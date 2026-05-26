Česi našli jednu z najhorších reštaurácií: Za „výnimočne nechutné“ jedlo zaplatili takmer 48 eur

Ilustračná foto: Unsplash

Petra Sušaninová
Podľa novinárov, ale aj recenzií, je lepšie sa tomuto miestu oblúkom vyhnúť.

Praha ukrýva rôzne poklady. Dvaja českí novinári, známi ako Kluci z Prahy, však ukazujú aj jej temnejšie zákutia. O reťazci podnikov informovali už niekoľkokrát. Upozornili nielen na to, že je to turistická pasca, ale aj na nejedlé jedlo a nejaké praktiky, ako napríklad falošné recenzie. Tentoraz sa tam vybrali znova.

Budovu prenajíma mesto

Kluci z Prahy navštívili neslávne známy český podnik. Zaujalo ich, že budovu reštaurácii prenajíma mesto, vraj preto, aby si tu turisti mohli dať niečo dobré pod zub. Rozhodli sa preto, že si na chvíľu obujú pomyselné topánky turistov a vyskúšajú si, čo ich čaká na vlastnej koži. Na to, že ide vraj o miesto zamerané na turistov, by mnohých zrejme nepotešilo, že obsluha nerozumela ani jednoduchej prosbe o jedno veľké pivo.

Od turistických podnikov by pritom turisti zrejme očakávali, že sa dohovoria aspoň po anglicky. Janek Rubeš a jeho kolega si objednali napohľad obyčajný obed – vyprážaný syr s hranolčekmi a staročeský rezeň s rovnakou prílohou. Dali si k tomu pivo a limonádu, no už po prvom hlte boli znechutení. Limonádu označili priam za nechutnú. Po ochutnaní piva skonštatovali, že domáci by ho vrátil.

Rezeň ako podrážka

Rezeň bol taký tuhý, že pri jeho krájaní mali Kluci z Prahy pocit, že sa im snáď zlomí nôž. Ani chuťou neohúril, bol vraj ako podrážka. Rezeň neskôr dali ochutnať ďalším ľuďom. Niektorí sa pýtali, čo to vôbec je. Ďalší neisto hodnotili, že necítia žiadnu chuť. Každý sa však s odrezaním kúska rezňa poriadne ponamáhal.

Lepšie neobišiel ani vyprážaný syr a kečup. Podľa Janka je kečup „výnimočne hnusný“ a chutil, ako keď sa vám už doma míňa a vypláchnete fľašku vodou. A koľko za túto „parádu“ zaplatili? Vyšlo ich to na 1054 korún (43,40 eura). Reálne však zaplatili 1 159 korún (47,80 eura), pretože si obsluha prirátala obslužné.

Navyše, tentoraz na to síce obsluha údajne zabudla (hoci tvrdila, že už niekoľko mesiacov sa to neúčtuje), no v menu nájdete informáciu, že treba rátať s poplatkom 2 eurá za potravinársky box či 2 eurá za couvert. V minulosti si účtovali aj za servítky či príbory.

Ilustračná foto: Unsplash

Ostrá kritika v recenziách

Janek poukázal na to, že v centra Prahy stačí prejsť o ulicu ďalej a v inej reštaurácii dáte za rovnaké jedlo a nápoje (v omnoho vyššej kvalite) 456 korún (18,80 eura), čo je zarážajúci rozdiel. Jasne hovoria aj recenzie na Trip Advisore. Konkrétny podnik má len 1,7 hviezdičky z 5, výrazne prevažujú tie najhoršie možné hodnotenia.

V jednej z recenzií sa píše, že podnik podáva ako „zdravé raňajky“ 3 lyžičky jogurtu, pár omrviniek müsli, džem a 2 jahody, pričom si automaticky, bez opýtania prirátali 10 % obslužné (niektorým podľa recenzií prirátali aj 30 %). Ďalší kritizujú, že im nebolo umožnené platiť kartou.

