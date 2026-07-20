Veľký omyl Slovákov o dôchodku: Stačí nesplniť jedinú podmienku a o penziu od štátu prídete

Seniori a eurá

Foto: Pexels

Dana Kleinová
Dôchodky
Dôchodkový vek nestačí.

Získať nárok na dôchodok nie je také jednoduché, ako si väčšina ľudí myslí. Predstava, že v momente, ako dosiahnete dostatočný vek, začnete dostávať peniaze od štátu, je dosť skreslená. Nejde totiž len o to, koľko máte rokov. Podmienok na poberanie dôchodku je viac a na to, aby ste ostali bez peňazí, stačí nesplniť jednu.

Starobný dôchodok predstavuje dávku vyplácanú zo starobného poistenia, ktorej hlavným cieľom je zabezpečiť poistencovi stabilný príjem vo veku, kedy už nepracuje. Nárok na túto dávku vzniká najskôr v deň, kedy dosiahnete stanovený dôchodkový vek. Zároveň je potrebné mať odpracovaných a poistených minimálne 15 rokov. Toto poistenie mohol za vás odvádzať zamestnávateľ v riadnom pracovnom pomere, štát, prípadne ste si ho hradili sami ako živnostník či dobrovoľne poistená osoba, informuje Sociálna poisťovňa.

Viac z témy Dôchodky:
1.
Prilepšenie k penzii: Niektorí seniori môžu hneď po lete požiadať o trvalé zvýšenie dôchodku
2.
Veľký zlom pre dôchodky v roku 2027: Státisíce seniorov si na účte prilepšia hneď trikrát
3.
Rodičovský dôchodok po novom: Mnohí seniori neuvidia ani cent, aj keď im nárok vznikne
Zobraziť všetky články (260)

Všeobecný dôchodkový vek sa však môže znížiť. Týka sa to žien, ktoré vychovali aspoň jedno dieťa, pričom za každé vychované dieťa sa dôchodkový vek skracuje o šesť mesiacov. Ak túto výchovu nie je možné zohľadniť matke, nárok na zníženie dôchodkového veku prechádza na muža, ktorý sa o dieťa staral.

Platí to aj pri minimálnych dôchodkoch

Rovnako prísne sú aj podmienky minimálnych dôchodkov, hoci tie majú za úlohu postarať sa o to, aby mal senior príjem na takej úrovni, aby nebol odkázaný na pomoc v hmotnej núdzi. Na to, aby však seniorovi vznikol nárok na minimálny dôchodok, musí najprv splniť podmienky toho klasického.

Seniori pri stole
Foto: TASR archív

Sociálna poisťovňa posudzuje nárok na minimálny dôchodok automaticky v rámci rozhodovacieho procesu. Tento nárok vzniká poberateľom starobného dôchodku, a to aj v prípade, že im bol v minulosti priznaný ako predčasný starobný dôchodok. Rovnako naň majú nárok aj poberatelia invalidného dôchodku, avšak až po tom, čo dosiahnu všeobecný dôchodkový vek.

Aby vám bol dôchodok zvýšený na minimálnu úroveň, musíte spĺňať tri základné podmienky. V prvom rade musíte získať celkovo najmenej 30 rokov kvalifikovaného obdobia dôchodkového poistenia. Zároveň platí, že súčet všetkých vašich dôchodkových príjmov musí byť nižší než zákonom stanovená suma minimálneho dôchodku. Poslednou podmienkou je, že ste si museli uplatniť nárok na všetky ostatné dôchodkové dávky, na ktoré vám vznikol nárok, ako je napríklad vdovský či vdovecký dôchodok.

Príprava na podanie žiadosti a potrebné doklady

Pred spísaním žiadosti o starobný dôchodok je vhodné sa vopred pripraviť a skontrolovať, či Sociálna poisťovňa eviduje všetky vaše obdobia zamestnania. Pri samotnom vybavovaní sa musíte preukázať platným občianskym preukazom alebo cestovným pasom a predložiť doklady o chýbajúcich obdobiach poistenia, ktoré sa nenachádzajú vo vašom Elektronickom účte poistenca.

Budova Sociálnej poisťovne
Foto: TASR/Jaroslav Novák

Medzi základné dokumenty patria doklady o ukončení vzdelania, ako sú výučný list, maturitné vysvedčenie, diplom či potvrdenie o dĺžke štúdia. Ak vás na to zamestnanec poisťovne vyzve, je potrebné doložiť aj potvrdenie o ukončení povinnej školskej dochádzky. Muži k žiadosti pripájajú vojenskú knižku alebo potvrdenie o trvaní vojenskej služby. Zahraničné obdobia zamestnania pred 1. májom 1990 v štátoch bez zmluvy o sociálnom zabezpečení sa dokladujú osobitným potvrdením zamestnávateľa.

V špecifických prípadoch sa predkladajú aj rodné listy detí. Týka sa to cudzincov alebo detí narodených v zahraničí bez zápisu do osobitnej matriky, keďže ich údaje chýbajú v registri fyzických osôb. Podobne sa úmrtný list predkladá len pri úmrtí dieťaťa v zahraničí bez zápisu do matriky. Ak ste prevzali dieťa do náhradnej starostlivosti, priložíte príslušné rozhodnutie orgánu. V prípade, že žiadate o zohľadnenie výchovy dieťaťa, ktoré bolo v starostlivosti inej osoby alebo ústavu, budete musieť predložiť aj doklad preukazujúci dĺžku trvania tejto starostlivosti.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Kristián Baran prekvapil hereckým snom: Túži ukázať svoju temnejšiu stránku

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Smrť Fridy Kahlo je aj po rokoch plná konšpirácií. Trichologička Lenka sa stará o vlasy a pokožku hlavy
Smrť Fridy Kahlo je aj po rokoch plná konšpirácií. Trichologička Lenka sa stará o vlasy a pokožku hlavy
Michal má stavebnú firmu: Stavbár začína s platom 1 000 €, strop je 40 000 a viac mesačne
Michal má stavebnú firmu: Stavbár začína s platom 1 000 €, strop je 40 000 a viac mesačne
Otestovali sme 5 spánkových techník. Sľubujú, že vďaka nim zaspíte do pár minút, pohorel aj favorit
Otestovali sme 5 spánkových techník. Sľubujú, že vďaka nim zaspíte do pár minút, pohorel aj favorit
Zrodenie skazy. Výbuch prvej atómovej bomby pod vedením Oppenheimera zmenil svet
Zrodenie skazy. Výbuch prvej atómovej bomby pod vedením Oppenheimera zmenil svet
Evel a Filip odišli do Bangkoku: Prvý mesiac sme strávili hľadaním bývania. Bez finančnej rezervy to nie je možné
Slováci a Česi v zahraničí
Evel a Filip odišli do Bangkoku: Prvý mesiac sme strávili hľadaním bývania. Bez finančnej rezervy to nie je možné
Jaroslav Naď v 1 na 1: Keď sa vymení vláda, bude tu Očistec 2
1 na 1
Jaroslav Naď v 1 na 1: Keď sa vymení vláda, bude tu Očistec 2
6 mesiacov som žila zo 180 eur na jedlo: Dodržiavala som 2 pravidlá a ešte aj ušetrila 126 eur
6 mesiacov som žila zo 180 eur na jedlo: Dodržiavala som 2 pravidlá a ešte aj ušetrila 126 eur
Trichologička Lenka sa stará o vlasy a pokožku hlavy: Ľudia stále veria, že umývaním vlasy vypadávajú
Trichologička Lenka sa stará o vlasy a pokožku hlavy: Ľudia stále veria, že umývaním vlasy vypadávajú
Kovová tyč jej prepichla vagínu a prerazila telo. Smrť Fridy Kahlo je aj po rokoch plná konšpirácií
Kovová tyč jej prepichla vagínu a prerazila telo. Smrť Fridy Kahlo je aj po rokoch plná konšpirácií
Tomáš Baťa bol najväčším podnikateľom v histórii Československa: Zamestnancom dal vysoké platy, za chyby ich trestal
Tomáš Baťa bol najväčším podnikateľom v histórii Československa: Zamestnancom dal vysoké platy, za chyby ich trestal
Radek pomáha ľuďom kúpiť nehnuteľnosť v Malage: Španielsko už nie je lacné, no kvalita života je tu skvelá
Radek pomáha ľuďom kúpiť nehnuteľnosť v Malage: Španielsko už nie je lacné, no kvalita života je tu skvelá
Pred 170 rokmi sa narodil génius Nikola Tesla: Miesto žien miloval holubicu, po podrazoch kopal kanály
Pred 170 rokmi sa narodil génius Nikola Tesla: Miesto žien miloval holubicu, po podrazoch kopal kanály

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Zobraziť viac