Systém opatrovania na Slovensku čaká veľká zmena. Pozrite sa, ako po novom získate až 1 210 eur

Slovenský systém sociálnych služieb a opatrovania prechádza zásadnou transformáciou. Významný legislatívny míľnik nastal v decembri 2025, kedy Národná rada SR schválila zákon č. 406/2025 Z. z. o príspevku na pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby spolu s rozsiahlou novelou zákona o sociálnych službách (č. 448/2008 Z. z.) a 12 ďalších predpisov.
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Namiesto jednorazového skoku reforma nabieha postupne v trojročnom okne 2025 – 2027. Rok 2026 je prechodným obdobím, počas ktorého platia dočasné úpravy, pričom plné spustenie nového systému vyplácania priamych príspevkov nastane 1. januára 2027.
Doterajší systém financoval zariadenia a opatrovateľov nepriamo – cez štátne dotácie samosprávam alebo cez príspevky vyplácané rodinnému príslušníkovi, ktoré sa pri akomkoľvek príjme opatrovateľa krátili. Od 1. januára 2027 dôjde k zmene a odkázaná osoba (alebo jej zákonný zástupca) dostane príspevok priamo na svoj účet. Sama sa rozhodne, či financie využije na rodinnú starostlivosť, zaplatí si denný stacionár, terénnu opatrovateľku, alebo si nakombinuje to, čo jej najviac vyhovuje.
- Sloboda voľby: Klient sa sám stáva „manažérom“ svojho príspevku.
- Koniec testovania príjmu opatrovateľa: Rodinný príslušník môže popri opatrovaní pracovať bez toho, aby sa príspevok znižoval.
- Striedanie opatrovateľov: Pri jednej odkázanej osobe sa môžu striedať až 3 opatrovatelia.
- Spolufinancovanie VÚC: Od 1. júla 2026 prechádza financovanie neverejných pobytových zariadení pre seniorov z obcí na vyššie územné celky (VÚC), čím sa vyriešia dlhoročné spory o financie.
3 hlavné kroky:
Zákon nadobúda účinnosť v troch hlavných krokoch:
Od 1. januára 2026
Účinnosť nadobúdajú zmeny v podmienkach poskytovania sociálnych služieb, ktoré si zo strany poskytovateľov (PSS), samospráv alebo iných subjektov nevyžadujú výrazný čas na prípravu, prípadne bolo vytvorené prechodné obdobie na ich implementáciu.
- Ambulantné formy zariadení pre seniorov a zariadení opatrovateľskej služby sa v registri automaticky preklasifikovali na denný stacionár.
- V zariadeniach a stacionároch sa oficiálne povolilo poskytovanie a vykazovanie fyzioterapie.
- Sprísnili sa podmienky posudzovania trvalého pobytu a reálneho bydliska na Slovensku (napr. zmluva so všeobecným lekárom, zdravotné poistenie).
Od 1. júla 2026
Do praxe vstupujú zmeny, pri ktorých je nevyhnutný čas na technickú a administratívnu implementáciu:
- Zmena pri zabezpečovaní a financovaní sociálnych služieb u neverejných poskytovateľov (PSS) – financovanie neverejných pobytových ZSS prechádza z obcí na vyššie územné celky (VÚC).
- Dočasný opatrovateľský príspevok sa zvyšuje na 729 € (pri opatrovaní 1 osoby) a 969 € (pri 2 osobách). Sadzba osobnej asistencie stúpa na 6,81 €/hod.
- Zavádza sa nová profesia pracovník dlhodobej starostlivosti, ktorý bude oprávnený vykonávať 36 vybraných zdravotníckych úkonov priamo v zariadeniach.
Od 31. decembra 2026 (resp. od 1. januára 2027)
Prichádza finálna fáza reformy:
- Plnohodnotné zavedenie príspevku na pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby (PPO) vo výške 230 € až 1 210 € mesačne vyplácaného priamo občanom.
- Nadobúdajú účinnosť všetky úpravy s PPO súvisiace a ostatné zmeny týkajúce sa financovania a poskytovania sociálnych služieb.
- Pre existujúcich poberateľov prebehne prechod na nový príspevok automaticky z úradnej povinnosti – ÚPSVaR ich preklopí bez nutnosti podávať novú žiadosť.
Výška nového príspevku
Príspevok na pomoc pri odkázanosti nahradí všetky doterajšie opatrovateľské príspevky. Výška závisí výhradne od stupňa odkázanosti:
- I. stupeň odkázanosti: 230 € mesačne (určené výhradne na formálne služby, ako je denný stacionár či terénna opatrovateľka).
- II. stupeň odkázanosti: 460 € mesačne.
- III. stupeň odkázanosti: 600 € mesačne.
- IV. stupeň odkázanosti: 830 € mesačne (možnosť ľubovoľne kombinovať neformálnu a formálnu starostlivosť).
- V. stupeň odkázanosti: 1 010 € mesačne (pri nezaopatrenom dieťati vo IV. alebo V. stupni sa suma zvyšuje o 200 € na celkových 1 210 €).
Ako to bude fungovať v praxi
Situácia 1: Kombinácia domácej opatrovateľky a denného stacionára
Príklad: Pani Mária (78) žije v spoločnej domácnosti so synom. Syn sa o ňu stará ráno pred odchodom do práce a večer po návrate, no cez deň pani Mária navštevuje denný stacionár. Na základe posudku bola zaradená do IV. stupňa odkázanosti s príspevkom 830 € mesačne.
Ako to bude fungovať: Pani Mária dostane príspevok 830 € priamo na svoj účet. Pri IV. a V. stupni zákon umožňuje kombinovať formálne služby s neformálnou starostlivosťou. Časť peňazí použije na úhradu faktúry stacionáru za dni, ktoré tam strávi, a zvyšnú časť príspevku môže prenechať synovi za kompenzáciu domácej starostlivosti. Syn môže naďalej normálne pracovať bez toho, aby to ovplyvnilo nárok na príspevok.
Situácia 2: Senior v pobytovom zariadení
Príklad: Pán František (84) vyžaduje nepretržitú odbornú starostlivosť, ktorú mu už rodina v domácom prostredí nedokázala zabezpečiť, a preto nastúpil do zariadenia pre seniorov. Je zaradený v najvyššom V. stupni odkázanosti (1 010 € mesačne).
Ako to bude fungovať: Pri celoročnej pobytovej službe smeruje celá suma príspevku (1 010 €) priamo na úhradu nákladov poskytovateľovi sociálnej služby. Vzhľadom na to, že od 1. júla 2026 prešlo spolufinancovanie neverejných poskytovateľov na vyššie územné celky (VÚC) prostredníctvom paušálnych platieb, doplatky pre klientov sa naprieč celým Slovenskom výrazne zjednocujú a sprehľadňujú.
Situácia 3: Domáce opatrovanie doplnené terénnou službou
Príklad: O pani Helenu (82) sa primárne stará jej dcéra, avšak cez obed prichádza na dve hodiny profesionálna terénna opatrovateľka z mestskej opatrovateľskej služby, aby pomohla s podávaním obeda a hygienou.
Ako to bude fungovať: Rodina si nemusí vyberať medzi rodinným opatrovaním a terénnou službou. Z prijatého príspevku PPO pani Helena uhradí odpracované hodiny terénnej opatrovateľke na základe vystavenej faktúry a zvyšok príspevku zostáva dcére na pokrytie nákladov spojených s celodennou domácou opaterou.
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