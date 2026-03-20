Ostali po nich iba prázdne priestory, skončili nenápadne. Známym značkám to na Slovensku nevyšlo

Segmenty kaviarní a gastroprevádzok patria vo všeobecnosti medzi najviac konkurenčné na trhu. Okrem mnohých slovenských podnikateľov sa o priazeň ľudí uchádzajú aj viaceré zahraničné siete – tie sem prichádzajú s rôznymi ambíciami, ktoré sa nie vždy podarí naplniť.
V uplynulých mesiacoch na Slovensku skončilo hneď niekoľko pobočiek so zvučným menom. Pri väčšine z nich platilo, že svoj domov našli na atraktívnych adresách v popredných nákupných centrách. Nepomohlo im ani to, že za hranicami boli ich koncepty etablované a obľúbené.
Tichý koniec siete Anker
V prvej polovici minulého roka sa v médiách viackrát skloňovali trhliny v plánoch siete Anker. V Rakúsku ide o jednu z najväčších pekárenských sietí s tradíciou od roku 1891, pričom prvý prienik na slovenský trh prišiel ešte v roku 2010. Pamätníci si môžu značku prvotne pamätať z bratislavského letiska, kde však zakrátko sieť skončila. Pod novým prevádzkovateľom a vo forme franšízy sa značka na Slovensko vrátila v roku 2012.
Anker mal v rámci Bratislavy celkovo štyri pobočky – v OC Central, Avione, Auparku a vo Westend Gate. Náznaky exitu zo slovenského trhu prišli počas vlaňajšieho marca, keď sme vás informovali o ukončení prevádzky v nákupnom centre Central. V nasledujúcich týždňoch sa priestory vyprázdnili aj v ďalších troch pekárňach. Dnes už spoločnosti nefunguje facebooková stránka ani oficiálny web.
Pôvodné ambície pritom počítali so zhruba dvoma desiatkami pobočiek, ktoré by priniesli logo rakúskej pekárenskej siete aj mimo hlavného mesta.
„Instagramová“ kaviareň v Auparku nevydržala
Keď v lete 2024 prichádzal na Slovensko populárny koncept kaviarní EL&N, očakávania boli vysoké. A to ako od prevádzkovateľov, tak tiež od zákazníkov, ktorí ho poznali z Londýna, Paríža či Dubaja. Výrazné farby, atmosféra luxusu či fotogenický interiér prevádzky sú aspekty, vďaka ktorým sa koncept presadil v zahraničí.
Prevádzkovatelia si ako svoju prvú lokalitu vybrali bratislavský Aupark, kde obsadili zaujímavé priestory pri frekventovanom vchode od Sadu Janka Kráľa.
Pobočka v Auparku ponúkala okrem kávy či zákuskov aj pokrmy vo forme pizze, cestovín a šalátov. Podľa cenotvorby bolo jasné, že londýnsky koncept chcel zaujať bonitnejšiu klientelu a cielil na náročnejších zákazníkov, ktorí sú ochotní si za dobrú kávu a jedlo priplatiť. To sa v Bratislave nestalo a namiesto instagramového ošiaľu pribúdali skôr zmiešané recenzie. Pobočka následne „z technických príčin“ zatvorila kuchyňu a pokračovala iba s nápojmi.
Z tejto fázy pravdepodobne potichu prešla do úplného zatvorenia. Oficiálne dôvody konca bratislavskej kaviarne neboli špecifikované, no dá sa predpokladať, že prevádzka skrátka nesplnila nastavené očakávania. Dedukovať to môžeme aj na základe našich susedov – podľa správ od rakúskeho združenia na ochranu veriteľov, EL&N vo Viedni nesplnilo predajné ciele a pobočka opakovane prerábala.
Rakúska ikona v shoppingu Nivy
Ďalším populárnym konceptom, ktorý v roku 2024 zavítal pod Tatry, bola rakúska sieť Aïda. Tá sa usídlila v shoppingu Nivy Centrum a podľa kompetentných chcela do roku 2027 otvoriť ďalšie štyri prevádzky. Bohužiaľ, aj v tomto prípade bola realita úplne iná a začiatkom tohto roka v Bratislave skončila.
V pozadí zatvorenia jedinej slovenskej pobočky však nefigurovali ekonomické dôvody. Kameňom úrazu údajne boli nezhody s franšízovým partnerom vyplývajúce z predpísaných kvalitatívnych štandardov. Tie vraj neboli dodržiavané v žiadnom aspekte a táto skutočnosť si vyžiadala razantné kroky. Partnerstvo medzi Rakúšanmi a prevádzkujúcou firmou bolo teda ukončené a dostať sa malo až na súd, na čo vtedy upozornil portál Aktuality.sk.
Ikonická rakúska značka tak v tomto období na Slovensku nemá žiadnu prevádzku, no vedenie spoločnosti nevylúčilo návrat.
