Trump vyzval Izrael a Irán, aby nepodnikali útoky ohrozujúce mierovú dohodu: Podľa Iránu rokovať o mieri nemá zmysel

Donald Trump

Foto: SITA/AP

Petra Sušaninová
TASR
Zuzana Veslíková Útok na Irán
Útok na Bejrút z dnešného dopoludnia sa nemal stať, tvrdí Trump.

Americký prezident Donald Trump v nedeľu vyhlásil, že k najnovšiemu izraelskému útoku na libanonskú metropolu Bejrút nemalo dôjsť. Vyzval zároveň Izrael a Irán, aby sa zdržali útokov a „nepokazili“ pripravovanú mierovú dohodu, ktorá je podľa neho veľmi blízko, informuje TASR.

Podľa Trumpa bol útok malý a bezvýznamný

„Útok na Bejrút z dnešného dopoludnia sa nemal stať, najmä nie v tento výnimočný deň, keď sme tak blízko k mierovej dohode s Iránom,“ napísal Donald Trump na svojej sociálnej sieti Truth Social. „Izrael má právo brániť sa proti hrozbám, ale útok, na ktorý reagoval, bol veľmi malý a bezvýznamný, nikto nebol zranený ani zabitý, a nemal by narušiť tento dôležitý proces,“ uviedol.

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„Sme veľmi blízko k dohode, ktorá prinesie mier regiónu vrátane Libanonu, a všetky strany by sa mali držať späť. Izrael by už nemal útočiť v Libanone, ale útoky ani žiadna iná strana vrátane Hizballáhu by nemala podnikať útoky proti Izraelu,“ dodal šéf Bieleho domu. „Mohol by to byť začiatok dlhého a krásneho mieru – nepokazme to.“

Donald Trump
Foto: SITA/AP

Trump v sobotu vyhlásil, že dohoda medzi USA a Iránom by mala byť podpísaná v nedeľu, odvtedy sa však k záležitosti bližšie nevyjadril a v novom príspevku termín nespomenul. Irán však ešte neprijal konečné rozhodnutie o dohode so Spojenými štátmi zameranej na ukončenie vojny na Blízkom východe, uviedla v nedeľu iránska tlačová agentúra Fárs s odvolaním sa na „dobre informovaný zdroj blízky iránskemu vyjednávaciemu tímu“. Agentúra Reuters s odvolaním sa na iránskeho predstaviteľa uviedla, že návrh memoranda o porozumení zahŕňa širokú škálu otázok vrátane Hormuzského prielivu, sankcií a iránskeho jadrového programu, píše TASR.

Fárs uviedla, že islamská republika neprijala konečné rozhodnutie v „súvislosti s memorandom o porozumení, ktoré bolo navrhnuté počas rokovaní“.
Možnú dohodu kritizovali iránski predstavitelia, podľa ktorých táto dohoda nie je v záujme Iránu a zbavila by Teherán vplyvu nad Hormuzským prielivom. AFP konštatuje, že obe strany zverejnili protichodné informácie o obsahu dohody, ktorá by mala ukončiť vojnu na Blízkom východe.

Podľa Iránu „nemá zmysel“ pokračovať v mierových rozhovoroch so Spojenými štátmi

Izraelská armáda v nedeľu oznámila, že vykonala údery na ciele militantného hnutia Hizballáh v Bejrúte, a to v reakcii na nové raketové útoky tohto spojenca Iránu na severný Izrael. Hlavný iránsky vyjednávač Mohammad Báker Kálíbáf následne povedal, že „nemá zmysel“ pokračovať v mierových rozhovoroch so Spojenými štátmi, ak „nie sú ochotné alebo schopné plniť svoje záväzky“. Predstaviteľ iránskej armády vyhlásil, že útoky Izraela v Libanone „nezostanú bez odpovede“.

Izraelská armáda neskôr bez bližších podrobností oznámila, že sa pripravuje na možné odvetné útoky na územie krajiny v najbližších hodinách, informovali agentúry AFP a AP.

Americký prezident Donald Trump
Foto: SITA/AP

Zločiny Izraela vraj nezostanú bez odpovede

„Útok sionistov proti Dahíji znova ukazuje, že Spojené štáty buď nemajú vôľu realizovať svoje záväzky, alebo nie sú schopné to urobiť,“ napísal Kálíbáf na sieti X. „Ak nemáte vôľu alebo schopnosť plniť svoje záväzky, potom nemá zmysel hovoriť o pokračovaní v tejto ceste,“ doplnil v čase prebiehajúcich snáh o dokončenie mierovej dohody.

Zástupca náčelníka ústredného velenie iránskej armády Mohammad Džaafar Asadí v nedeľu vyhlásil, že „zločiny“ Izraela na južných predmestiach Bejrútu nezostanú bez odpovede, informovali štátne médiá. Izrael naposledy zasiahol bejrútske predmestia pred týždňom a vyvolalo to najvážnejšiu eskaláciu bojov medzi Iránom a Izraelom od prímeria vo vojne na Blízkom východe zo začiatku, konštatovala AP.

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