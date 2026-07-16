Miro Jaroš dostal list od adoptívneho brata z Ugandy: V pomoci pokračuje po svojej mame

Miro Jaroš s mamou Štefániou

Foto: Instagram (jarosmiro)

Frederika Lyžičiar
Pokračuje v pomoci, ktorú začala jeho mama a pomáha tam, kde je to potrebné.

Niektoré skutky zostávajú pred najbližšími ukryté celé roky, no ich význam sa nestráca ani po odchode človeka, ktorý ich robil. Miro Jaroš po smrti svojej mamy objavil tajomstvo, ktoré ho hlboko zasiahlo a inšpirovalo pokračovať v jej pomoci.

Spevák Miro Jaroš sa priamo na Instagrame podelil so svojimi fanúšikmi o ďalší list od adoptívneho brata Dávida z Ugandy, ktorý mu preposlala Slovenská katolícka charita. Chlapca podporuje prostredníctvom programu Adopcia na diaľku a pokračuje tak v pomoci svojej zosnulej mamy Štefánie. Príbeh o tom, ako sa o jej dobročinnosti dozvedel, zverejnil už pred rokom. Teraz ukázal, že ich spojenie naďalej trvá a Dávid mu pravidelne posiela správy zo svojho života.

Miro Jaroš s mamou Štefániou
Foto: Instagram (jarosmiro)

Každý rok dostáva list z Ugandy

Miro sa svojim fanúšikom pochválil ďalším listom, ktorý dostal od chlapca menom Opio David. Vďaka týmto zásielkam môže sledovať, ako sa mu darí, ako napreduje v škole a čo sa v jeho živote zmenilo. Dávida označuje za adoptívneho brata, nejde však o adopciu v právnom zmysle. Výraz používa obrazne, pretože ich spája osobný príbeh, ktorý sa začal ešte počas života jeho mamy.

 

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„Každý rok mi príde list z Ugandy. Davida moja mama podporovala prostredníctvom projektu Adopcia na diaľku a od jej odchodu v tom pokračujem ja. Vo videu používam výraz ‚adoptívny brat‘ v prenesenom význame. Myslím, že po jeho pozretí pochopíte prečo. Aj malá pomoc dokáže veľa,“ napísal Miro Jaroš.

Svojim sledovateľom pripomenul, že pravidelná podpora môže mať pre dieťa v náročných podmienkach veľký význam.

O maminej pomoci sa dozvedel po jej smrti

Miro Jaroš sa s príbehom o svojej mame podelil už pred rokom. Až po jej smrti zistil, že v tichosti podporovala chlapca z Ugandy prostredníctvom programu Adopcia na diaľku. Dovtedy si myslel, že o nej vedel takmer všetko. Po jej odchode však medzi dokumentmi našiel obálku s listom napísaným v angličtine.

Poslal ho chlapec, ktorému Štefánia pravidelne finančne pomáhala. Súčasťou zásielky bolo aj jeho školské vysvedčenie. V obálke sa nachádzalo poďakovanie od Slovenskej katolíckej charity a fotografia chlapca menom Opio David.

 

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Speváka prekvapilo, že sa mu mama o svojom rozhodnutí nikdy nezmienila a pomoc si celé obdobie nechávala pre seba. „Ja som z toho úplne dojatý a prekvapený, lebo mama o tom nikdy nehovorila,“ povedal toho času.

Po jej smrti sa rozhodol, že podporu Dávida prevezme a bude pokračovať v tom, čo začala. Z nenápadného rozhodnutia jeho mamy sa stalo spojenie, ktoré pretrváva aj po jej odchode. „Predtým ho mala v adopcii moja mamina. A keď zomrela, tak som sa rozhodol, že budem pokračovať v tomto podľa mňa peknom skutku,“ povedal.

Mamina pomoc pokračuje ďalej, listy mu pripomínajú jej rozhodnutie

Každá nová správa z Ugandy má pre Mira Jaroša osobitný význam. Nie je iba informáciou o tom, ako sa Dávidovi darí, ale aj pripomienkou skutku jeho mamy, o ktorom sa dozvedel až po jej smrti.

Štefánia o svojej podpore nehovorila a zrejme ju nevnímala ako niečo, čím by sa mala chváliť. Objavená obálka preto spevákovi odhalila stránku mamy, ktorú dovtedy nepoznal, a dala mu možnosť nadviazať na jej rozhodnutie.

 

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Program Adopcia na diaľku funguje na princípe pravidelnej finančnej podpory. Pomoc môže smerovať na vzdelávanie, školské pomôcky alebo ďalšie potreby podporovaného dieťaťa. Darcovia dostávajú listy, fotografie či informácie o jeho školských výsledkoch.

Pre Mira sa týmto spôsobom podpora nestala iba anonymným finančným príspevkom. Dávid má meno, tvár a vlastný príbeh, ktorý môže spevák prostredníctvom listov postupne spoznávať.

Fanúšikovia podporujú deti z Ugandy, Tanzánie, Indie aj Ukrajiny

Mirov príspevok vyvolal množstvo reakcií od ľudí, ktorí majú s podobnou formou pomoci vlastné skúsenosti. Niektorí podporujú jedno dieťa, ďalší sa rozhodli pomáhať viacerým deťom z rôznych krajín. „My máme Elia z Tanzánie a tiež prišlo jeho úplne prvé vysvedčenie,“ napísala jedna zo sledovateliek.

Ďalšia fanúšička prezradila, že podporuje dve deti. „Ja mám dve, dievčatko z Ugandy a chlapčeka z Indie,“ uviedla.

 

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Osobný dôvod svojej pomoci opísala komentujúca, ktorá si vždy priala dcéru. „Ja som vždy chcela dcérku, ale keďže sú mi dopriati samí chlapci, tak mám takú adoptívnu dcérku cez tento projekt na Ukrajine,“ napísala.

Viacerí ľudia priznali, že ich k zapojeniu motivoval samotný Miro. „My máme dievčatko z Tanzánie už rok a pol a inšpirovalo nás k tomu tvoje video, Mirko,“ prezradila jedna z fanúšičiek.

Príbeh motivoval ďalších ľudí, niektorí sa rozhodli zapojiť okamžite

V komentároch sa objavili reakcie ľudí, ktorí poznajú pocit z pravidelných správ o podporovanom dieťati. „Toto je úžasné a nádherné. Ja mám tiež také. Mám adoptované dievčatko v Sudáne. A viem, čo prežívaš, keď to čítaš. Presne ten pocit mám aj ja, keď každý mesiac dostanem e-mail. Ako rastie, učí sa a podobne,“ napísala jedna zo sledovateliek.

Pre niektorých sa Mirov príspevok stal impulzom, aby svoje dlhšie zvažované rozhodnutie konečne uskutočnili. „Už dlhšie som nad takouto adopciou premýšľala… Idem hneď na to… Je to naozaj krásny skutok,“ napísala komentujúca.

 

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Ďalšia žena sa so spevákom podelila o podobnú skúsenosť a prezradila, že cez Slovenskú katolícku charitu podporuje chlapca s rovnakým menom. „Teším sa s tebou, viem, čo prežívaš. Ja mám tiež adoptívneho Davidka z Tanzánie cez Slovenskú katolícku charitu,“ uviedla.

Miro Jaroš tak nepokračuje iba v pomoci, ktorú začala jeho mama. Zverejnením svojho príbehu motivuje ďalších ľudí, aby sa o podobné projekty zaujímali a zvážili podporu dieťaťa, ktoré vyrastá v náročných podmienkach.

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