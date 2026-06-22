Poznáme cenu zmrzliny v Chorvátsku. Najdrahšia je na pobreží, ceny siahajú k 4 eurám

Zmrzlina v Chorvátskom Splite

Foto: interez.sk (Zuzana Veslíková)

Klaudia Oselská
Chorvátsko
Za kopček zmrzliny v Chorvátsku tento rok zaplatíte od 1,50 do 4 eur.

Dovolenkári sa sťažujú, že odkedy Chorvátsko prijalo euro, ceny každý rok rastú. Témou diskusií sa stala aj cena zmrzliny, bez ktorej si mnohí nevedia predstaviť letnú dovolenku. Koľko stojí osvieženie pri Jadranskom mori tento rok?

Minulý rok sme pre vás zmapovali ceny v Chorvátsku, zistili sme, či sa vám oplatí prísť na dovolenku s plným kufrom jedla z domu, alebo si nakúpiť až priamo v cieľovej destinácii. No pozreli sme sa aj na ceny v reštauráciách, cenu piva, ale aj na to, koľko zaplatíte za pohonné hmoty a parkovanie.

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K letnej dovolenke však neodmysliteľne patrí aj kopček zmrzliny, ktorý vás minulý rok mohol vyjsť až na 2,50 eura. Túto cenu sme zisťovali v mimoriadne turisticky obľúbenom chorvátskom meste Dubrovník, kde sme navštívili miestnu zmrzlináreň, malá zmrzlina stála 2,50 eura a veľká až 3,50 eura.

Od 1,50 do 4 eur

Podľa chorvátskeho webu Croatia Week vás tento rok kopček zmrzliny vyjde približne na 2 eurá. Samozrejme, to však závisí od lokality, kam sa vyberiete. Vo vnútrozemí zaplatíte 2 eurá, v Záhrebe okolo 2,30 eura, v Osijeku len 1,50 eura. Najvyššie ceny sú v obľúbených pobrežných lokalitách, kde sa ceny zmrzliny pohybujú od 2,5 eura do 4 eur. No na niektorých miestach vraj môžu byť ešte vyššie.

Turistom sa však tieto ceny nepáčia. Ak chodíte do Chorvátska pravidelne už niekoľko rokov, určite si pamätáte, že za éry kún kopček zmrzliny stál zvyčajne okolo 6 až 7 kún, čo je v prepočte na eurá približne len 80 až 90 centov. No o takejto cene môžeme už len snívať.

Zmrzlina v kornútku
Ilustračné foto: Unsplash

Podľa viacerých turistov by ideálna cena zmrzliny mala byť len 1 euro za kopček, pretože vyššie ceny predstavujú čoraz väčšiu záťaž pre domácnosti, ktoré už aj tak čelia zvýšeným životným nákladom. Turisti ďalej tvrdia, že zmrzlina, ktorá sa dlho považovala za dostupnú letnú maškrtu, by mala zostať dostupná pre rodiny, najmä pre tie s malými deťmi, a mala by byť ešte lacnejšia, okolo 50 centov.

Avšak cena zmrzliny odráža celý rad obchodných nákladov. Do úvahy treba brať suroviny, vybavenie, personál, nájomné, dane a ďalšie prevádzkové náklady. Obchodné náklady môžu byť obzvlášť náročné v sezónnych turistických destináciách, kde majú spoločnosti každý rok obmedzené obdobie na generovanie príjmov.

Turista natočil video z chorvátskych potravín

Pred pár dňami veľkú diskusiu rozpútali aj ceny potravín v Chorvátsku. Turista navštívil chorvátske potraviny a natočil virálne video o vysokých cenách. Na čo však ďalší turisti reagovali, že Lidl a Kaufland majú v Chorvátsku tie najlepšie ceny, alebo že treba chodiť nakupovať do “bežných” supermarketov, a nie do turistických obchodov s potravinami.

@namesis20

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♬ Dramatic Action – 5 Alarm Music

Viacerí uviedli, že sa nachádzajú v Chorvátsku a ceny sú nižšie, než ukázal autor videa. No ozvali sa aj komentujúci, ktorí potvrdili, že ceny pri Jadrane sú skutočne vysoké.

Ak sa chystáte v lete do Chorvátska, ušetriť môžete aj tak, že si budete pripravovať jedlo sami. Dopredu si premyslite nápady na lacné a rýchle recepty a vyhnite sa impulzívnym nákupom v potravinách. Ak chcete ušetriť a zároveň sa stravovať v reštauráciách, niekedy stačí odbočiť len kúsok z tých najturistickejších chodníčkov a nájdete podniky, kde sa najete chutne a do sýtosti aj za menej peňazí. To platí nielen v Chorvátsku, ale kamkoľvek po svete sa vyberiete. Zároveň sme pre vás nedávno pripravili aj článok s ôsmimi tipmi od odborníkov, ako ušetriť stovky eur na dovolenke v Chorvátsku.

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