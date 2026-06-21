Chystáte sa na dovolenku do Chorvátska? 8 tipov od odborníkov, ako ušetríte až stovky eur

Split v Chorvátsku

Foto: interez.sk (Zuzana Veslíková)

Zuzana Veslíková
TASR
Chorvátsko
Veľký prehľad cien, na ktoré sa pri ceste do Chorvátska pripraviť a tipy, ako okresať výdavky.

Vyraziť na dovolenku k moru nie je lacný špás. No ak budete dodržiavať niekoľko pravidiel, môžete ušetriť. Odborníci radia, akých pravidiel sa pri dovolenke v Chorvátsku držať. 

Chorvátsko zostáva pre Slovákov jednou z top letných destinácií. Ani tejto krajine pri Jadrane sa nevyhol rast cien a za niektoré tovary či služby si tento rok turisti výraznejšie priplatia. Odborníci zo spoločnosti Finax poradili, ako môžu dovolenkujúci ušetriť desiatky až stovky eur.

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Ak cestujete autom, rozvrhnite si tankovanie a na diaľnici spomaľte

Mnohí Slováci, najmä rodiny, cestujú do Chorvátska autom. Tankovanie benzínu na Slovensku je o niečo drahšie ako v Slovinsku či Chorvátsku, kde stojí od 1,65 do 1,75 eura za liter. Naftu natankujú motoristi najlacnejšie doma (v priemere 1,65 eura za liter), v Rakúsku zhruba za 1,83 eura, v Slovinsku za 1,76 eura a v Chorvátsku za 1,79 eura za liter. Celkové náklady na palivo pri modelovej ceste do Dubrovníka a späť (približne 1800 kilometrov) vyjdú priemerne na 200 až 230 eur podľa typu vozidla, pohonu a štýlu jazdy.

„Prekvapivo výrazne dokážu motoristi ušetriť obyčajnou úpravou rýchlosti. Ak vodič na diaľnici spomalí napríklad zo 130 na 110 kilometrov za hodinu, dokáže značne znížiť spotrebu a na dlhej trase ušetriť desiatky eur,“ poradil analytik Finaxu Timur Blentič.

Split v Chorvátsku
Foto: interez.sk (Zuzana Veslíková)

Peniaze možno usporiť aj vyhnutím sa tankovaniu na diaľničných čerpacích staniciach, kde sú prirážky najvyššie. „Doplniť palivo sa oplatí skôr v obciach mimo hlavných ťahov, prípadne na samoobslužných staniciach, kde zvyknú ceny bývať nižšie,“ uviedol.

Poplatky za diaľničné známky a mýto sa líšia podľa trasy a destinácie. Pri tranzite zaplatia motoristi za 10-dňovú diaľničnú známku v Rakúsku 12,40 eura a v Slovinsku 16 eur. Týždňová známka v Maďarsku vyjde na 18 eur. Chorvátske mýto sa odvíja od prejdenej vzdialenosti. Spiatočná cesta do Zadaru vyjde na mýtnom približne 34 eur, do Splitu 50 eur a na juh do Dubrovníka zhruba 65 eur.

Uprednostnite Zadar pred Dubrovníkom

Najväčší cenový šok čaká turistov v gastre, za kávu dajú aj 9 eur. Samotný pobyt v Chorvátsku bude tento rok o niečo drahší. Hoci celková medziročná inflácia v krajine dosiahla 3,3 %, ceny v reštauráciách a hoteloch stúpli o 7,6 %. Alkohol s tabakom zdraželi o 4,6 %. Potraviny a nealkoholické nápoje zaznamenali mierny nárast o zhruba 2,8 %.

Zásadný vplyv na peňaženku má podľa analytika výber letoviska. Kým v Zadare napríklad ranné espresso stojí už 2 eurá, v Splite 2,50 až 4,50 eura. Najdrahší je tradične Dubrovník, kde sa cena kávy šplhá na 5 až 9 eur. Čapované pivo (0,5 litra) v Zadare stojí od 3,50 do 5 eur, v Dubrovníku aj 8 eur. Obyčajná minerálka stojí v Zadare v priemere 1,50 až 2 eurá, juh Chorvátska je o polovicu drahší.

