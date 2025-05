Diváci Bez servítky poriadne vypenili: Nerozumejú správaniu súťažiacich, podľa nich sa do šou nemali prihlásiť

Opäť sa stretla zaujímavá partia ľudí, ktorí sa pretekali v tom, ktorí z nich je za sporákom v kuchyni lepší. Chopili sa kuchárskej varešky a predviedli kulinárske umenie. Pätica súťažiacich v zložení Alan, Juraj, Milan, Barbora a Lea sa postarali o dávku zábavy, skvelých chutí a gurmánskych zážitkov, ale i napínavých okamihov. Hoci víťaz je už známy, doteraz rezonuje u divákov výmena názorov medzi účinkujúcimi, ktorá prebehla pri jedálenskom stole. Rozoberali totiž niečo, nad čím niektorým zostal rozum stáť.

Každá pätica nových ľudí vzbudí u televíznych divákov zvedavosť, pre ktorú si nenechajú ujsť nové časti Bez servítky. Neraz sa stalo, že súčasťou partie bola známa osobnosť či iná kontroverzná postavička. Hoci pre iných je to dôvod, prečo reláciu nesledovať, iní to berú ako zábavu. Aj tentokrát sa objavil jeden muž, ktorý mohol byť mnohým povedomý. Ak patríte medzi tých, ktorí sledujú na sociálnej sieti Jasminu Alagič, viete, o kom je reč.

Čo rozoberali?

Medzi súťažiacimi sa objavil Milan Švingál, ktorý je profesionálnym vizážistom a okrem Rytmusovej manželky líčil aj nevesty v šou Vezmeš si ma, ako uviedla TV JOJ. Hoci by sa zdalo, že v kozmetike a líčení sa vyzná a varenie je mu vzdialené, ostatných vyviedol z omylu. Príjemne prekvapil svojím talianskym menu, v ktorom si súťažiaci pochutili na krevetách i tiramisu. Výsledkom bolo slušných 29 bodov.

Počas týždňa však zaznela téma o potravinových intoleranciách. „Samé intolerancie? Tento týždeň to v kuchyni nie je úplne jednoduché – niektorí súťažiaci sa vyhýbajú lepku či kravskému mlieku, čo pre ostatných znamená o niečo viac práce pri príprave jedál,“ znel popisok TV JOJ ku krátkemu videu, v ktorom zaznela debata účinkujúcich.

„Prečo stále riešiš len laktózu a lepok?“ opýtal sa Juraj Barbory, ktorá sa zhostila varenia a pripravila pre hostí kuchárske špeciality. „Intolerancie mi nevadia, ale preberať ich každý večer pri stole, si myslím, že už je niečo zbytočné,“ pokračoval. Zareagoval aj Milan: „Keby som sa na to neopýtal, tak neviem, čo v tom jedle je, a mohol by som sa aj pokakať…“ To však nie je všetko, pridal sa tiež Alan, ktorému táto neustále omieľaná téma už liezla hore krkom a praskali mu z toho nervy.

Reakcie divákov hovoria za všetko