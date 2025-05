Jedno z najmodernejších slovenských nákupných centier čakajú zmeny. Pribudnú nové obchody, významné škrty sa dotknú stanice

Nivy centrum je moderný nákupno-dopravný komplex, ktorý patrí medzi najvyhľadávanejšie lokality tohto typu v hlavnom meste. Dôvodom je, že centrum spája modernú gastronómiu, široké spektrum obchodných značiek a významnú autobusovú stanicu.

Práve autobusovú stanicu, nachádzajúcu sa pod nákupným centrom, čakajú veľké zmeny. Informoval o tom portál Forbes, podľa ktorého by sa v dohľadnej dobe mala zmenšiť jej rozloha. Po avizovaných úpravách bude až o tretinu menšia.

Rekonštrukcia by sa mala začať úpravou nástupísk a výstupísk, zefektívniť sa plánuje vstup do samotnej autobusovej stanice, pribudnúť by tiež mala nová čakáreň či nový eskalátor.

Tento krok sa podľa kompetentných dá pochopiť ako akási optimalizácia. „Kedysi sme plánovali autobusovú stanicu veľkoryso a s veľkými plánmi pre komfort autobusovej dopravy. Žiaľbohu, realita je iná. Z plánovaných 2 500 autobusov denne nám sem na stanicu nechodí ani 1 500,“ uviedol pre Forbes riaditeľ OC Nivy Ján Harom.

Nové obchodné prevádzky

V minulosti totiž Nivy prišli o niektorých dopravcov a ich spojenia, ktoré v rámci svojej trasy túto autobusovú stanicu vylúčili. Spomínala sa vtedy výška poplatkov spojená so vstupom do stanice, tá však podľa Haroma nebola relevantným argumentom. „V krajských mestách máme autobusové stanice, mnohé z nich vo veľmi zlom stave. Tam sú vstupné poplatky cez šesť eur. Medzi takýmto typom stanice a našou modernou stanicou je naozaj veľký rozdiel,“ dodal s tým, že poplatok na Nivách bol deväť eur.

Tak či onak, komplex sa so súčasným stavom musí vyrovnať a rekonštrukcia priestorov by mohla priniesť riešenie.

Ako ďalej riaditeľ OC Nivy uviedol, na ploche, ktorá bude stanici odobratá, pribudnú nové obchodné prevádzky. Zatiaľ nie je jasné, o aké značky a akých obchodníkov by malo ísť, no niektorí predajcovia sú už údajne zazmluvnení. Ich mená sa zrejme dozvieme v dohľadnej dobe. Okrem nových predajní a rozšírenia nákupných možností Harom sľubuje, že prerábka prinesie väčší komfort pre cestujúcich, ktorí stanicu využívajú.

Autobusovú stanicu aktuálne spravuje spoločnosť Slovak Lines, ktorá ju má zazmluvnenú na 40 rokov.