„Večera pre štvorčlennú rodinu s nápojmi vyjde v Chorvátsku zhruba na 100 eur. Návštevníkom pre lepšie ceny často stačí urobiť len pár krokov navyše. Ak si nesadnú do prvého podniku na hlavnej promenáde, ale pár metrov ďalej od centra, ceny môžu byť výrazne nižšie,“ upozornil Blentič.

Split v Chorvátsku
Foto: interez.sk (Zuzana Veslíková)

Ceny potravín v lokálnych supermarketoch sú priaznivejšie než v malých obchodoch priamo pri pláži a usporiť sa dá aj prípravou vlastného jedla aspoň v niektoré dni dovolenky.

Ak si chcete prenajať auto, urobte tak s predstihom

Veľké rozdiely sú aj pri požičiavaní áut priamo v destinácii. Kým prenájom minivanu vyjde v sezóne aj na 180 eur za deň a menšieho SUV 45 až 80 eur, malý „economy hatchback“ je možné zarezervovať už od 25 eur za deň. Analytik odporučil prenajať si vozidlo s dostatočným predstihom, minimálne týždeň vopred, keď je možné zjednať lepšiu ponuku.

„Základom pokojnej dovolenky bez nepríjemných prekvapení po návrate je stanovenie si jasného rozpočtu aj s primeranou rezervou. Ak si dovolenkári dopredu presne určia, koľko si môžu dovoliť minúť, a tento limit neprekračujú, chráni ich to pred zbytočnými výdavkami a neplánovanými nákupmi,“ priblížila vedúca PR vo Finaxe Linda Gáliková.

Pri plánovaní rozpočtu sa podľa nej treba sústrediť aj na sprievodné služby a voľnočasové aktivity, ktoré môžu výdavky navýšiť o desiatky až stovky eur. Odporučila mať aj hotovosť, lebo pri využití bankomatov iných prevádzkovateľov môžu byť poplatky zbytočne vysoké. „Rovnako dôležité je nepodceniť cestovné poistenie,“ dodala.

Turista navštívil obchod v Chorvátsku a ukázal vysoké ceny

Ako sme vás informovali, z Chorvátska sa už začali na sociálnych sieťach šíriť chýry o miestnych vysokých cenách, podobne, ako je tomu každý rok. Pred niekoľkými dňami pribudlo na TikToku video, ktoré sa stalo virálnym a už ho videlo cez 100-tisíc ľudí. Jeho autor, ktorý si hovorí @namesis20, k nemu pridal len stručný popis “ceny potravín v Chorvátsku v júni 2026″ a ukázal, ako to môže vyzerať pri nákupe potravín na dovolenke.

Na videu vidíme, že obľúbenú značku čokolády v extra veľkom balení si v Chorvátsku môžete zaobstarať za 6,35 eura, energetický drink, ktorý sa môže hodiť vodičom pred dlhou cestou domov na Slovensko, za 3,05 eura či konzervu tuniaka za 5,05 eura.

@namesis20 World traveler #croatia #balkan #travel #fyp #prices ♬ Dramatic Action – 5 Alarm Music

Nakupovať v Chorvátsku sa dá aj lacnejšie

Tieto ceny sú vysoké, no v komentároch sa ozvali ľudia, ktorí sa podelili o svoje rady, ako na lacnejšie nákupy v Chorvátsku. “Lidl a Kaufland majú v Chorvátsku tie najlepšie ceny,” uviedol jeden z nich. Niekto ďalší podotkol, že treba chodiť nakupovať do “bežných” supermarketov a nie do turistických obchodov s potravinami.

Viacerí uviedli, že sa nachádzajú v Chorvátsku a ceny sú nižšie, než ukázal autor videa. No ozvali sa aj komentujúci, ktorí potvrdili, že ceny pri Jadrane sú skutočne vysoké.

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