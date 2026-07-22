Ukrajina má nového veliteľa ozbrojených síl: Zelenskyj do funkcie vymenoval Mychajla Drapatého

Nový hlavný veliteľ Ozbrojených síl Ukrajiny Mychajlo Drapatyj

Foto: TASR/AP

Roland Brožkovič
TASR
Tisíce demonštrantov žiadali návrat Fedorova do funkcie a odvolanie najvyššieho veliteľa armády.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v utorok oznámil, že novým hlavným veliteľom ukrajinských ozbrojených síl bude bývalý veliteľ pozemných síl Mychajlo Drapatyj. V tejto funkcii nahradí Olexandra Syrského, informuje TASR podľa správy agentúry AFP a Zelenského príspevku na platforme Telegram.

„Rozhodol som sa, že novým hlavným veliteľom Ozbrojených síl Ukrajiny bude Mychajlo Drapatyj… Ďakujem Olexandrovi Syrskému a každému z našich vojakov za to, že Ukrajina si na fronte udržiava silné pozície,“ uviedol Zelenskyj. Prezident poznamenal, že Syrskyj dosiahol pre Ukrajinu významné výsledky pri „obrane Kyjeva, počas charkovskej protiofenzívy aj v kurskej operácii“.

Protesty ľudí

K výmene na tejto pozícii došlo po protestoch ľudí, ktoré vypukli 15. júla po odvolaní ministra obrany Mychajla Fedorova v dôsledku konfliktu so Syrským. Tisíce demonštrantov žiadali návrat Fedorova do funkcie a odvolanie najvyššieho veliteľa armády.

Po odvolaní ministra sa podľa AFP začala riešiť otázka o ďalšom pôsobení Syrského. Agentúra Bloomberg v pondelok s odvolaním sa na svoje zdroje informovala, že Zelenskyj ho zvažuje nahradiť doterajším veliteľom pozemných síl Drapatým. Prezident si údajne vyberal zo zoznamu jedenástich potenciálnych kandidátov, pričom favoritom bol práve Drapatyj.

Protest na podporu Fedorova
Foto: SITA/AP

Syrskyj bol hlavným veliteľom ukrajinských ozbrojených síl od roku 2024 a podľa AFP patril medzi najskúsenejších ukrajinských veliteľov. Na začiatku ruskej invázie v roku 2022 viedol obranu Kyjeva. Agentúra Reuters uviedla, že Zelenskyj vo svojom tradičnom večernom videopríhovore spoluobčanom tiež povedal, že exministrovi obrany Fedorovovi ponúkol „dôstojnú pozíciu“ zameranú na dohľad nad technologickou zložkou štátu.

Fedorov si za uplynulých iba šesť mesiacov vo funkcii vybudoval povesť človeka, ktorý sa snažil zreformovať ukrajinské ozbrojené sily. Jeho odvolanie bolo súčasťou personálnych zmien vo vláde avizovaných Zelenským. Demisiu prednedávnom podala aj premiérka Julija Svyrydenková.

V niekoľkých mestách na Ukrajine minulý týždeň vo štvrtok dopoludnia vypukli tzv. kartónové protesty proti odvolaniu Fedorova. Podľa spravodajcov agentúry AFP sa viac než 1000 ľudí zhromaždilo aj na jednom z námestí v Kyjeve. Ukrajinské médiá informovali o prebiehajúcich demonštráciách na podporu Fedorova aj v ďalších mestách vrátane Ľvova, Odesy a Dneprotrovska.

Reaguje aj NATO

Na protest proti odvolaniu Fedorova sa vzdal funkcie aj zástupca veliteľa ukrajinských vzdušných síl Pavlo Elizarov. Vo vyhlásení napísal, že v roku 2022 vstúpil do armády, „aby som zvíťazil, a nie aby som len predstieral, že niečo robím“. Aktuálne nie je jasné, či Fedorov obsadí iný vládny post.

Zelenskyj a Rutte
Foto: SITA/AP

Generálny tajomník NATO Mark Rutte v žiadosti o stanovisko od agentúry DPA uviedol, že neočakáva, že vymenovanie nového ukrajinského ministra obrany prinesie zásadné zmeny v stratégii Ukrajiny v boji proti Rusku. Rutte očakáva „kontinuitu“, keďže ukrajinská armáda si podľa neho na fronte „vedie oveľa lepšie“ ako na začiatku roka. Rusko podľa jeho slov postupuje veľmi pomaly a Ukrajina je na niektorých miestach schopná podnikať protiútoky.

Ukrajinská vláda pritom po dohode s prezidentom Volodymyrom Zelenským v piatok vymenovala Jevhenija Chmaru za dočasného ministra obrany a Andrija Sybihu za dočasného ministra zahraničných vecí. Na sociálnej sieti Telegram to oznámil nový premiér Serhij Koreckyj, píše TASR.

„Vláda po dohode s prezidentom vymenovala Jevhenija Chmaru za dočasného ministra obrany a Andrija Sybihu za dočasného ministra zahraničných vecí. Je dôležité zachovať kontinuitu práce v oblastiach obrany a zahraničnej politiky,“ napísal Koreckyj na Telegrame.

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