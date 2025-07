Prosby fanúšikov boli konečne vypočuté. Režisér Bez servítky odkryl zákulisie relácie a priznal, že už má dosť celebrít

Každý, kto dlhodobo sleduje známu kuchársku reláciu, si určite všimol, že za tie roky sa výrazne zmenila. Kým na začiatku to bolo predovšetkým o samotnom varení a gastronomických špecialitách, ktoré hodnotili súťažiaci, postupne sa to začalo meniť na šou zameranú na kontroverzné postavičky a celebrity. A hoci o kuchárskom umení to bolo stále, trošku to išlo do úzadia, aspoň podľa pozorných divákov.

Neraz na sociálnej sieti prejavili svoj názor na reláciu, ktorá už podľa nich nie je tým, čím bývala. Sťažovali sa hlavne na samotných účastníkov, nad ktorými len krútili hlavou a nechápali, ako môžu takých ľudí vyberať do Bez servítky. Podľa nich sa relácia zmenila, no, bohužiaľ, opačným smerom. Je však dosť možné, že sa to čoskoro zmení, ako naznačil režisér Bez servítky v rozhovore pre Mediálne.

Šou bez úrovne

Čoraz viac sa v šou začali objavovať influenceri, rôzne celebrity, ale dokonca aj bežní ľudia, ktorí mnohým neboli po chuti pre ich vyjadrenia a hlúpe komentáre. Dokonca už viackrát diváci nabádali k tomu, aby sa kvôli tomu zrušila relácia, keďže sa to nedá pozerať.

„Tentokrát to Jojka prepískla, nemá úroveň,“ nešetrila drsnými slovami diváčka na jedného súťažiaceho z Indie. „Potupa celej relácie, radšej prestaňte vysielať, už to nemá úroveň,“ napísal rozhorčene divák.

„Ja sa čudujem producentke, ako neraz obhajovala túto reláciu. Môžu sa hanbiť za výber hostí. Sú vôbec na seba hrdí? Alebo čím sprostejší, tým lepšia sledovanosť, asi tak,“ uviedla úprimne iná diváčka. V Bez servítky sme mohli vidieť napr. vizážistu Milana Švingála, ktorý je tiež kamarátom Jasminy Alagič, Noru Kabrheľovú, televíznu sudkyňu Renátu Názlerovú, či bývalých kontroverzných manželov, ktorí pútali pozornosť na sociálnych sieťach svojím rozvodom a tým, ako sa navzájom osočovali – Miriho Vlčeka a Mikelu Vlček.

Čo ju predurčuje na úspech?