Vodiči, pozor, cez víkend uzavrú mnohé úseky: Ak sa chystáte na cesty, rátajte s obmedzeniami

Ako to už v letných mesiacoch býva, prišlo aj na opravu mnohých cestných úsekov. Ak sa teda chystáte na výlet, prípadne cestujete cez pol republiky, pripravte sa na obmedzenia. Mnohé úseky budú uzavreté.
Národná diaľničná spoločnosť (NDS) v súčasnosti intenzívne dohliada na výstavbu všetkých troch úsekov diaľnice D3 v oblasti Kysúc. Zvlášť aktívne prebiehajú práce pri obci Krásno nad Kysucou. Stavebné zásahy na tomto úseku si vyžadujú krátkodobé dopravné obmedzenia premávky na ceste I/11 v súvislosti s realizáciou provizórnych zabezpečovacích opatrení nad cestou I/11.
Popri tejto komunikácii prvej triedy momentálne prebieha budovanie zárezu a tiež prípravné práce pre realizáciu zárubného múru budúcej diaľnice D3. Krátke uzávery cesty I/11 sa preto uskutočnia výlučne počas víkendov a budú len v minútach.
„Počas najbližšieho víkendu, konkrétne v sobotu 18. júla od 8:00 do 16:00, budú vodiči musieť rátať s obmedzeniami na ceste I/11 pri Krásne nad Kysucou,“ uviedla Národná diaľničná spoločnosť. Počas tohto obdobia bude doprava na mieste prác riadená regulovčíkmi. Premávka bude pravidelne pozastavovaná na približne 15 minút, následne bude spustená a po uvoľnení čakajúcich vozidiel bude opäť pozastavená.
Diaľničiari dodali, že takéto krátke víkendové obmedzenia budú pretrvávať aj v nasledujúcich týždňoch. Platí pritom zásada, že všetky obmedzenia sa budú uskutočňovať výlučne cez víkendy a trvať budú len niekoľko minút. Tento režim má minimalizovať nepríjemnosti pre vodičov a zabezpečiť bezpečnosť pri výstavbe novej diaľnice.
NDS obnoví povrch Triblavinskej cesty
NDS obnoví aj povrch Triblavinskej cesty. Práce nadväzujú na dokončenie diaľničného prepojenia D4 a D1 a zahŕňať budú opravu poškodených miest aj položenie novej asfaltovej vrstvy. Triblavinská cesta bude preto počas najbližšieho víkendu úplne uzavretá.
„Diaľničiari obnovia približne 1,5 kilometra dlhý úsek cesty. Práce sa začnú pri mostnom objekte nad potokom Čierna voda a skončia pri napojení Triblavinskej cesty na cestu I/61, teda starú Seneckú cestu,“ priblížili.
Ako uviedli, úplná uzávera cesty sa začne v sobotu (18. 7.) o 6.00 h a potrvá najneskôr do nedeľných (19. 7.) večerných hodín. „Počas uzávery pracovníci opravia výtlky a položia novú asfaltovú vrstvu vozovky. Po opätovnom otvorení cesty budú práce pokračovať úpravou a dokončovaním krajníc,“ doplnili z NDS.
Žiadajú motoristov, aby rešpektovali dočasné dopravné značenie a nevstupovali do uzavretého úseku. Upozornili, že predčasný prejazd vozidiel by mohol poškodiť čerstvo položené asfaltové vrstvy.
„Dokončením prepojenia diaľnic D4 a D1 sa naša práca v tomto území nekončí. Po hlavných stavebných prácach postupne dávame do poriadku aj cesty v okolí stavby, ktoré využívala stavebná doprava. Obnova Triblavinskej cesty je jedným z týchto krokov a veríme, že nový povrch prispeje ku komfortnejšej jazde pre všetkých, ktorí ju využívajú,“ povedal člen predstavenstva a investičný riaditeľ NDS Július Mihálik.
Nočné uzávery po tunel Sitina
Modernizácia diaľnice D2 pri bratislavskom Lamači napreduje. Postupujúce práce si vyžiadajú dve, výlučne nočné uzávery diaľnice medzi križovatkou Lamač a tunelom Sitina. Obe sú naplánované počas víkendu od 17. do 19. júla. Ako v stredu informovala NDS, následne bude diaľnica pre najbližšie obdobie motoristom slúžiť bez obmedzení. Počas tohto obdobia totiž prebehnú prípravné práce na pripájacích bodoch budúcej križovatky Dúbravka, ktoré nebudú zasahovať do dopravy.
Uzávery D2 prebehnú výlučne počas nočných víkendových hodín, kedy je intenzita dopravy tradične najnižšia. „Najprv sa diaľnica uzatvorí výlučne v smere na Brno. Uzávera začne v piatok (17. 7.) večer o 21.00 h a skončí v sobotu (18. 7.) v skorých ranných hodinách,“ priblížilo oddelenie mediálnej komunikácie diaľničiarov. Smer na Bratislavu ostane otvorený.
V sobotu večer (18. 7.) o 21.00 h začne druhá uzávera. Diaľnicu uzavrú výlučne v smere do Bratislavy a otvoria v nedeľu (19. 7.) ráno. Smer na Brno bude v noci zo soboty na nedeľu otvorený.
„Opäť hlavné slovo má počasie. Bezpečnostné aj technické postupy si vyžadujú konkrétne podmienky. V prípade nárazového vetra či dažďa sa uzávera odloží na iný termín,“ uviedol Mihálik.
Aktuálna fáza modernizácie západného vstupu do hlavného mesta finišuje. Na D2 pri Lamači pribudli nové bezpečnostné prvky, komplexne je zrekonštruované odvodnenie a nainštalované protihlukové steny už tlmia hluk z dopravy v priľahlých oblastiach.
Pre dokončenie súčasnej fázy je potrebné na dve noci počas víkendu jednosmerne uzavrieť D2 medzi križovatkou Lamač a tunelom Sitina. Počas nočných uzáver odstránia všetky aktuálne dopravné obmedzenia a na najbližšie obdobie bude úsek plne k dispozícii motoristom. Okrem iného opäť otvoria vjazd na D2 z ulice Janka Alexyho, ktorý bol z dôvodu bezpečnosti premávky počas prác uzavretý.
„Počas nočných uzáver bude doprava v smere na Brno presmerovaná na Lamačskú cestu. V opačnom smere, teda do Bratislavy, pôjdu motoristi cez Patrónku. Počas uzáver nebude možné zísť z D2 na odpočívadlo medzi Sitinou a križovatkou Lamač, ktoré bude v smere uzávery,“ upozornili diaľničiari.
V smere na Brno nebude možný ani vjazd ani výjazd vozidiel z odpočívadla v noci z piatka na sobotu. V smere na Bratislavu nebude možný vjazd na odpočívadlo v noci zo soboty na nedeľu. Zaparkované vozidlá na odpočívadle však budú môcť bezpečne odísť aj počas uzávery.
Národná diaľničná spoločnosť sleduje priebeh prác s mimoriadnou pozornosťou, aby zrealizovala úseky diaľnic podľa plánov aj napriek nevyhnutným časovým obmedzeniam v premávke.
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