobecný dôchodkový vek.
Aby vám bol dôchodok zvýšený na minimálnu úroveň, musíte spĺňať tri základné podmienky. V prvom rade musíte získať celkovo najmenej 30 rokov kvalifikovaného obdobia dôchodkového poistenia. Zároveň platí, že súčet všetkých vašich dôchodkových príjmov musí byť nižší než zákonom stanovená suma minimálneho dôchodku. Poslednou podmienkou je, že ste si museli uplatniť nárok na všetky ostatné dôchodkové dávky, na ktoré vám vznikol nárok, ako je napríklad vdovský či vdovecký dôchodok.
Príprava na podanie žiadosti a potrebné doklady
Pred spísaním žiadosti o starobný dôchodok je vhodné sa vopred pripraviť a skontrolovať, či Sociálna poisťovňa eviduje všetky vaše obdobia zamestnania. Pri samotnom vybavovaní sa musíte preukázať platným občianskym preukazom alebo cestovným pasom a predložiť doklady o chýbajúcich obdobiach poistenia, ktoré sa nenachádzajú vo vašom Elektronickom účte poistenca.
Medzi základné dokumenty patria doklady o ukončení vzdelania, ako sú výučný list, maturitné vysvedčenie, diplom či potvrdenie o dĺžke štúdia. Ak vás na to zamestnanec poisťovne vyzve, je potrebné doložiť aj potvrdenie o ukončení povinnej školskej dochádzky. Muži k žiadosti pripájajú vojenskú knižku alebo potvrdenie o trvaní vojenskej služby. Zahraničné obdobia zamestnania pred 1. májom 1990 v štátoch bez zmluvy o sociálnom zabezpečení sa dokladujú osobitným potvrdením zamestnávateľa.
V špecifických prípadoch sa predkladajú aj rodné listy detí. Týka sa to cudzincov alebo detí narodených v zahraničí bez zápisu do osobitnej matriky, keďže ich údaje chýbajú v registri fyzických osôb. Podobne sa úmrtný list predkladá len pri úmrtí dieťaťa v zahraničí bez zápisu do matriky. Ak ste prevzali dieťa do náhradnej starostlivosti, priložíte príslušné rozhodnutie orgánu. V prípade, že žiadate o zohľadnenie výchovy dieťaťa, ktoré bolo v starostlivosti inej osoby alebo ústavu, budete musieť predložiť aj doklad preukazujúci dĺžku trvania tejto starostlivosti.
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