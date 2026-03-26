Prichádza veľký poľský reťazec, ale aj Kaufland či Müller. Populárne nákupné centrum hlási novinky

Bratislavské nákupné centrá v uplynulom období ohlásili viaceré zaujímavé zmeny. Niektoré prevádzky skončili, ale čo je dôležitejšie, nové prichádzajú. Eurovea ohlásila dánsky reťazec Normal, Avion avizuje najväčšiu tuzemskú pobočku Müller, kompletnou zmenou prechádza aj Vivo. Azda najviac sa ale v posledných týždňoch písalo o shoppingu Nivy Centrum.
Moderný obchodný komplex prepojený s bratislavskou autobusovou stanicou patrí medzi najnavštevovanejšie centrá v krajine a tomu sa snaží prispôsobiť aj zloženie nájomcov. Prázdne priestory sa postupne vypĺňajú a ako sme sa dozvedeli, shopping sa blíži k plnej prenajatosti.
Známe mená
Už dlhší čas je známe, že Nivy rekonštrukciou a zmenšením autobusovej stanice rozšíria rozlohu predajnej plochy. Nepôjde pritom o zanedbateľné zmeny, nakoľko do shoppingu mieria skutočne zvučné mená. Tesne vedľa potravín Lidl sa usídli ďalší člen nemeckej skupiny Schwarz Gruppe, ale aj spomínaná nemecká drogéria.
„Nová predajňa Kaufland posilní ponuku potravín a zmiešaného tovaru. V príprave je aj nemecká sieť Müller so širokým drogériovým a „home“ sortimentom,“ potvrdili pre interez zástupcovia nákupného centra Nivy. Tieto informácie už v minulosti priniesol portál Forbes. Okrem spomínaných značiek však Nivy chystajú aj ďalšie novinky v oblasti módy, respektíve v segmente gastra.
Komplex nedávno prišiel o ikonickú rakúsku kaviareň Aïda, ktorá svoje slovenské pôsobenie ukončila pre nezhody s franšízovým partnerom. Na druhej strane prichádza kaviareň s rodinným rozprávkovým konceptom Little Amelie a viacero zvučných gastro mien.
„Ponuka v segmente stravovania sa rozšíri najmä mimo food courtu. Pestrú ponuku Tržnice Nivy doplní indická reštaurácia Punjabi Dhaba, iránsky fusion koncept Tiny Tastes a milovníkov mexickej kuchyne nadchne Churros. Nové možnosti prinesú aj Togo, Fruitisimo, Bistro Suvlaki, Pino, Harika s tureckou kuchyňou, ale aj sezónna cukráreň Aria,“ upresnili pre náš portál z nákupného centra.
Otvoria aj Poliaci
Veľká poľská skupina CCC, u nás už známa ako Modivo, má vo svojom portfóliu viaceré obľúbené značky. Kľúčovou je práve tá s rovnomenným názvom CCC, ktorá je populárnym predajcom obuvi a už čoskoro by mala rozšíriť nákupné možnosti aj na Nivách. Prevádzka už figuruje na oficiálnom webe nákupného centra s avizovaným blízkym otvorením.
V súvislosti s týmito príchodmi už Nivy Centrum hlásia takmer plnú obsadenosť. „Blížime sa k plnej prenajatosti, a preto sa zameriavame na atraktívnejšie koncepty z pohľadu našich návštevníkov. Máme vysoký dopyt po väčších priestoroch, ktorý však vzhľadom na tento prístup už vieme uspokojiť len obmedzene,“ uviedol pre interez riaditeľ Ján Harom.
