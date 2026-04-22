„Je to trápne a nie vtipné.“ Diváci aj súťažiaci z Bez servítky sa zhodli, opakované vtipy ich nebavia

Súťažiaca z relácie svojím správaním pobúrila nielen ľudí za stolom, ale tiež pred televíznymi obrazovkami.

Šou Bez servítky má väčšinou len tri druhy zoskupení súťažiacich – známe osobnosti, profesionálnych kuchárov alebo skupinu, kde niekto vytvára kontroverziu a niekedy je to viac než jedna osoba. Tento týždeň je to práve posledný prípad, keďže diváci dva dni po sebe nechápavo krútia hlavou nad správaním súťažiacej.

Ľudia, ktorí si priniesli vlastné jedlo, či už to bola pizza alebo niečo vegánske, už v šou boli. Nie je to tak dávno, čo divákov pobúrila aj samotná Renáta Názlerová, ktorá si v kabelke priniesla rezeň. Teraz sa situácia zopakovala, avšak súťažiaca menom Zita si priniesla zlatú rezervu v podobe vlastných mäsových výrobkov rovno dva dni po sebe.

Po klobáse prišiel rezeň

V utorok Zita vytiahla z kabelky klobásu a rovno si ju pri stole začala krájať. Vtedy z toho boli ostatní súťažiaci v šoku, no teraz, keď to spravila znova, sa nepríjemné prekvapenie zmenilo v hnev. Pri Katke vytiahla vrecko, v ktorom sa skrýval teľací rezeň. Ten jej mal pritom pripraviť jej manžel, keďže jej pred odchodom povedal: „Moja, keď ideš do sveta, budeš hladná. Tak čo ti dám?“

Situácia sa rýchlo vyostrila a Katka jej povedala, nech sa obuje a ide preč. „Opakovaný fór už nie je fór,“ zaznelo medzi súťažiacimi a zdá sa, že sa s touto myšlienkou stotožnili aj diváci.

„Je to trápne a nie vtipné,“ zhodnotila diváčka v komentároch. Druhá zas kvitovala rozhodnutie hostiteľky a napísala: „Tiež by som ju vyhodila. Sedláčka.“ Iný divák sa zas pýtal: „Stará už nevie, ako zaujať?“

Niektorí nechceli veriť, že sa Zita takto správa sama od seba a tvrdili, že to len hrá, keďže sa vraj mala neustále dívať do kamery, akoby sa uisťovala, či je jej správanie zachytené. Boli však aj takí, ktorí spochybňovali jej výchovu a písali napríklad: „Správne robí, keď ju posiela preč! Pani je vrcholne neúctivá a to vyrastala v časoch, kedy sa nemuselo vysvetľovať, čo znamená byť úctivý.“

Ďalší diváci tiež vysvetľovali, že práve kvôli takýmto súťažiacim prestali reláciu sledovať. „Ja som to už prestala pozerávať. Mňa takýto program uráža. A je to strata času,“ priznala napríklad jedna diváčka.

