Z Pečie celé Slovensko do Bez servítky: Obľúbení cukrári ukážu, či varia tak dobre ako pečú

Foto: TV JOJ

Frederika Lyžičiar
Bez servítky
Bez servítky prinesie vianočný špeciál plný chutí, emócií a sviatočnej pohody.

Súťažiacu v šou Bez servítky dojme jedlo k slzám. TV JOJ odvysiela vianočné epizódy obľúbenej kuchárskej šou. 

Ako sa uvádza v tlačovej správe, od pondelka čaká divákov Bez servítky týždeň plný smiechu, dobrej nálady a predvianočnej atmosféry. TV JOJ pripravila týždeň pred nakrajšími sviatkami v roku vianočný špeciál obľúbenej kuchárskej šou, v ktorej sa predstavia účinkujúci zo známej cukrárskej relácie, ktorú vysielala verejnoprávna televízia.

Päť súťažiacich zabojuje o titul víťaza

Hneď v prvý deň bude jedna zo súťažiacich zo súperovho menu dojatá až k slzám, čo, ako sama hovorí, sa jej v živote stalo len párkrát. O titul víťaza so svojím vianočným menu zabojujú vysokoškolský pedagóg Jozef Lukáč (34), študentka Júlia Ovšáková (23), invalidná dôchodkyňa Beáta Karelová (58), výsluhová dôchodkyňa Alena Sabolová (45) a cukrár Miroslav Macuľa (43).

Foto: TV JOJ

Jedlá ako z prémiovej reštaurácie

Na taniere súperom naložia zaujímavé kombinácie chutí a jedlá, za ktoré by sa nemuseli hanbiť ani v prémiovej reštaurácii. Vianočný špeciál Bez servítky odvysiela televízia JOJ od pondelka do piatku vždy o 17.50 h.

