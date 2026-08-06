Dánska princezná Isabella odišla na vojenskú službu. Po novom je povinná aj pre ženy a má to dôvod

Princezná Isabella

Foto: SITA/AP

Dana Kleinová
Dánsko zaviedlo povinnú vojenskú službu aj pre ženy a nevyhla sa jej ani samotná princezná.

Všeobecná branná povinnosť na našom území platila nepretržite 137 rokov, pričom jej korene sa tiahnu až do čias Rakúsko-Uhorska. Poslední branci ju absolvovali v roku 2005 a od roku 2006 je zrušená. Zatiaľ čo však na Slovensku povinná vojenská dochádzka skončila, v Európe tento systém stále funguje.

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Krajiny, ktoré majú stále zavedenú povinnú vojenskú službu, sú napríklad Estónsko, Moldavsko, Fínsko alebo Litva. Vo Švédsku a Dánsku pritom platí aj pre ženy. Ako upozorňuje portál Novinky, vo Švédsku bola zrušená, no opäť ju obnovili v roku 2017 a vtedy zároveň rozšírili túto povinnosť aj na ženy. Podobná situácia nastala aj v Dánsku a momentálne vek na absolvovanie povinnej vojenskej služby dosiahla aj princezná Isabella.

Opustí domov na 11 mesiacov

Ako informoval portál LADBible, najstaršia dcéra kráľa Frederika X. a kráľovnej Mary odcestovala, aby začala svoju vojenskú službu. Je prvou ženou narodenou do dánskej kráľovskej rodiny od roku 1946 a druhou v poradí na trón, ktorá vojenský výcvik absolvuje. Napriek jej postaveniu sa mu neplánovala vyhnúť a je pripravená opustiť domov na 11 mesiacov.

Princezná Isabella
Foto: SITA/AP

19-ročná princezná patrí medzi 1 600 nových regrútov, ktorí sa v pondelok (3. augusta) pripojili k ozbrojeným silám v rámci rozšírenia odvodov v tejto severskej krajine po zvýšených obavách, že sa schyľuje k 3. svetovej vojne. V dôsledku prebiehajúcej ruskej invázie na Ukrajinu a opakovaných požiadaviek prezidenta Donalda Trumpa na prevzatie Grónska Dánsko posilňuje svoje obranné kapacity.

Opatrenia proti vojne

V roku 2024 bolo oznámené, že vojenská služba už pre ženy nebude len na dobrovoľnej báze, keďže premiérka Mette Frederiksenová vyhlásila, že vláda chce dosiahnuť „úplnú rovnosť medzi pohlaviami“. Pri oznamovaní tohto kroku pred dvoma rokmi Frederiksenová o vízii posilnenia armády povedala: „Nezbrojíme preto, že chceme vojnu. Zbrojíme preto, aby sme sa jej vyhli.“

Okrem toho, že ženy boli prvýkrát zahrnuté do povinnej vojenskej služby, sa predĺžila aj dĺžka štandardnej služby z predošlých štyroch mesiacov na 11.

Jeden z nových regrútov, 19-ročný Silas Nohr, pre agentúru Reuters povedal, že podľa neho toto predĺžené obdobie pomôže regrútom „naozaj si to zažiť“ a „dostať sa do armády oveľa hlbšie“. Nováčikovia ako Nohr a princezná Isabella strávia päť mesiacov základným výcvikom a následne ukončia službu šiestimi mesiacmi operačnej služby.

Peniaze odmietla, financovať ju budú rodičia

V marci tohto roka dánska kráľovská rodina oznámila, že dospievajúca princezná pôjde v šľapajach svojho staršieho brata, princa Christiana, keďže svoju vojenskú službu absolvuje u husárskeho pluku Guard Hussar Regiment v Slagelse. Rovnako ako jej brat, aj princezná Isabella sa vzdala príspevku na stravu a výplaty, ktoré ozbrojené sily brancom poskytujú.

Dánska kráľovská rodina
Foto: SITA/AP

Namiesto poberania platu 9 000 korún (približne 1200 eur) mesačne a 277 korún (približne 37 eur) denne ako ostatní nováčikovia ju finančne podporujú jej rodičia, kráľ Frederik a kráľovná Mary.

Podľa dánskeho denníka BT mal pár minulý rok k dispozícii rozpočet vo výške viac ako 17,2 milióna korún (približne 2,3 milióna eur), ktorý ide pre „kráľovský pár a deti kráľovského páru“. Tieto peniaze používajú na „náklady spojené s prácou a každodenným životom kráľovskej rodiny“, uvádza sa v ich výročnej uzávierke.

V rámci posilňovania brannej povinnosti v Dánsku má krajina do roku 2033 privítať 7 500 regrútov ročne namiesto doterajších 5 000. Krajina patrí medzi viaceré štáty NATO, ktoré dávajú viac peňazí do obrany po pretrvávajúcich obavách, že by mohol hroziť medzinárodný konflikt. Podobne aj susedia Dánska – Švédsko a Nórsko – v posledných rokoch zaviedli povinnú vojenskú službu pre ženy.

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