Ďalšia komentujúca píše, že jej naúčtovali 6 eur len za to, že ju vôbec usadili k stolu. „Radšej choďte na Slovensko. Skvelé jedlo a úžasná pohostinnosť!“ hodnotí v recenzii. Nájde sa však aj ojedinelá pozitívna recenzia, v ktorej zákazník chváli obsluhu a fakt, že si v príjemnej atmosfére užil pivo.

Ak chcete vedieť, akými najhoršími spôsobmi prišli Česi o peniaze, prečítajte si náš článok tu.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Slovák prišiel o 700 eur, popísal nám prefíkaný podvod: Slovenská sporiteľňa reaguje

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Založil spoločnosť, ktorú poznajú všetci a stal sa miliardárom. Za sex s maloletými dievčatami zaplatil 10 miliónov
Založil spoločnosť, ktorú poznajú všetci a stal sa miliardárom. Za sex s maloletými dievčatami zaplatil 10 miliónov
Navštívili sme „slovenský Mars“ a ochutnali minerálku zadarmo. Musíte sem zájsť
Tip na výlet
Navštívili sme „slovenský Mars“ a ochutnali minerálku zadarmo. Musíte sem zájsť
Gynekologička novorodencom lámala väzy, no pomohla stovkám žien. Naša redaktorka navštívila „lacné Bali“
Gynekologička novorodencom lámala väzy, no pomohla stovkám žien. Naša redaktorka navštívila „lacné Bali“
Stephanie žije v Austrálii a pomáha ľuďom, ktorí by tam chceli žiť tiež: Sú práce, kde sú migranti veľmi vítaní
Slováci a Česi v zahraničí
Stephanie žije v Austrálii a pomáha ľuďom, ktorí by tam chceli žiť tiež: Sú práce, kde sú migranti veľmi vítaní
Mal ju kúpať a spávať s ňou nahý. Matka si zo syna urobila otroka, polícii tvrdila, že je nezvestný
Mal ju kúpať a spávať s ňou nahý. Matka si zo syna urobila otroka, polícii tvrdila, že je nezvestný
Zabudnite na Chorvátsko: Slováci prehliadajú krásne letoviská, ukrýva ich známa krajina
Letná dovolenka
Zabudnite na Chorvátsko: Slováci prehliadajú krásne letoviská, ukrýva ich známa krajina
Bola som na „českom Hyroxe“: Za 57 minút som zaplatila 97 eur. Užila som si to, jedna disciplína ma potrápila
Bola som na „českom Hyroxe“: Za 57 minút som zaplatila 97 eur. Užila som si to, jedna disciplína ma potrápila
Peter Bárdy v 1 na 1: Fico dal objednávku na nájdenie všetkého proti Šimečkovcom. Chce prekryť Očistec
1 na 1
Peter Bárdy v 1 na 1: Fico dal objednávku na nájdenie všetkého proti Šimečkovcom. Chce prekryť Očistec
Muž, vďaka ktorému poznáme príbehy obetí doktora Mengeleho. Z jeho fotografií mrazí aj po rokoch
Muž, vďaka ktorému poznáme príbehy obetí doktora Mengeleho. Z jeho fotografií mrazí aj po rokoch
Nikola radí, ako si užiť lacnú letnú dovolenku v Španielsku: Môžete ušetriť stovky eur, pozor na podvody
Slováci a Česi v zahraničí
Nikola radí, ako si užiť lacnú letnú dovolenku v Španielsku: Môžete ušetriť stovky eur, pozor na podvody
Zamestnancov aj firmy čakajú zmeny: Jedna skupina si v práci môže prilepšiť, pozrite sa, či sa to týka aj vás
Zamestnancov aj firmy čakajú zmeny: Jedna skupina si v práci môže prilepšiť, pozrite sa, či sa to týka aj vás
Z maternice vyťahovala plod špinavými prstami, novorodencom lámala väzy: Gynekologička pomohla stovkám žien
Druhá svetová vojna
Z maternice vyťahovala plod špinavými prstami, novorodencom lámala väzy: Gynekologička pomohla stovkám žien

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Zobraziť viac