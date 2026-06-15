Leona Šenková sa stala dvojnásobnou mamou. Po náročnejšej ceste privítala druhé dieťatko

Leona Šenková prežíva jedno z najkrajších období svojho života. Speváčka, ktorú si diváci pamätajú zo speváckej súťaže Česko Slovensko hľadá Superstar, sa stala dvojnásobnou mamou.
Speváčka a bývalá súťažiaca zo speváckej šou Česko Slovensko hľadá Superstar z roku 2009 Leona Šenková sa na svojom Instagrame pochválila milou novinkou. Stala sa dvojnásobnou mamou a do jej rodiny pribudol ďalší syn. Leonu si diváci pamätajú ako jednu z najvýraznejších tvárí prvej série Superstar. Kým vtedy zaujala silným hlasom a osobitým prejavom, dnes prežíva úplne inú životnú rolu. Po náročnejšom závere tehotenstva sa teší z príchodu druhého synčeka.
Syn Pavel prišiel na svet 12. júna
Leona svojim fanúšikom oznámila, že jej syn dostal meno Pavel a na svet prišiel 12. júna krátko po pol deviatej ráno. „Ahoj, svet. Volám sa Pavel a narodil som sa dnes 12. 6. 2026 o 8:33,“ uviedla Leona v úvode radostného oznámenia.
V príspevku spomenula, že jeho príchod na svet trval o niečo dlhšie, no prvé spoločné chvíle boli pre rodičov o to krajšie. „Moja cesta za maminkou a ockom bola o niečo dlhšia, no o to krajšie bolo naše prvé stretnutie. Teraz zo všetkého najradšej oddychujem v ich náručí, kde je najväčšie teplo, pokoj a láska,“ napísala speváčka.
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Spomenula aj vetu, ktorá pre ňu zjavne znamená veľa. Plnú náruč už nemá len ako obraz vo videoklipe, ale aj v skutočnosti. „Maminka s ockom sú nesmierne šťastní, že ma môžu privítať medzi sebou. A maminke sa splnil sen – plnú náruč už nemá iba vo videoklipe, ale aj v skutočnosti,“ odkázala fanúšikom.
Doma ho čaká veľký brat Karel
Pre Leonu nejde o prvé materstvo. Doma ju čaká aj starší syn Karel, ktorý sa tak stal veľkým bratom. Speváčka naňho v oznámení nezabudla. „Už teraz sa teším, keď ma privíta aj môj veľký braček Karel,“ napísala Leona vo svojom príspevku.
Rodina sa tak rozrástla o ďalšieho chlapčeka a Leona dáva najavo, že tieto chvíle vníma ako obrovský dar. Fanúšikom sa poďakovala za podporu, priania aj radosť, ktorú s nimi zdieľajú. „Ďakujeme všetkým za podporu, krásne priania a spoločnú radosť s našou rodinou,“ odkázala.
Pred pôrodom skončila v nemocnici
Len niekoľko dní pred radostnou správou sa speváčka fanúšikom ozvala na instagrame priamo z gynekologického oddelenia pardubickej nemocnice. Vtedy priznala, že záver tehotenstva si vyžiadal väčšiu opatrnosť.
„Ahojte, priatelia, hlásim sa vám z gynekológie pardubickej nemocnice. Ku koncu tehotenstva mi začal trochu stúpať tlak, a tak som radšej zostala pod dohľadom lekárov,“ napísala. Leona sa netvárila, že tehotenstvo je iba krásne obdobie bez akýchkoľvek ťažkostí. Naopak, otvorene priznala, že ženské telo počas neho zvláda obrovskú záťaž.
„Tehotenstvo je pre ženské telo naozaj veľká záťaž a som veľmi vďačná, že celých deväť mesiacov prebiehalo v poriadku. Teraz sa už budem sústrediť hlavne na seba a naše bábätko a veriť, že všetko dobre dopadne,“ uviedla. Fanúšikov však hneď upokojila, že bábätko je v poriadku. „Malý je našťastie zdravý,“ dodala vtedy s úľavou.
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Zároveň poprosila ľudí o pochopenie, že na správy nebude istý čas reagovať. Potrebovala sa sústrediť na seba, svoje zdravie a blížiaci sa pôrod. „Na správy a Messenger teraz nebudem nejaký čas reagovať. Ďakujem vám za podporu, priazeň a krásne správy. Čoskoro sa vám opäť ozvem… možno už so synčekom v náručí,“ odkázala pred pôrodom.
Na prístup personálu nezabudne
Po narodení syna Leona nezabudla poďakovať ľuďom, ktorí pri nej stáli počas posledných dní aj pôrodu. „Ako maminka by som zároveň chcela z celého srdca poďakovať všetkým, ktorí nás na tejto ceste sprevádzali. Veľké a úprimné ĎAKUJEM patrí celému pôrodníckemu oddeleniu @porodnicepardubice za profesionalitu, ľudskosť, trpezlivosť, úsmev aj podporu vo chvíľach, keď boli najviac potrebné,“ napísala.
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Osobitne spomenula aj MUDr. Petra Müllera, ktorému poďakovala za pokojný prístup, odbornosť a pocit bezpečia. Ako dodala, vďaka nemu aj celému tímu sa z náročnejšej cesty stal okamih, na ktorý bude rodina spomínať s vďačnosťou a láskou.
Leona Šenková si tak po náročnejšom závere tehotenstva užíva prvé dni s novorodeným synčekom. Z výraznej tváre prvej Superstar je dnes dvojnásobná mama.
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