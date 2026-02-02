„Nejaký chlap v pozadí rozpráva“: Divákov Bez servítky vyrušila chyba a spustila sa vlna sťažností

Ak ste si minulý štvrtok naladili na televízii Joj šou Bez servítky, možno ste nadobudli dojem, že ste omylom niečo postláčali na ovládači. Pravda je však niekde inde a problém nebol na vašej strane.
Ako informoval portál Mediaboom, do vysielania sa mala omylom dostať verzia relácie aj s audiokomentárom, čo mnohých divákov patrične zaskočilo.
Audiokomentár je komentár v pozadí, ktorý opisuje, čo sa na obraze deje. Primárne je určený pre slabozrakých a nevidiacich ľudí a ak oň máte záujem, viete si ho pri niektorých programoch v televízii zapnúť. Preto sa niektorým mohlo zdať, že omylom niečo stlačili na ovládači.
Televízia si počas vysielania uvedomila, že došlo k chybe a v priebehu ju opravila, uviedol Mediaboom. Takže diváci mohli dopozerať epizódu Bez servítky už tak, ako chceli.
Diváci nevedeli, čo sa deje
Na Facebooku Televízie JOJ sa ešte predtým ozvali viacerí nespokojní diváci. „To sa nedá počúvať,“ podotkol jeden z nich. „Vypnite ten hlas v pozadí. Otrasné niečo,“ dodal niekto ďalší.
„To čo máte s tým, nejaký chlap v pozadí rozpráva, nedá sa to počúvať, je nejaká chyba?“ zvedavo sa opýtal iný nahnevaný divák.
Nuž, chybovať je ľudské, a to platí aj pri tejto situácii.
