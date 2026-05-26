Česi našli jednu z najhorších reštaurácií: Za „výnimočne nechutné“ jedlo zaplatili takmer 48 eur

Praha ukrýva rôzne poklady. Dvaja českí novinári, známi ako Kluci z Prahy, však ukazujú aj jej temnejšie zákutia. O reťazci podnikov informovali už niekoľkokrát. Upozornili nielen na to, že je to turistická pasca, ale aj na nejedlé jedlo a nejaké praktiky, ako napríklad falošné recenzie. Tentoraz sa tam vybrali znova.
Budovu prenajíma mesto
Kluci z Prahy navštívili neslávne známy český podnik. Zaujalo ich, že budovu reštaurácii prenajíma mesto, vraj preto, aby si tu turisti mohli dať niečo dobré pod zub. Rozhodli sa preto, že si na chvíľu obujú pomyselné topánky turistov a vyskúšajú si, čo ich čaká na vlastnej koži. Na to, že ide vraj o miesto zamerané na turistov, by mnohých zrejme nepotešilo, že obsluha nerozumela ani jednoduchej prosbe o jedno veľké pivo.
Od turistických podnikov by pritom turisti zrejme očakávali, že sa dohovoria aspoň po anglicky. Janek Rubeš a jeho kolega si objednali napohľad obyčajný obed – vyprážaný syr s hranolčekmi a staročeský rezeň s rovnakou prílohou. Dali si k tomu pivo a limonádu, no už po prvom hlte boli znechutení. Limonádu označili priam za nechutnú. Po ochutnaní piva skonštatovali, že domáci by ho vrátil.
Rezeň ako podrážka
Rezeň bol taký tuhý, že pri jeho krájaní mali Kluci z Prahy pocit, že sa im snáď zlomí nôž. Ani chuťou neohúril, bol vraj ako podrážka. Rezeň neskôr dali ochutnať ďalším ľuďom. Niektorí sa pýtali, čo to vôbec je. Ďalší neisto hodnotili, že necítia žiadnu chuť. Každý sa však s odrezaním kúska rezňa poriadne ponamáhal.
Lepšie neobišiel ani vyprážaný syr a kečup. Podľa Janka je kečup „výnimočne hnusný“ a chutil, ako keď sa vám už doma míňa a vypláchnete fľašku vodou. A koľko za túto „parádu“ zaplatili? Vyšlo ich to na 1054 korún (43,40 eura). Reálne však zaplatili 1 159 korún (47,80 eura), pretože si obsluha prirátala obslužné.
Navyše, tentoraz na to síce obsluha údajne zabudla (hoci tvrdila, že už niekoľko mesiacov sa to neúčtuje), no v menu nájdete informáciu, že treba rátať s poplatkom 2 eurá za potravinársky box či 2 eurá za couvert. V minulosti si účtovali aj za servítky či príbory.
Ostrá kritika v recenziách
Janek poukázal na to, že v centra Prahy stačí prejsť o ulicu ďalej a v inej reštaurácii dáte za rovnaké jedlo a nápoje (v omnoho vyššej kvalite) 456 korún (18,80 eura), čo je zarážajúci rozdiel. Jasne hovoria aj recenzie na Trip Advisore. Konkrétny podnik má len 1,7 hviezdičky z 5, výrazne prevažujú tie najhoršie možné hodnotenia.
V jednej z recenzií sa píše, že podnik podáva ako „zdravé raňajky“ 3 lyžičky jogurtu, pár omrviniek müsli, džem a 2 jahody, pričom si automaticky, bez opýtania prirátali 10 % obslužné (niektorým podľa recenzií prirátali aj 30 %). Ďalší kritizujú, že im nebolo umožnené platiť kartou.
Ďalšia komentujúca píše, že jej naúčtovali 6 eur len za to, že ju vôbec usadili k stolu. „Radšej choďte na Slovensko. Skvelé jedlo a úžasná pohostinnosť!“ hodnotí v recenzii. Nájde sa však aj ojedinelá pozitívna recenzia, v ktorej zákazník chváli obsluhu a fakt, že si v príjemnej atmosfére užil pivo.
