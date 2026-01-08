Smrť ženy po zásahu ICE rozhnevala Minneapolise: Protesty prerástli do násilných stretov s políciou

Foto: SITA/AP

Nina Malovcová
TASR
Donald Trump tiež vyhlásil, že agent ICE konal zrejme v sebaobrane.

Pri protestoch proti zastreleniu ženy agentom amerického Imigračného a colného úradu (ICE) v meste Minneapolise v americkom štáte Minnesota došlo vo štvrtok k stretom medzi protestujúcimi a príslušníkmi bezpečnostných zložiek.

TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP, AP a stanice CNN.  Ľudia z Minneapolisu sa už v stredu večer zhromaždili na mieste, kde agent ICE smrteľne postrelil 37-ročnú americkú občianku Renee Nicole Goodovú, ktorá sa svojím vozidlom údajne pokúsila vraziť do agentov ICE vykonávajúcich zásah v tomto meste.

Postoj ministerstva a prezidenta USA

Ministerstvo pre vnútornú bezpečnosť (DHS) tvrdí, že daný agent konal v sebaobrane, a ženino počínanie označilo za akt domáceho terorizmu. Americký prezident Donald Trump tiež vyhlásil, že agent ICE konal zrejme v sebaobrane. Proti konaniu ICE sa však postavili viacerí predstavitelia mesta Minneapolis i štátu Minnesota.

Primátor Minneapolisu Jacob Frey uviedol, že agent zodpovedný za smrť ženy konal bezohľadne, a odmietol tvrdenia ministerstva pre vnútornú bezpečnosť, že išlo o sebaobranu. Príslušníci ICE podľa neho prišli do mesta spôsobovať chaos a vyvolávať nedôveru.

Foto: SITA/AP

Guvernér štátu Minnesota Tim Walz priznal, že zdieľa hnev ľudí, ktorých však vyzval, aby protestovali pokojne a nenechali sa vyprovokovať federálnou vládou. Vo štvrtok ráno sa ľudia začali zhromažďovať na parkovisku v blízkosti federálnej budovy Bishop Henry Whipple vo Fort Snelling, v ktorej sídli niekoľko federálnych úradov vrátane imigračného súdu. Protestujúci tam skandovali, držali americké vlajky a transparenty vyzývajúce ICE, aby opustil Minnesotu. Podľa AFP bolo v dave vidieť aj transparent s nápisom: „ICE=vražda“.

Zásah federálnych bezpečnostných zložiek

Pred budovu sa rozostavilo približne 50 príslušníkov federálnych bezpečnostných zložiek vrátane pohraničnej polície, ktorí sa snažili vytlačiť protestujúcich na druhú stranu ulice. Niektorí agenti sa podľa CNN pri interakcii s protestujúcimi pokúšali o deeskaláciu, zatiaľ čo iní ich údajne verbálne provokovali a tlačili k zemi. Protestujúci vyjadrovali svoj hnev a príslušníkov bezpečnostných zložiek označovali za „nacistov a vrahov“.

Z miesta protestu informoval o stretoch medzi protestujúcimi a bezpečnostnými zložkami okrem iných aj novinár televízie CNN, podľa ktorého federálni agenti použili proti zhromaždeným neznámu látku podobnú plynu. Na záberoch z protestu vidno kúdol dymu a ľudí, ktorí kašlú.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Slovensko má ďalší problém: Kritika Benešových dekrétov má byť trestným činom, EK má na žiadosť…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Marketingový ťah, ktorý sa zmenil na masaker: Pre zbabranú Pepsi súťaž zomrelo 5 ľudí a spoločnosť prišla o milióny
Marketingový ťah, ktorý sa zmenil na masaker: Pre zbabranú Pepsi súťaž zomrelo 5 ľudí a spoločnosť prišla o milióny
Mal si dať odstrániť rebro, aby sa mohol orálne uspokojiť: Marilyna Mansona vinia aj zo smrti 15 ľudí a vrážd šteniatok
Marilyn Manson
Mal si dať odstrániť rebro, aby sa mohol orálne uspokojiť: Marilyna Mansona vinia aj zo smrti 15 ľudí a vrážd šteniatok
Janka navštívila 100 krajín: Lacné letenky na leto kupujte aj 5 mesiacov dopredu. Pozor na „cestovky-necestovky“
Janka navštívila 100 krajín: Lacné letenky na leto kupujte aj 5 mesiacov dopredu. Pozor na „cestovky-necestovky“
V skutočnosti vzniklo len 14 dielov, jeho autorom je Čechoslovák: 10 vecí, ktoré ste o sitkome Mr. Bean nevedeli
V skutočnosti vzniklo len 14 dielov, jeho autorom je Čechoslovák: 10 vecí, ktoré ste o sitkome Mr. Bean nevedeli
Mladá žena vracala krv, umrela a 2 roky si to nik nevšimol: Susedia cítili zápach z bytu, mysleli si, že sú to odpadky
Mladá žena vracala krv, umrela a 2 roky si to nik nevšimol: Susedia cítili zápach z bytu, mysleli si, že sú to odpadky
Ochutnali sme Plačkovej špecialitu v jej novom bare. Žena porodila osmorčatá, stala sa najnenávidenejšou matkou
Ochutnali sme Plačkovej špecialitu v jej novom bare. Žena porodila osmorčatá, stala sa najnenávidenejšou matkou
Agát šetrí pri nákupe potravín: Na týždeň som zaň zaplatila aj len 16 €, v nedeľu varím obedy na štyri dni
Agát šetrí pri nákupe potravín: Na týždeň som zaň zaplatila aj len 16 €, v nedeľu varím obedy na štyri dni
Charlie Chaplin rozosmial milióny ľudí, ale aj rozzúril Hitlera. V súkromí bol však sadistom s úchylkou na mladé ženy
Charlie Chaplin rozosmial milióny ľudí, ale aj rozzúril Hitlera. V súkromí bol však sadistom s úchylkou na mladé ženy
Stratili sme 7 dní voľna: Z 20 dní dovolenky môžete byť v roku 2026 doma 131 dní, vieme, ako ich rozplánovať
Stratili sme 7 dní voľna: Z 20 dní dovolenky môžete byť v roku 2026 doma 131 dní, vieme, ako ich rozplánovať
Zlatá vaňa v Hanoji, Donatellova busta aj Kotlárova analýza vakcín: Najväčšie udalosti roka 2025 zo Slovenska
Zlatá vaňa v Hanoji, Donatellova busta aj Kotlárova analýza vakcín: Najväčšie udalosti roka 2025 zo Slovenska
Nikdy ste o tom nepočuli: Briti chceli „zabiť“ Hitlera. Vojna skončila, odpálili najväčší nejadrový výbuch v dejinách
Nikdy ste o tom nepočuli: Briti chceli „zabiť“ Hitlera. Vojna skončila, odpálili najväčší nejadrový výbuch v dejinách
Ochutnali sme Plačkovej špecialitu v jej novom bare v horách, bloček nám vybrali z odpadkov. Ponúka šampanské za 800 €
Ochutnali sme Plačkovej špecialitu v jej novom bare v horách, bloček nám vybrali z odpadkov. Ponúka šampanské za 800 €

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac