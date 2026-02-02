„Nejaký chlap v pozadí rozpráva“: Divákov Bez servítky vyrušila chyba a spustila sa vlna sťažností

Foto: Facebook (Bez servítky – TV JOJ)

Zuzana Veslíková
Bez servítky
Aj majster tesár sa utne.

Ak ste si minulý štvrtok naladili na televízii Joj šou Bez servítky, možno ste nadobudli dojem, že ste omylom niečo postláčali na ovládači. Pravda je však niekde inde a problém nebol na vašej strane. 

Ako informoval portál Mediaboom, do vysielania sa mala omylom dostať verzia relácie aj s audiokomentárom, čo mnohých divákov patrične zaskočilo.

Viac z témy Bez servítky:
1.
Z Pečie celé Slovensko do Bez servítky: Obľúbení cukrári ukážu, či varia tak dobre ako pečú
2.
Povýšili šou na novú úroveň. Diváci Bez servítky nazvali tento týždeň pohladením pre dušu, nešetria chválou
3.
Diváci Bez servítky sa pýtajú, či reláciu ešte niekto pozerá. Vraj je to katastrofa, v šou sa objavila známa súťažiaca
Zobraziť všetky články (63)

Audiokomentár je komentár v pozadí, ktorý opisuje, čo sa na obraze deje. Primárne je určený pre slabozrakých a nevidiacich ľudí a ak oň máte záujem, viete si ho pri niektorých programoch v televízii zapnúť. Preto sa niektorým mohlo zdať, že omylom niečo stlačili na ovládači.

Televízia si počas vysielania uvedomila, že došlo k chybe a v priebehu ju opravila, uviedol Mediaboom. Takže diváci mohli dopozerať epizódu Bez servítky už tak, ako chceli.

Diváci nevedeli, čo sa deje

Na Facebooku Televízie JOJ sa ešte predtým ozvali viacerí nespokojní diváci. „To sa nedá počúvať,“ podotkol jeden z nich. „Vypnite ten hlas v pozadí. Otrasné niečo,“ dodal niekto ďalší.

„To čo máte s tým, nejaký chlap v pozadí rozpráva, nedá sa to počúvať, je nejaká chyba?“ zvedavo sa opýtal iný nahnevaný divák.

Nuž, chybovať je ľudské, a to platí aj pri tejto situácii.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Po dvoch dekádach konečne uvidíme pokračovanie obľúbenej romantickej komédie. Nové zábery vás dostanú

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Zvládne byť prorokom každý? Naša redakcia predpovedala 46 vecí na rok 2025, vyše 44 % z toho správne
Zvládne byť prorokom každý? Naša redakcia predpovedala 46 vecí na rok 2025, vyše 44 % z toho správne
Matka 10 detí 25 rokov držala v zajatí dievča. Boli sme v reštaurácii z novej epizódy Na nože, zostali sme nespokojní
Matka 10 detí 25 rokov držala v zajatí dievča. Boli sme v reštaurácii z novej epizódy Na nože, zostali sme nespokojní
O obľúbenom animáku Tom & Jerry sa šíri konšpirácia, ktorú ste možno počuli aj vy. Pravda je však inde
O obľúbenom animáku Tom & Jerry sa šíri konšpirácia, ktorú ste možno počuli aj vy. Pravda je však inde
Navštívili sme nádherné miesto na Slovensku, zamilovali sme si ho. Je zaradené medzi „Sedem divov Turca“
Tip na výlet
Navštívili sme nádherné miesto na Slovensku, zamilovali sme si ho. Je zaradené medzi „Sedem divov Turca“
Strčil prsty do vagíny a pozrel sa dnu, keď sa to považovalo za nechutné: Otec gynekológie experimentmi mučil otrokyne
Extrémni vedci
Strčil prsty do vagíny a pozrel sa dnu, keď sa to považovalo za nechutné: Otec gynekológie experimentmi mučil otrokyne
Tomáš o práci na luxusnej jachte: Plat juniorov začína na 3 000 €, riešil som aj mŕtvolu na palube
Slováci a Česi v zahraničí
Tomáš o práci na luxusnej jachte: Plat juniorov začína na 3 000 €, riešil som aj mŕtvolu na palube
Našli sme jedno z najlacnejších lyžiarskych stredísk u susedov: Ubytovanie nájdete od 35 eur
Našli sme jedno z najlacnejších lyžiarskych stredísk u susedov: Ubytovanie nájdete od 35 eur
Takmer 60 eur za obed, odchádzali sme nespokojní: Boli sme v reštaurácii z novej epizódy Na nože
Na nože
Takmer 60 eur za obed, odchádzali sme nespokojní: Boli sme v reštaurácii z novej epizódy Na nože
Veterinárka Mária Poláčková: Eutanázia je posledný akt lásky, nie zlyhanie. Ľudia zvieratá poľudšťujú
Domáci miláčikovia
Veterinárka Mária Poláčková: Eutanázia je posledný akt lásky, nie zlyhanie. Ľudia zvieratá poľudšťujú
Už keď nastupovali, boli v podstate mŕtvi. Osudný let raketoplánu Challenger trval iba 73 sekúnd
Už keď nastupovali, boli v podstate mŕtvi. Osudný let raketoplánu Challenger trval iba 73 sekúnd
Luana je najmladšou self-made miliardárkou. Baletka zbohatla na biznise, ktorému málokto veril, na krku má aj žaloby
Luana je najmladšou self-made miliardárkou. Baletka zbohatla na biznise, ktorému málokto veril, na krku má aj žaloby
Strčila jej hlavu do záchoda, do hrdla liala čistiace prostriedky: Matka 10 detí dlhých 25 rokov držala v zajatí dievča
Strčila jej hlavu do záchoda, do hrdla liala čistiace prostriedky: Matka 10 detí dlhých 25 rokov držala v zajatí dievča

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac