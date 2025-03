Diváci Bez servítky to povedali na plné ústa: Jeden zo súťažiacich to poriadne prehnal, podľa nich relácia nemá úroveň

Tento týždeň odštartovala kuchársku šou opäť nová partia ľudí, ktorí predviedli svoje kuchárske umenie. A zatiaľ čo spočiatku sa nedialo nič, na čo by diváci výrazne upozornili, postupne si začali niečo všímať. Jeden zo súťažiacich vyčnieval spomedzi ostatných nielen svojím pôvodom, ale hlavne správaním a prehnanou kritikou. Akonáhle však prišiel rad naňho a ukázal sa vo svojej kuchyni, diváci doslova onemeli. Bohužiaľ, v negatívnym zmysle slova.

Pozrite si naše najnovšie video, článok pokračuje pod ním ↓

Každý deň v tomto týždni majú možnosť televízni diváci nahliadnuť do inej kultúry. V šou Bez servítky nie je tentoraz núdza o rôzne chute, na ktoré Slováci nie sú príliš zvyknutí. Okrem Slovenska, Maďarska a dokonca Juhoafrickej republiky spoznajú indickú kuchyňu vďaka 27-ročnému kuchárovi Hardikovi Sulekovi. Ten pestrú jazdu svetom chutí poriadne ozvláštnil svojimi nevšednými zvykmi a spôsobom varenia.

Najprv si diváci všimli, že mal priveľké reči zakaždým, keď iní súťažiaci pripravili pre svojich hostí menu. Keď prezradil, že nepozná kaviár ani hrebenatku, ostatných súťažiacich i divákov to poriadne vykoľajilo. To však ešte netušili, čo sa bude diať v deň, počas ktorého sa postaví k sporáku. Mnohí ostali doslova v šoku, až to prešlo do štádia, keď obvinili TV Joj, ako to vôbec mohla dopustiť. Naznačili, že celá relácia je len jedna veľká hanba.

Pohroma v kuchyni

Jeden zo zaujímavých momentov, pri ktorom sa mnohým zastavil dych, nastal vtedy, keď Hardik pripravoval dezert. „Takto si proste dám kilo cukru do krupicovej kaše,“ okomentoval kuchár a do zmesi vysypal väčšie množstvo z vrecúška. „Takto si vysypeme do toho aj ghee maslo. My v Indii dávame všade ghee maslo, aby to dobre voňalo,“ pokračoval. Vyzeralo to tak, že všetko dával akosi od oka a nerobil si príliš vrásky z toho, či tam náhodou nebude nejakej ingrediencie viac ako by malo. No, nielen dezert neohúril ostatných súťažiacich. Tí sa zhodli na jednom: víťazstvo mu určite nepatrí.

„Čakali ste viac? Kuchár Hardik so svojím menu neoslnil. Príliš sladký dezert, nevýrazná a prepálená polievka, suché mäso, slabý styling – a to neboli jediné chyby večera. Výsledok? Len 13 bodov,“ informovala kuchárska šou na Facebooku svojich fanúšikov.

Reakcie divákov hovoria za všetko